México

Donald Trump publica mapa donde México aparece cubierto por la bandera de EEUU

La publicación aparece en Truth Social sin texto ni explicación e incluye también a Groenlandia y varias islas del Caribe, con la leyenda “United States of America” sobre el continente

La publicación aparece la noche del domingo en Truth Social sin texto ni explicación, e incluye también a Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, con la leyenda “United States of America” sobre el continente. (Truth social)
La publicación aparece la noche del domingo en Truth Social sin texto ni explicación, e incluye también a Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, con la leyenda “United States of America” sobre el continente. (Truth social)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió esta mañana en su red social Truth Social una imagen de un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera estadounidense. Trump publicó la imagen sin añadir texto ni explicación sobre su propósito.

Los detalles del mapa

En la imagen, el territorio que abarca desde México hasta Canadá está cubierto por franjas rojas y blancas, mientras que en la zona de Canadá y Alaska aparece un campo azul con más estrellas que las que tiene la bandera real de Estados Unidos. Sobre el mapa se lee la leyenda “United States of America”, y tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen rotulados como “Gulf of America”.

PUBLICIDAD

La publicación en Truth Social muestra a Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, con franjas rojas y blancas y un campo azul, sin mensaje adicional ni contexto
La publicación en Truth Social muestra a Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, con franjas rojas y blancas y un campo azul, sin mensaje adicional ni contexto

Parte de un patrón de cambios cartográficos

Esta no es la primera vez que Trump utiliza mapas modificados como herramienta de comunicación política:

  • En enero de 2025, firmó la orden ejecutiva “Restoring Names That Honor American Greatness” para renombrar el Golfo de México como “Gulf of America”.
Imagen 3PEG56MADBBF3M2A4NCA6KBZE4
  • En enero de 2026, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía plantando la bandera estadounidense en Groenlandia, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, con un letrero que decía “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”. Ese mismo día difundió una fotografía alterada —tomada originalmente en agosto de 2025 durante una reunión con líderes europeos— en la que un mapa de fondo mostraba a Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera de EE.UU.
La publicación incluye al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, además de un letrero con la leyenda “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”, según el contenido difundido en enero
La publicación incluye al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, además de un letrero con la leyenda “Groenlandia, territorio estadounidense est. 2026”, según el contenido difundido en enero
  • El 27 de agosto de 2026, firmó otra orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lake America”, cambio que generó divergencias entre plataformas cartográficas: algunas comenzaron a mostrarlo así para usuarios en EE.UU., mientras que en Canadá se mantuvo “Lake Ontario”. Una encuesta de Reuters/Ipsos del 1 y 2 de septiembre indicó que 63% de los estadounidenses rechazó ese cambio, frente a un 14% que lo respaldó.
Mapa digital con un panel lateral titulado Lake America y coordenadas, junto a la vista geográfica del lago Ontario entre Canadá y Estados Unidos
Un panel de información de Apple Maps identifica el lago Ontario bajo el nombre de "Lake America" en su servicio web. (Apple Maps)
  • El domingo 6 de septiembre, un día antes de esta publicación, Trump compartió un mapa de Nuevo México con la palabra “Mexico” tachada y sustituida por “New America”, e instruyó al secretario del Interior a evaluar la adopción oficial del nombre dentro del sistema federal. Hasta el 6 de septiembre, Nuevo México mantiene oficialmente su nombre, sin cambio legal alguno.
En una publicación de este domingo 6 de septiembre, el exmandatario difunde un mapa con el rótulo modificado y pide al titular de Interior revisar la viabilidad del ajuste en el sistema federal, sin efecto legal vigente
En una publicación de este domingo 6 de septiembre, el exmandatario difunde un mapa con el rótulo modificado y pide al titular de Interior revisar la viabilidad del ajuste en el sistema federal, sin efecto legal vigente

El contexto regional: presión sobre Venezuela y Cuba

Estas imágenes se enmarcan, además, en un contexto más amplio de despliegue militar y político estadounidense en la región, que incluye la captura de Nicolás Maduro en enero de este año y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por parte de Washington.

Nicolás Maduro viste una sudadera gris, hace la señal de la victoria con la mano y sostiene unas gafas ante una pared de bloques
Nicolás Maduro posa frente a una pared de bloques mientras realiza el gesto de la victoria tras ser puesto bajo custodia en Estados Unidos.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha intensificado la presión sobre Cuba. El 3 de septiembre firmó la designación de seis nuevos objetivos bajo la Orden Ejecutiva 14404, que amplía las sanciones contra personas e instituciones cubanas en sectores como energía, minería y servicios financieros, y describió al gobierno de la isla como “una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional” de EE.UU.

PUBLICIDAD

Semanas antes, en entrevista con Axios, Rubio había advertido que Cuba no tendrá “válvula de escape” frente al cerco estadounidense: “Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse, simplemente lo bloqueamos”, dijo, en referencia a reformas del gobierno cubano para impulsar su sector privado. El funcionario remarcó que la isla enfrenta una situación inédita al carecer, por primera vez, de un patrocinador externo —tras la caída de Maduro, quien le suministraba petróleo— y de la histórica falta de atención de Washington.

@SecRubio
@SecRubio

Una racha de mapas y publicaciones extravagantes

El mapa de este domingo no llegó solo. Horas antes, Trump había compartido otra serie de imágenes generadas con inteligencia artificial: una fotografía suya a caballo junto a George Washington en el Despacho Oval, un soldado de una ficticia “Fuerza Espacial Estadounidense” y un mapa de Irán con el contorno de su propia cabeza superpuesto. Según reportes de medios internacionales, no quedó claro si se trató de una “broma” —género al que Trump es afecto— o de una insinuación de acción futura.

La publicación se suma a una secuencia de posteos con material sintético difundido horas antes, entre ellos una escena en el Despacho Oval y un soldado de una fuerza espacial ficticia
La publicación se suma a una secuencia de posteos con material sintético difundido horas antes, entre ellos una escena en el Despacho Oval y un soldado de una fuerza espacial ficticia

El mapa llega después de la polémica frase sobre “tamales y tomates”

La publicación del mapa se da apenas tres días después de que Trump generara controversia al asegurar, el viernes 4 de septiembre, que México no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates”. El mandatario hizo esa declaración en el Despacho Oval al responder preguntas sobre su amenaza de cortar el comercio con países que mantienen superávit comercial frente a EE.UU. “Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México”, afirmó, aunque aclaró que no piensa romper la relación comercial porque se lleva “muy bien” con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dijo respetar.

En declaraciones citadas por medios internacionales, el mandatario estadounidense reduce la aportación mexicana a “tamales picantes y tomates”, aunque dice que mantendrá los intercambios y que su trato con Claudia Sheinbaum es cordial

Sheinbaum respondió a esas declaraciones el sábado durante un acto en Monterrey, donde —sin mencionar directamente la frase de Trump— señaló que su gobierno busca una relación con Washington basada en “cooperación siempre, subordinación nunca”. En paralelo, continúan las negociaciones sobre la revisión del T-MEC entre el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Temas Relacionados

Donald TrumpClaudia SheinbaumEstados UnidosEEUUAmerica LatinaVenezuelaMapaGolfo De AmericaGoogleMarco RubioGroenlandiaCanadáNuevo MéxicoCubaDelcy RodríguezNicolás MaduroPolítica MexicanaÚltima Horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

El ministro presidente Hugo Aguilar rinde el primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

El conductor reaccionó con preocupación ante la incorporación de la actriz y cuestionó que vuelva al encierro en medio de un momento personal que, según su percepción, no sería el adecuado

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Su llegada al reality show de animales ocurre meses después de sus comentarios sobre “envenenar perros” en “Ventaneando”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios

El programa se implementa en 24 estados y ha integrado más de 1 millón 139 mil hectáreas a proyectos agrícolas y forestales

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra del Cártel de Sinaloa deja 41 asesinados en seis días: una de las semanas más violentas desde el inicio del conflicto entre facciones

Guerra del Cártel de Sinaloa deja 41 asesinados en seis días: una de las semanas más violentas desde el inicio del conflicto entre facciones

De mandos del Ejército a funcionarios de la Fiscalía de Guerrero: los señalados por agente de la GN asesinado por presuntos nexos con Los Tlacos

México reabre puerta a la DEA: así ha cambiado la cooperación bilateral antidrogas tras años de tensión con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: México y la DEA pasan de la confrontación a la colaboración, pero persisten los roces por la soberanía

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Piden que Anahí intervenga tras alarmante mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión y la ansiedad

¿Niurka es bruja? Manelyk González revive una experiencia escalofriante antes de convivir con ella en La Granja VIP 2

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

DEPORTES

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

México vs Polonia: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro del tricolor en el Mundial Femenil Sub 20

La NFL está de regreso: cuándo y dónde ver cada uno de los encuentros de la semana 1 en México

Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

Fabiola Villegas brilla con medalla de oro en el Abierto de Taekwondo