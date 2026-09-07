México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles del 7 al 12 de septiembre para tramitar el permiso de forma rápida

La disposición se ha venido aplicando durante un periodo prolongado y ha permitido que miles de conductores en Estado de México obtengan el permiso

Licencia de Conducir Edomex
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles que implementará la Secretaría de Movilidad del Estado de México. (GEM)
Guardar

Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles que implementará la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

La disposición se ha venido aplicando durante un periodo prolongado y ha permitido que miles de conductores en Estado de México obtengan el permiso necesario, indispensable para circular conforme a la ley.

PUBLICIDAD

Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Del 7 al 12 de septiembre de 2026 Recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas. Servicio: hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
  • Domicilio: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
  • Referencia: estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec

  • Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
  • Domicilio: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, C.P. 54660, Coyotepec, Estado de México.

Valle de Chalco

  • Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
  • Domicilio: avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozómoc s/n, colonia Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco.
  • Referencia: explanada municipal.
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Nezahualcóyotl

  • Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
  • Domicilio: avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Melchor Ocampo

  • Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.
  • Domicilio: avenida Centenario Himno Nacional esquina Adolfo López Mateos 72, barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882, Melchor Ocampo, Estado de México.
  • Referencia: frente al Palacio Municipal.
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Joquicingo

  • Fechas: 8 y 9 de septiembre.
  • Domicilio: José María Morelos, manzana 009, colonia Centro, C.P. 52370, Joquicingo de León Guzmán, Estado de México.
  • Referencia: frente al Palacio Municipal.
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Jaltenco

  • Fechas: 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.
  • Domicilio: avenida Vicente Guerrero s/n, colonia San Andrés Jaltenco, C.P. 55780, Jaltenco, Estado de México.
  • Referencia: frente al Palacio Municipal.
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)
Como cada semana, los mexiquenses tendrán la oportunidad de tramitar la licencia de conducir de forma más rápida en las distintas unidades móviles (Semov Edomex)

Ocuilan

  • Fechas: 10 y 11 de septiembre.
  • Domicilio: kilómetro 47 de la carretera México-Chalma, colonia Santa Mónica, C.P. 52480, Ocuilan, Estado de México.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles y qué documentos llevar?

En las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad (Semov), las personas interesadas en tramitar la licencia tipo C deben presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y acreditar el examen de conocimientos correspondiente.

El expediente también debe incluir acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirUnidades móvilesEdomex2026Trámites vehicularesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

El ministro presidente Hugo Aguilar rinde el primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

El conductor reaccionó con preocupación ante la incorporación de la actriz y cuestionó que vuelva al encierro en medio de un momento personal que, según su percepción, no sería el adecuado

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Su llegada al reality show de animales ocurre meses después de sus comentarios sobre “envenenar perros” en “Ventaneando”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios

El programa se implementa en 24 estados y ha integrado más de 1 millón 139 mil hectáreas a proyectos agrícolas y forestales

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra del Cártel de Sinaloa deja 41 asesinados en seis días: una de las semanas más violentas desde el inicio del conflicto entre facciones

Guerra del Cártel de Sinaloa deja 41 asesinados en seis días: una de las semanas más violentas desde el inicio del conflicto entre facciones

De mandos del Ejército a funcionarios de la Fiscalía de Guerrero: los señalados por agente de la GN asesinado por presuntos nexos con Los Tlacos

México reabre puerta a la DEA: así ha cambiado la cooperación bilateral antidrogas tras años de tensión con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: México y la DEA pasan de la confrontación a la colaboración, pero persisten los roces por la soberanía

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Piden que Anahí intervenga tras alarmante mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión y la ansiedad

¿Niurka es bruja? Manelyk González revive una experiencia escalofriante antes de convivir con ella en La Granja VIP 2

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

DEPORTES

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

México vs Polonia: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro del tricolor en el Mundial Femenil Sub 20

La NFL está de regreso: cuándo y dónde ver cada uno de los encuentros de la semana 1 en México

Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

Fabiola Villegas brilla con medalla de oro en el Abierto de Taekwondo