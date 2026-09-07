Mueren 6 personas en combi de transporte público tras quedar atrapados en inundación en Tultitlán: investigan las causas

Foto: Redes sociales

Guardar

La noche de este domingo 6 personas murieron cuando se trasladaban en una combi de transporte público en el municipio de Tultitlán, Estado de México, luego de quedar varados en una inundación por las lluvias que afectaron al Valle de México y varias regiones del país.

La unidad en la que viajaban quedó atrapada en un encharcamiento a la altura de la estación Cueyamil del Tren Suburbano-Lechería-AIFA, en una zona que existían señalamientos en los que se anunciaba que no había paso por el mal estado de la carpeta asfáltica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes, se trató de dos mujeres y cuatro hombres que viajaban en un servicio privado tras una celebración, esto debido a que se localizó un pastel al interior de la unidad. Los datos refieren que al menos tres personas salieron de la combi para solicitar ayuda, pero se desvanecieron en la calle.

Tras el hallazgo de los cuerpos, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se movilizaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del hecho.

Las autoridades se encuentran investigando la causa de muerte de las seis personas; sin embargo las primeras versiones refieren que se trató de intoxicación por inhalación de gas debido a que el tanque de la unidad presentaba daños, pero aún no ha sido confirmado de manera oficial.

PUBLICIDAD

Foto: Redes sociales

Cómo funciona la conversión de gasolina a gas LP

Los conductores cuentan con la opción de modificar sus vehículos del consumo de gasolina a gas LP como un método de ahorro, principalmente para quienes se dedican al transporte de pasajeros.

Esta conversión consiste en instalar un sistema dual que permite operar el vehículo con gas LP. El proceso requiere integrar un módulo de control electrónico, un regulador de presión, inyectores específicos y un tanque especializado, cilíndrico o toroidal, que puede colocarse en distintas partes del automóvil.

En México, la norma que regula estos equipos es la NOM-005-SESH-2010, que establece las características que deben cumplir los componentes de carburación de gas LP en motores de combustión interna. El primer requisito para realizar la conversión, según empresas del sector, es que el vehículo sea modelo 2008 en adelante.

PUBLICIDAD

Vehículos hacen fila para cargar gas LP en una estación tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado, a raíz de una operación militar en la que murió el líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", en Morelia, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Ivan Arias TPX IMAGES OF THE DAY

Empresas certificadas colocan recipientes, filtros, válvulas automáticas interruptoras, reguladores-vaporizadores e interruptores para el paso del combustible. Si la instalación no se realiza con las consideraciones técnicas adecuadas, el motor puede sufrir un deterioro acelerado que reduce su vida útil, según las autoridades.

Los riesgos de vehículos convertidos a gas LP

Las autoridades de Protección Civil han señalado en el pasado que los vehículos con sistema de gas LP representan un riesgo mayor en caso de accidentes vehiculares. El director de Protección Civil en Monclova, Julio Ríos Cortés, advirtió que la posibilidad de una explosión aumenta si el impacto ocurre en la parte posterior o en la línea del cilindro de almacenamiento del combustible.

PUBLICIDAD

En caso de fugas, el gas LP puede formar nubes explosivas y provocar asfixia en espacios cerrados.

Promueven la conversión con ahorros de hasta 30%

Un tanque de gas rojo, conectado a una estufa en una pared amarilla descascarada, es una escena común en muchas casas mexicanas, mostrando el suministro esencial para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas empresas promocionan la conversión de gasolina a gas LP como una forma de ahorrar hasta el 30% de los gastos en transporte. así como la recuperación de la inversión en menos de dos semanas.

Una empresa dedicada a esta práctica, denominada Regio Gas, asegura que sus conversiones no dañan el motor del vehículo y ofrece un programa de lealtad que devuelve 10% del valor de cada carga en puntos acumulables. También asegura que los beneficios contemplan mantener la potencia del motor, que no se generan olores y que los tanques ocupan poco espacio.

PUBLICIDAD

Otras fuentes del sector reportan ahorros de hasta 50% respecto a la gasolina y una reducción de 76% en emisiones contaminantes, aunque también documentan desventajas como la pérdida de entre 4% y 5% de potencia del motor y la reducción del espacio disponible en la cajuela por el tamaño del cilindro de almacenamiento.