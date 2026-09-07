Donald Trump publica mapa donde México aparece cubierto por la bandera de EEUU

La publicación aparece la noche del domingo en Truth Social sin texto ni explicación, e incluye también a Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, con la leyenda “United States of America” sobre el continente. (Truth social)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió esta mañana en su red social Truth Social una imagen de un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera estadounidense. Trump publicó la imagen sin añadir texto ni explicación sobre su propósito.

Los detalles del mapa

En la imagen, el territorio que abarca desde México hasta Canadá está cubierto por franjas rojas y blancas, mientras que en la zona de Canadá y Alaska aparece un campo azul con más estrellas que las que tiene la bandera real de Estados Unidos. Sobre el mapa se lee la leyenda “United States of America”, y tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen rotulados como “Gulf of America”.

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La publicación en Truth Social muestra a Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, con franjas rojas y blancas y un campo azul, sin mensaje adicional ni contexto

Parte de un patrón de cambios cartográficos

Esta no es la primera vez que Trump utiliza mapas modificados como herramienta de comunicación política:

enero de 2025, firmó la orden ejecutiva “Restoring Names That Honor American Greatness” para renombrar el Golfo de México como “ En, firmó la orden ejecutiva “Restoring Names That Honor American Greatness” para renombrar el Golfo de México como “ Gulf of America ”.

En enero de 2026, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía plantando la bandera estadounidense en Groenlandia, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, con un letrero que decía “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”. Ese mismo día difundió una fotografía alterada —tomada originalmente en agosto de 2025 durante una reunión con líderes europeos— en la que un mapa de fondo mostraba a Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera de EE.UU.

La publicación incluye al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, además de un letrero con la leyenda “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”, según el contenido difundido en enero

27 de agosto de 2026, firmó otra orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lake America”, cambio que generó divergencias entre plataformas cartográficas: algunas comenzaron a mostrarlo así para usuarios en EE.UU., mientras que en Canadá se mantuvo 63% de los estadounidenses rechazó ese cambio, frente a un 14% que lo respaldó. El, firmó otra orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lake America”, cambio que generó divergencias entre plataformas cartográficas: algunas comenzaron a mostrarlo así para usuarios en EE.UU., mientras que en Canadá se mantuvo “Lake Ontario” . Una encuesta de Reuters/Ipsos del 1 y 2 de septiembre indicó queese cambio, frente a un 14% que lo respaldó.

Un panel de información de Apple Maps identifica el lago Ontario bajo el nombre de "Lake America" en su servicio web. (Apple Maps)

El domingo 6 de septiembre, un día antes de esta publicación, Trump compartió un mapa de Nuevo México con la palabra “Mexico” tachada y sustituida por “New America”, e instruyó al secretario del Interior a evaluar la adopción oficial del nombre dentro del sistema federal. Hasta el 6 de septiembre, Nuevo México mantiene oficialmente su nombre, sin cambio legal alguno.

En una publicación de este domingo 6 de septiembre, el exmandatario difunde un mapa con el rótulo modificado y pide al titular de Interior revisar la viabilidad del ajuste en el sistema federal, sin efecto legal vigente

El contexto regional: presión sobre Venezuela y Cuba

Estas imágenes se enmarcan, además, en un contexto más amplio de despliegue militar y político estadounidense en la región, que incluye la captura de Nicolás Maduro en enero de este año y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por parte de Washington.

Nicolás Maduro posa frente a una pared de bloques mientras realiza el gesto de la victoria tras ser puesto bajo custodia en Estados Unidos.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha intensificado la presión sobre Cuba. El 3 de septiembre firmó la designación de seis nuevos objetivos bajo la Orden Ejecutiva 14404, que amplía las sanciones contra personas e instituciones cubanas en sectores como energía, minería y servicios financieros, y describió al gobierno de la isla como “una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional” de EE.UU.

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Semanas antes, en entrevista con Axios, Rubio había advertido que Cuba no tendrá “válvula de escape” frente al cerco estadounidense: “Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse, simplemente lo bloqueamos”, dijo, en referencia a reformas del gobierno cubano para impulsar su sector privado. El funcionario remarcó que la isla enfrenta una situación inédita al carecer, por primera vez, de un patrocinador externo —tras la caída de Maduro, quien le suministraba petróleo— y de la histórica falta de atención de Washington.

@SecRubio

Una racha de mapas y publicaciones extravagantes

El mapa de este domingo no llegó solo. Horas antes, Trump había compartido otra serie de imágenes generadas con inteligencia artificial: una fotografía suya a caballo junto a George Washington en el Despacho Oval, un soldado de una ficticia “Fuerza Espacial Estadounidense” y un mapa de Irán con el contorno de su propia cabeza superpuesto. Según reportes de medios internacionales, no quedó claro si se trató de una “broma” —género al que Trump es afecto— o de una insinuación de acción futura.

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La publicación se suma a una secuencia de posteos con material sintético difundido horas antes, entre ellos una escena en el Despacho Oval y un soldado de una fuerza espacial ficticia

El mapa llega después de la polémica frase sobre “tamales y tomates”

La publicación del mapa se da apenas tres días después de que Trump generara controversia al asegurar, el viernes 4 de septiembre, que México no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates”. El mandatario hizo esa declaración en el Despacho Oval al responder preguntas sobre su amenaza de cortar el comercio con países que mantienen superávit comercial frente a EE.UU. “Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México”, afirmó, aunque aclaró que no piensa romper la relación comercial porque se lleva “muy bien” con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dijo respetar.

En declaraciones citadas por medios internacionales, el mandatario estadounidense reduce la aportación mexicana a “tamales picantes y tomates”, aunque dice que mantendrá los intercambios y que su trato con Claudia Sheinbaum es cordial

Sheinbaum respondió a esas declaraciones el sábado durante un acto en Monterrey, donde —sin mencionar directamente la frase de Trump— señaló que su gobierno busca una relación con Washington basada en “cooperación siempre, subordinación nunca”. En paralelo, continúan las negociaciones sobre la revisión del T-MEC entre el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

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