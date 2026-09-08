México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de septiembre

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,7 pesos mexicanos, marcando una variación positiva del 0,45% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,61 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una leve subida del 0,01%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -7,48%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos dos días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,26%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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