México

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios

El programa se implementa en 24 estados y ha integrado más de 1 millón 139 mil hectáreas a proyectos agrícolas y forestales

Sembrando Vida entrega más de 6 mil pesos a cada beneficiario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sembrando Vida entrega más de 6 mil pesos a cada beneficiario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Actualmente, Sembrando Vida se implementa en 24 estados de México y ha integrado más de 1 millón 139 mil hectáreas a proyectos agrícolas y forestales. Entre las entidades participantes figuran Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Yucatán, Morelos y Quintana Roo, entre otras.

Este programa social está dirigido a personas mayores de edad que residen en zonas rurales y disponen de tierras para desarrollar sistemas productivos sustentables.

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Por medio de este esquema, miles de campesinos reciben un apoyo mensual de $6.450, además de herramientas, semillas y asesoría técnica para impulsar proyectos agroforestales.

El programa federal Sembrando Vida continuará vigente en 2026 como una de las estrategias principales del Gobierno de México para fortalecer el campo, respaldar a productores rurales y combatir la pobreza en comunidades con rezago social.

¿Cuándo cae el pago de Sembrando Vida?

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, Leticia Ramírez Amaya, titular de Bienestar, confirmó que el pago de Sembrando Vida se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre.

Requisitos y cómo participar en el programa

El proceso de incorporación depende de que el programa se abra en nuevas regiones o localidades. Cuando Sembrando Vida llega a un territorio, las autoridades organizan asambleas ejidales o comunales para informar a la población sobre los requisitos y el procedimiento de inscripción.

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Una vez que las personas interesadas completan el prerregistro, el personal técnico del programa realiza visitas presenciales para verificar la información y evaluar las condiciones de los terrenos. Solo quienes cumplen con todos los requisitos reciben la notificación de ingreso al programa.

Además del apoyo económico mensual, quienes resultan beneficiarios se integran a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde acceden a capacitación, participan en proyectos colectivos y desarrollan mecanismos de ahorro y organización comunitaria.

Las autoridades aconsejan consultar exclusivamente fuentes oficiales para prevenir fraudes o registros falsos vinculados con el programa Sembrando Vida.

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