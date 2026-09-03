México

Identifican a la joven asesinada junto a Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por su probable participación en el crimen

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, bigote y cabello corto oscuro que mira hacia un costado sobre un fondo negro
El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)
Guardar

Aleida Romero, una joven de 21 años que se desempeñaba como empleada del hogar, ha sido identificada preliminarmente como la cuarta víctima del multihomicidio que cobró la vida del músico Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, y su hija de tres años de edad, suscitado el martes 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán, Estado de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó el miércoles en X, antes Twitter, que, derivado de una operación coordinada entre dependencias estatales y federales, fueron capturados Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por su probable participación en el crimen.

PUBLICIDAD

“Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, detalló el funcionario.

Diego Sebastián “N” sometió, torturó y mató al músico y su familia. Aleida Romero fue hallada en una habitación contigua con heridas de arma de fuego en su espalda. En el sitio también fue hallado muerto un perro, mascota de la familia.

Las detenciones de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” ocurrieron la mañana del miércoles en Tecámac y La Marquesa, Estado de México.

Ana Paula caso Jonathan Meléndez
(INSTAGRAM: honasmelendez)

¿Qué se sabe de Aleida Romero, cuarta víctima del multihomicidio?

La identidad de la trabajadora de Jonathan Meléndez, tecladista y miembro fundador del grupo Camilo Séptimo, fue revelada por el periodista especializado en seguridad, Antonio Nieto.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en X, difundió imágenes y videos de la escena del crimen, así como una cronología del hecho y una conexión entre el probable autor material del multihomicidio con Jonathan Meléndez.

La Fiscalía del Estado de México informó que los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Las primeras autoridades en llegar, policías de Atizapán, lo hicieron a las 23:50 de la noche y durante la inspección lograron resguardar a un menor de 5 años, hijo de las víctimas, quien sobrevivió al ataque.

Captura de pantalla de un mensaje publicado en la red social X por el usuario verificado Antonio Nieto
El periodista Antonio Nieto publica la identificación de Aleida Romero, trabajadora de Jonathan Meléndez, asesinada en Atizapán. (X)

Hasta ese momento, la trabajadora del músico no había sido identificada. No obstante, la noche del miércoles se informó que la joven de 21 años respondía al nombre de Aleida Romero y que había sido identificada por sus familiares.

Extraoficialmente, la víctima apoyaba en labores del hogar y el cuidado de los hijos del matrimonio.

En X, al margen de la consternación que generó el multihomicidio, usuarios urgieron a medios de información y periodistas independientes a dignificar a la joven, quien durante enlaces en noticieros y notas en portales fue relegada en los reportes.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de México. Fuentes cercanas a la dependencia indican que el móvil del múltiple homicidio podría estar relacionado con una deuda superior a los 300,000 pesos y diferencias administrativas en una agencia de viajes de la que eran socios Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”.

Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos Foto: Fiscalía Edomex
Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos Foto: Fiscalía Edomex

Diego Sebastián “N” enfrentaba denuncias por presunto fraude

Diego Sebastián “N”, señalado por su presunta participación en el crimen, había sido acusado públicamente de un supuesto fraude relacionado con rentas vacacionales meses antes de los hechos en Atizapán.

El 21 de julio de 2026, una usuaria publicó en el grupo de Facebook “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco” una advertencia sobre Diego Sebastián “N” y una mujer identificada como su socia. De acuerdo con el testimonio, ambos ofrecían propiedades para descanso en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

La denunciante aseguró que los administradores operaban bajo el nombre “+ Relax” y posteriormente con la razón social “NOMAD P.M.”. En su caso particular, afirmó haber perdido cerca de 500 mil pesos por una renta en Valle de Bravo.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales
En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

“Me hicieron un fraude aprox medio millón de pesos por hospedaje vacacional en Valle”, relató.

Según su versión, la propiedad dejó de estar disponible un día antes de la fecha pactada y el dinero entregado no habría sido devuelto. También sostuvo que existían más afectados: “Estamos en un grupo de más de 11 personas defraudadas”.

Diego Sebastián “N”, de 51 años, fue detenido el 2 de septiembre en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, y quedó a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el multihomicidio.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoAtizapán de ZaragozaEdomexÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

El movimiento sísmico sucedió a las 23:36 horas, a una distancia de 44 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 76.7 km

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

Camilo Séptimo: quiénes son los integrantes y cómo se formó el grupo

La formación original del grupo se consolidó en el circuito alternativo mexicano y llevó su música a festivales como el Vive Latino

Camilo Séptimo: quiénes son los integrantes y cómo se formó el grupo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de septiembre de 2026

Amigo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, llama a reflexionar tras el multihomicidio: “Este crimen exige un espejo”

El psicólogo clínico y amigo de Jonathan Meléndez cuestionó la normalización de la violencia en México después del asesinato del integrante de Camilo Séptimo y su familia

Amigo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, llama a reflexionar tras el multihomicidio: “Este crimen exige un espejo”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Qué le ordenó la SCJN a Luis de Llano por el caso Sasha Sokol: las medidas que se niega a cumplir

Qué le ordenó la SCJN a Luis de Llano por el caso Sasha Sokol: las medidas que se niega a cumplir

Camilo Séptimo: quiénes son los integrantes y cómo se formó el grupo

Amigo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, llama a reflexionar tras el multihomicidio: “Este crimen exige un espejo”

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la sexta semana

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: gala de nominación deja a 6 habitantes en riesgo

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Los Rayados ganan en penales 5 a 4

América vs Monterrey EN VIVO: Los Rayados ganan en penales 5 a 4

El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Toluca es el primer finalista de la Leagues Cup tras vencer 2 - 0 a León

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez