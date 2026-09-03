Víctima revela cómo el presunto asesino de Jonathan Meléndez y su esposa lo estafaron con 400 mil pesos: “Eran muy cautivadores”

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

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Diego Sebastián “N”, presunto responsable del multihomicidio en el caso del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, ahora también es señalado por presuntos fraudes millonarios en la renta de propiedades de lujo. Tras su detención, comenzaron a surgir nuevos testimonios que aseguran haber sido estafadas por la empresa con la que él y su esposa operaban.

Una víctima de fraude que pidió mantener el anonimato relató en entrevista con el periodista Juan Pablo Pérez Díaz, en Radio Fórmula, que perdió 400 mil pesos después de rentar una villa para celebrar el cumpleaños de su abuelo.

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Según su testimonio, el pago se realizó a una cuenta empresarial y, un día antes de la fecha acordada, la víctima y su familia fueron bloqueados de WhatsApp y dejaron de recibir respuesta.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con la historia narrada por el hombre, la familia encontró la oferta de renta en una cuenta de Instagram con más de 18,000 seguidores, que además contaba con recomendaciones de personas influyentes. “Nos dio la confianza porque también había artistas, personas influencers que recomendaban esta página”, explicó la víctima.

Relató que reunió el dinero entre cuatro núcleos familiares para celebrar el cumpleaños de su abuelo. “Nosotros reservamos, toda mi familia se juntó, éramos aproximadamente cuatro familias juntas para celebrar al abuelo y fue una renta de 400 mil pesos”, dijo.

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El pago se realizó de forma completa antes de tomar posesión del inmueble, a través de una transferencia bancaria a una cuenta empresarial. “Nos pedían pagar todo antes de entrar”, señaló. Un día antes de la fecha reservada, los responsables del inmueble cortaron la comunicación. “Nos metieron a un grupo de WhatsApp y después nos bloquearon. Ya no contestaron”, relató.

La esposa del detenido participaba en la atención a los clientes

Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

La víctima identificó a Paola Mandri, esposa del detenido, como parte activa del esquema de renta de propiedades. “Ella contestaba con audios en el grupo que todo estaba perfecto”, detalló.

De acuerdo con el testimonio, la pareja operaba bajo la marca Nomad, aunque antes había utilizado el nombre Más Relax, cuenta que habría sido cerrada tras una denuncia previa. “Nomad fue la cuenta que crearon después de que procedió una denuncia”, explicó.

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La víctima mencionó también la existencia de reportes en internet desde 2021 sobre el comportamiento de la pareja, sin poder confirmar si estos incluían señalamientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Aseguró además que nunca habló por teléfono con Diego Sebastián de forma directa.

La víctima expresó alivio por la detención del presunto responsable, pero remarcó que su esposa no ha sido detenida. “Agradecemos a la ley divina que él ya esté tras las rejas, pero hay una persona más que continúa libre ante esto, que es su esposa Paola Mandri”, dijo.

El sujeto fue captado con gorra y mochila dentro de un ascensor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia nunca logró recuperar el dinero ni presentó una denuncia formal ante las autoridades. “No había manera de poder respaldar que ellos fueron los que nos defraudaron”, explicó, y agregó una queja directa contra las instituciones: “Las autoridades ante esto, pues nos hacen caso omiso ante este tipo de situaciones”.

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La víctima describió el trato inicial con la pareja como amable y profesional, en contraste con el desenlace del negocio. “Eran personas muy agradables, muy serviciales. Te ofrecían experiencias maravillosas”, dijo.

La víctima aseguró no haber tenido contacto con Jonathan Meléndez ni tener conocimiento previo de su existencia antes del multihomicidio, en el que el único sobreviviente fue un niño de seis años que se escondió debajo de la cama. “No, jamás. Yo soy cliente de Nomad”, respondió al ser cuestionado sobre si el músico pudiera estar en dicha red.

“Estamos en shock porque nosotros estamos vivos”

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

La persona entrevistada afirmó que existen grupos de afectados que evalúan las posibilidades legales para exigir justicia, aunque reconoció incertidumbre sobre el resultado de una denuncia conjunta. “Sabemos que podemos denunciar. Hay personas que tienen más de un año. No sabemos si puede lograr proceder las estafas que nos han llegado a hacer a todas las familias que estamos de por medio”, dijo.

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La víctima reconoció temor tras conocer la dimensión del caso. “Sí es algo que sí ahorita nos da miedo, nos da terror. Estamos en shock porque nosotros estamos vivos, ¿no? Y esto sí nos toma muy mal. Y no queremos desearle esto a nadie”, expresó.

También señaló su preocupación por la impunidad en este tipo de casos. “Da mucho miedo con toda la situación que hay, de que a veces todo puede ser muy impune”, dijo a Pérez Díaz.

La víctima cerró su testimonio con un llamado a las autoridades para que amplíen la investigación más allá del caso de Meléndez. “Si nosotros tal vez nos hubiéramos juntado, hubiéramos logrado evitar este tipo de situaciones totalmente injustas”, lamentó.

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