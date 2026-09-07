Fabiola Villegas brilla con medalla de oro en el Abierto de Taekwondo

Los atletas mexicanos continúan con su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en una disciplina donde México históricamente ha tenido buenos resultados. (CONADE)

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La mexicana Fabiola Villegas obtuvo el primer lugar en la división de -57 kilogramos durante el Abierto de Taekwondo, el cual se llevó a cabo en St. Gallen, Suiza.

Este logro le permitió a la taekwondista obtener sus primeros puntos para subir lugares en el ranking mundial con el objetivo de buscar obtener su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El camino hacia la final

Fabiola Villegas y su camino a la final. (CONADE)

Fabiola Villegas cerró el torneo de categoría G1/E2 con cuatro triunfos. En las semifinales superó a la española Sofía García y, en la disputa por el oro, venció a la alemana Anastasia Rovithis.

Todos sus combates los ganó por marcador de 2-0 y durante toda la competencia contó con el respaldo del medallista mundial Bryan Salazar desde la esquina técnica.

Fabiola se expresa en redes sociales

Fabiola Villegas habla sobre la medalla de oro obtenida en sus redes sociales. (Olimpismo Mexicano)

La taekwondoína mexicana celebró la medalla de oro obtenida en el Abierto de Suiza con un mensaje en sus redes sociales, donde subrayó la importancia de enfrentar rivales internacionales durante su gira por Europa para su crecimiento como atleta:

“Terminamos en el Open de Suiza y se logró la medalla de oro. Se sumaron buenos puntos, buena experiencia y combates de primer nivel. Sigo sumando y sigo aprendiendo”, expresó la atleta.

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La mexicana también reconoció el trabajo de quienes la acompañan en su preparación, agradeciendo tanto a su familia como a sus amigos y equipo multidisciplinario, así como a la maestra Gabriela Paredes, presidenta de la Asociación de Taekwondo de la Ciudad de México, por las gestiones para obtener el aval federativo.

El oro en Suiza se integra al proceso que Fabiola Villegas y Bryan Salazar desarrollan en Europa para escalar posiciones en los rankings tanto mundial como olímpico.

La gira continuará con torneos en Alemania, Polonia y Albania, competencias en las que la taekwondoína mexicana buscará mantener la obtención de unidades internacionales que le permitan acercarse al sueño de clasificar a Los Ángeles.

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Trayectoria como profesional

Trayectoria como profesional de Fabiola Villegas (CONADE)

Fabiola Villegas acumula más de 11 años como seleccionada nacional y se consolida como una de las representantes del taekwondo femenil mexicano.

La deportista fue campeona de México en 17 ocasiones y asumió la capitanía del equipo de primera fuerza.

En 2026 obtuvo el campeonato nacional por séptimo año consecutivo, resultado que se suma a una trayectoria que incluyó preseas en competencias continentales y participaciones en torneos internacionales de las divisiones olímpicas.

Entre sus principales resultados, Fabiola Villegas la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde la taekwondoína integró al equipo femenil mexicano que compitió en la prueba de TK3.

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La presea panamericana formó parte de un calendario de actividad internacional durante que incluyó también los Centroamericanos que se disputaron en San Salvador, donde la mexicana logró subirse al podio en tercer lugar y quedarse con el bronce..

También compitió en la Final del Grand Prix de Taekwondo, un certamen reservado para las 15 mejores exponentes de las divisiones olímpicas. Su presencia en ese evento la llevó a medirse con competidoras ubicadas en los primeros puestos del circuito.

Villegas cerró ese año con una medalla de oro en el Abierto de Perú, resultado amplió su registro como multimedallista internacional.

Siete campeonatos nacionales consecutivos respaldaron su trayectoria

La atleta continúa con su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Federación Mexicana de Taekwondo)

La mexicana sostuvo una racha de siete títulos nacionales consecutivos hasta 2026. Esa marca se integró a los 17 campeonatos de México que reunió a lo largo de su historia.

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Como capitana del equipo mexicano de taekwondo de primera fuerza, Villegas combinó su desempeño en la competencia con una responsabilidad dentro de la selección nacional

Dentro de su recorrido, ha formado pruebas individuales y formatos por equipos.

La taekwondoína llega al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 con presencia en torneos de alto nivel.

Sus participaciones en el Grand Prix, el Campeonato Mundial y los Abiertos Internacionales formaron parte de esa preparación con miras a seguir escalando en el ranking y clasificar a California en par de años

Con esto, la mexicana se mantiene firma con una de las candidatas para pelear intensamente por un boleto a los Olímpicos, en un deporte donde México suele tener buenos resultados históricamente.

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Además de Fabiola Villegas, otros mexicanos que pudieran tener buenos resultados a nivel olímpico son: Carlos Sansores, Daniela Souza y Leslie Soltero.