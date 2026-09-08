México

Aaron y su grupo Ilusión, María José y Germán Montero darán conciertos en Toluca para los festejos patrios: horarios y cómo llegar

El acto oficial estará encabezado por la gobernadora Delfina Álvarez, en Toluca, habrá presentaciones musicales, ceremonia desde Palacio de Gobierno y un cierre con luces y juegos pirotécnicos en el primer cuadro de la Plaza de los Mártires

Escenario decorado con banderas de México, arreglos florales, el grupo Aarón y su Grupo Ilusión y dos cantantes en recuadros.
La verbena forma parte de las Fiestas Patrias que el gobierno estatal organiza en distintos municipios del Edomex, aunque Toluca concentrará el acto oficial encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno del Estado de México confirmó el cartel musical con el que Toluca celebrará el 216° aniversario de la Independencia. María José encabezará la noche del martes 15 de septiembre en la Plaza de los Mártires, acompañada por Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero, en un evento con entrada libre que arrancará a las 5:30 de la tarde.

La celebración forma parte de las Fiestas Patrias que el gobierno estatal organiza en distintos municipios del Edomex, aunque Toluca concentrará el acto oficial encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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Horarios y detalles del festejo en Plaza de los Mártires

Cuartoscuro
Ese día, la capital mexiquense vivirá una verbena popular gratuita en la Plaza de los Mártires con música en vivo de María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero, seguida por la Ceremonia del Grito de Independencia FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El evento se realizará el martes 15 de septiembre en la Plaza de los Mártires, ubicada en el centro histórico de Toluca, con acceso completamente gratuito desde las 5:30 de la tarde. La organización adelantó que habrá “más sorpresas” además del cartel confirmado, aunque no reveló nombres adicionales.

Ese día, la capital mexiquense vivirá una verbena popular gratuita en la Plaza de los Mártires con música en vivo de María José, Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero, seguida por la Ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y un cierre con pirotecnia.

Después de las presentaciones musicales, Gómez encabezará desde Palacio de Gobierno la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia. Al concluir el acto protocolario, se realizará un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos para las familias asistentes.

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En ediciones anteriores, la ceremonia del Grito en esa misma plaza se realizó cerca de las 10:30 u 11:00 de la noche, aunque el horario exacto para 2026 no ha sido confirmado por las autoridades estatales.

María José, la voz estelar con su gira “Ahora o Nunca”

Una artista que son su música, talento y energía se ha consolidado dentro del gusto del público
“La Josa”, es la artista de mayor trayectoria del cartel. Nació el 12 de enero de 1976 en la Ciudad de México e inició su carrera en 1992, a los 16 años, como integrante del grupo Kabah (Instagram/@lajosa)

María José Loyola Anaya, conocida como “La Josa”, es la artista de mayor trayectoria del cartel. Nació el 12 de enero de 1976 en la Ciudad de México e inició su carrera en 1992, a los 16 años, como integrante del grupo Kabah, uno de los proyectos pop más representativos de los años 90 en el país.

Tras la separación de la banda en 2005, comenzó su carrera como solista y lanzó discos como María José (2007), Amante de lo ajeno (2009), De noche (2012) y Habla ahora (2016). Este 2026 cumple 30 años de carrera y celebró recientemente sus 50 años de vida.

Su presentación en Toluca se enmarca en la gira “Ahora o Nunca”, con la que ya ofreció funciones agotadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y acumula 26 presentaciones en ese recinto. La artista también anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, Alma de mujer, previsto para marzo de 2026.

En sus conciertos recientes, María José ha interpretado temas como “Prefiero ser su amante”, “No soy una señora”, “Lo que tenías conmigo”, “Un nuevo amor”, “Adelante corazón” y “Mi rey, mi santo”, dueto que grabó junto a Ana Bárbara. El repertorio específico para la fecha en Toluca no fue detallado por la organización.

Aarón y su Grupo Ilusión y Germán Montero completan el cartel

Aarón y su grupo Ilusión
Entre sus mayores éxitos figuran “No Voy a Llorar”, tema que los posicionó en 1996 tras firmar con el sello Disa, además de “El Reloj Cucú”, “Destilando Amor” y “Todo Me Gusta de Ti”. (Foto: Instagram)

Aarón y su Grupo Ilusión, agrupación originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, aportará el sabor tropical de la noche con su fusión de cumbia, vallenato y cumbia sonidera. El grupo nació a inicios de los años 90 y adoptó su nombre actual en 1993, como homenaje a Aarón González, hermano menor de los fundadores Rafael y Alfredo González, fallecido ese año.

Entre sus mayores éxitos figuran “No Voy a Llorar”, tema que los posicionó en 1996 tras firmar con el sello Disa, además de “El Reloj Cucú”, “Destilando Amor” y “Todo Me Gusta de Ti”. Con más de tres décadas de carrera, la agrupación ha colaborado con artistas como Cristian Castro, Mariana Seoane y Ana Bárbara.

Germán Montero llevará al escenario su propuesta de música regional mexicana. Nacido el 21 de mayo de 1979 en Los Mochis, Sinaloa, formó parte de agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón antes de lanzarse como solista en 2007 con el álbum Pensando en Ti.

Su sencillo “Amantes Escondidos” llegó a las listas Hot Latin Tracks y Latin Regional Mexican Airplay de Billboard en Estados Unidos. Montero, quien también fue ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity México, suma más de 30 años de trayectoria y 16 álbumes editados.

Cómo llegar a Toluca desde la Ciudad de México

Para quienes deseen asistir desde la capital del país, existen distintas alternativas de transporte hacia Toluca. La opción más rápida es en automóvil particular, con un trayecto de entre 44 minutos y una hora por la autopista, dependiendo del punto de origen dentro de la CDMX.

Quienes prefieran transporte público pueden tomar el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, desde la estación Observatorio o Santa Fe hasta la estación Toluca Centro, con un trayecto de alrededor de 30 minutos y frecuencia cada 15 minutos.

También existe la opción de autobús desde la Terminal Poniente-Observatorio, con salidas frecuentes hacia distintas terminales de Toluca, en un trayecto de entre una hora y una hora y 20 minutos. La empresa Autotransportes Flecha Roja cubre parte de esta ruta.

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también hay servicio directo de autobús hacia la Terminal Tollocan de Toluca, con salidas cada hora y un trayecto aproximado de una hora y 40 minutos.

Feria del Alfeñique, la próxima cita cultural en Toluca

Póster de evento. Calavera femenina con vestido rosa. Varias lápidas con nombres de artistas y fechas. Hombre y mujer observando. Recorte de esqueleto
La feria contará con actividades en el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia. Su cartelera de conciertos gratuitos incluye a Caifanes el 14 de octubre, La Adictiva el 15, Yuri el 16 y Los Ángeles Azules el 17 de octubre. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

Además de los festejos patrios, Toluca prepara otro evento de gran convocatoria: la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026, que se realizará del 3 de octubre al 2 de noviembre por el Día de Muertos.

La feria contará con actividades en el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia. Su cartelera de conciertos gratuitos incluye a Caifanes el 14 de octubre, La Adictiva el 15, Yuri el 16 y Los Ángeles Azules el 17 de octubre.

La programación continúa con 31 Minutos el 18 de octubre, Santa Fe Klan el 22, El Haragán y Compañía el 23 y Liran’Roll el 25 de octubre. El 29 de octubre se presentarán El Trono de México y Alacranes Musical, mientras que La Sonora Santanera actuará el 30 de octubre y El Malilla el 31.

El cierre musical de la Feria del Alfeñique estará a cargo de Los Tigres del Norte, el 1 de noviembre. La edición número 57 de esta celebración también contempla actividades de teatro, danza y talleres en distintas delegaciones del municipio.

Otros festejos patrios en el Estado de México

En Naucalpan de Juárez, la presentación principal estará a cargo de Santa Fe Klan. (Crédito: Facebook | Santa Fe Klan)
En Naucalpan de Juárez, la presentación principal estará a cargo de Santa Fe Klan. (Crédito: Facebook | Santa Fe Klan)

La celebración en Toluca forma parte de una programación más amplia que el Gobierno del Estado de México organizó en distintos municipios para la noche del 15 de septiembre. Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos concentran dos de las convocatorias con mayor expectativa.

En Naucalpan de Juárez, la presentación principal estará a cargo de Santa Fe Klan. En Ecatepec de Morelos, los festejos iniciarán a las 17:00 horas con las actuaciones de 3 Raíces, Subversión Norteña, Mariachi Femenil Amazonas, La Gozadera Orquesta y Calle 4, previo al plato fuerte de la noche: Lila Downs, quien se presentará a las 23:00 horas como parte de su gira Cambias mi Mundo.

Tlalnepantla de Baz también tendrá su propia verbena, con las presentaciones de Despechadas, Sonido La Changa e Interpuesto. Según se informó, la programación alcanza además a otros municipios como Atizapán de Zaragoza y Metepec, aunque en varios casos no se detallaron horarios ni recintos específicos, por lo que se recomendó a los asistentes consultar los avisos oficiales de cada gobierno municipal antes de acudir.

En todos los casos, el acceso a las verbenas y conciertos será gratuito, con espacio sujeto al orden de llegada del público.

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