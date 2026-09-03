México

Camilo Séptimo: quiénes son los integrantes y cómo se formó el grupo

La formación original del grupo se consolidó en el circuito alternativo mexicano y llevó su música a festivales como el Vive Latino

Camilo Séptimo
Manuel "Coe" Mendoza, Erik Vázquez y Jonathan "Honas" Meléndez fundan Camilo Séptimo en 2013 en Ciudad de México, tras el paso de dos de ellos por el proyecto Lady Lane. (Facebook Camilo Séptimo)
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Camilo Séptimo, también estilizada como Camilo VII o CVII, se forma en Ciudad de México en 2013 a partir de tres músicos que definen su sonido durante más de una década. Manuel “Coe” Mendoza asume la voz principal y el bajo. Erik Vázquez toca la guitarra. Jonathan “Honas” Meléndez aportó teclados, sintetizadores, composición y producción, un rol que resultó central para la identidad del grupo hasta su asesinato este 2 de septiembre de 2026.

Mendoza y Vázquez ya habían coincidido en el proyecto Lady Lane antes de disolverlo. Con la incorporación de Meléndez arman un repertorio que combina rock alternativo, synthpop, indie pop y electrónica. En vivo, la banda recurre a músicos de apoyo en batería y percusiones, aunque el trío fundador se mantiene como la alineación oficial desde el inicio.

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El EP Maya y el Vive Latino 2016 que impulsaron la carrera del trío

El primer sencillo público del grupo es “Portales”. En 2014 llega el EP Maya, con el tema “No confíes en mí”, canción que expande su circulación fuera del circuito local. El nombre del EP remite a la estrella Maia, de las Pléyades, referencia que marca la estética visual y lírica del proyecto.

La respuesta a ese sencillo abre una gira nacional. En 2016 la banda se presenta en el Vive Latino y realiza el Tour Neón, con 38 fechas en México. Esa etapa la lleva a recintos de mayor capacidad y antecede a su primer álbum de larga duración.

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Camilo Séptimo
El trío detrás de Camilo Séptimo construye desde 2013 una propuesta que mezcla rock alternativo, synthpop e indie pop, con Meléndez al frente de los sintetizadores y la producción. (Foto: Cuartoscuro)

Óleos consolida a la banda en el circuito alternativo mexicano

Con Óleos (2017) el grupo se afianza en el rock alternativo del país. El disco incluye “Eres”, “Miénteme”, “Vicio”, “Ser humano” y “Fusión”. Su presentación en Plaza Condesa agota boletos y detona una gira por México, Colombia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y España.

Después llegan Navegantes (2019), con un tono más contemplativo, y ECOS (2022), disco que suma colaboraciones con Ximena Sariñana y Francisca Valenzuela. La discografía continúa con Jardín de las almas (2023) y la etapa de MAPAS, que cierra hasta ahora con MAPAS II, publicado el 15 de mayo de 2026. Entre sus canciones de mayor reconocimiento figuran “No te puedo olvidar”, “Inevitable”, “Contacto”, “Como tú” y “Mandala”.

En 2015 obtuvieron dos nominaciones a los Premios IMAs, en artista nuevo y canción del año por “No confíes en mí”. En 2022 suma una nominación a los MTV MIAW por el video de “Inevitable”. El 28 de mayo de 2026 el trío completo sube al Palacio de los Deportes para presentar la gira Mapas, con canciones de MAPAS II como “Sueño Violeta”, “Cierro los Ojos” y “Destellos”. Esa función resulta, hasta ahora, la última con la formación original completa.

Desafortunadamente Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, murió asesinado el 2 de septiembre junto con su esposa Ana Paula, embarazada; su hija menor; la mascota de la familia, y Aleyda Romero, una mujer de 21 años que trabajaba para ellos. El hecho ocurrió en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Camilo Séptimo celebra una década de éxitos con concierto en el Palacio de los Deportes
Coe Mendoza en la voz y el bajo, Erik Vázquez en la guitarra y Honas Meléndez en los teclados formaron la alineación que sostuvo a Camilo Séptimo durante más de una década. (Camilo Séptimo)

Según la reconstrucción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un hombre identificado como Diego Sebastián “N”, presunto socio de negocios de Meléndez, entró al edificio a las 17:24 horas, antes de que llegara el músico, y esperó dentro del departamento. Ana Paula y la niña son maniatadas y recibieron disparos en la cabeza; el reporte oficial señala que el atacante habría usado un silenciador. Los cuerpos de ambas se localizaron en el baño de la recámara principal, mientras que el de Aleyda Romero aparece en el cuarto de servicio. La FGJEM informó que dos hombres fueron detenidos por su probable intervención en el caso.

Tras darse a conocer la noticia, Camilo Séptimo se pronunció en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas”, y agregaron que “valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”.

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