Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles del 7 al 12 de septiembre para tramitar el permiso de forma rápida

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles que implementará la Secretaría de Movilidad del Estado de México. (GEM)

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Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles que implementará la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

La disposición se ha venido aplicando durante un periodo prolongado y ha permitido que miles de conductores en Estado de México obtengan el permiso necesario, indispensable para circular conforme a la ley.

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Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Del 7 al 12 de septiembre de 2026 Recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas. Servicio: hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Cuautitlán Izcalli

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Domicilio: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Referencia: estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Domicilio: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, C.P. 54660, Coyotepec, Estado de México.

Valle de Chalco

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Domicilio: avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozómoc s/n, colonia Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco.

Referencia: explanada municipal.

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Nezahualcóyotl

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Domicilio: avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Melchor Ocampo

Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.

Domicilio: avenida Centenario Himno Nacional esquina Adolfo López Mateos 72, barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882, Melchor Ocampo, Estado de México.

Referencia: frente al Palacio Municipal.

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Joquicingo

Fechas: 8 y 9 de septiembre.

Domicilio: José María Morelos, manzana 009, colonia Centro, C.P. 52370, Joquicingo de León Guzmán, Estado de México.

Referencia: frente al Palacio Municipal.

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Jaltenco

Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.

Domicilio: avenida Vicente Guerrero s/n, colonia San Andrés Jaltenco, C.P. 55780, Jaltenco, Estado de México.

Referencia: frente al Palacio Municipal.

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Ocuilan

Fechas: 10 y 11 de septiembre.

Domicilio: kilómetro 47 de la carretera México-Chalma, colonia Santa Mónica, C.P. 52480, Ocuilan, Estado de México.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles y qué documentos llevar?

En las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad (Semov), las personas interesadas en tramitar la licencia tipo C deben presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y acreditar el examen de conocimientos correspondiente.

El expediente también debe incluir acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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¿Cuáles son los costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.