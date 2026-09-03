Identifican a la joven asesinada junto a Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

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Aleida Romero, una joven de 21 años que se desempeñaba como empleada del hogar, ha sido identificada preliminarmente como la cuarta víctima del multihomicidio que cobró la vida del músico Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, y su hija de tres años de edad, suscitado el martes 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán, Estado de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó el miércoles en X, antes Twitter, que, derivado de una operación coordinada entre dependencias estatales y federales, fueron capturados Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por su probable participación en el crimen.

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“Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, detalló el funcionario.

Diego Sebastián “N” sometió, torturó y mató al músico y su familia. Aleida Romero fue hallada en una habitación contigua con heridas de arma de fuego en su espalda. En el sitio también fue hallado muerto un perro, mascota de la familia.

Las detenciones de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” ocurrieron la mañana del miércoles en Tecámac y La Marquesa, Estado de México.

(INSTAGRAM: honasmelendez)

¿Qué se sabe de Aleida Romero, cuarta víctima del multihomicidio?

La identidad de la trabajadora de Jonathan Meléndez, tecladista y miembro fundador del grupo Camilo Séptimo, fue revelada por el periodista especializado en seguridad, Antonio Nieto.

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A través de su cuenta en X, difundió imágenes y videos de la escena del crimen, así como una cronología del hecho y una conexión entre el probable autor material del multihomicidio con Jonathan Meléndez.

La Fiscalía del Estado de México informó que los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Las primeras autoridades en llegar, policías de Atizapán, lo hicieron a las 23:50 de la noche y durante la inspección lograron resguardar a un menor de 5 años, hijo de las víctimas, quien sobrevivió al ataque.

El periodista Antonio Nieto publica la identificación de Aleida Romero, trabajadora de Jonathan Meléndez, asesinada en Atizapán. (X)

Hasta ese momento, la trabajadora del músico no había sido identificada. No obstante, la noche del miércoles se informó que la joven de 21 años respondía al nombre de Aleida Romero y que había sido identificada por sus familiares.

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Extraoficialmente, la víctima apoyaba en labores del hogar y el cuidado de los hijos del matrimonio.

En X, al margen de la consternación que generó el multihomicidio, usuarios urgieron a medios de información y periodistas independientes a dignificar a la joven, quien durante enlaces en noticieros y notas en portales fue relegada en los reportes.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de México. Fuentes cercanas a la dependencia indican que el móvil del múltiple homicidio podría estar relacionado con una deuda superior a los 300,000 pesos y diferencias administrativas en una agencia de viajes de la que eran socios Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”.

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Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos Foto: Fiscalía Edomex

Diego Sebastián “N” enfrentaba denuncias por presunto fraude

Diego Sebastián “N”, señalado por su presunta participación en el crimen, había sido acusado públicamente de un supuesto fraude relacionado con rentas vacacionales meses antes de los hechos en Atizapán.

El 21 de julio de 2026, una usuaria publicó en el grupo de Facebook “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco” una advertencia sobre Diego Sebastián “N” y una mujer identificada como su socia. De acuerdo con el testimonio, ambos ofrecían propiedades para descanso en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

La denunciante aseguró que los administradores operaban bajo el nombre “+ Relax” y posteriormente con la razón social “NOMAD P.M.”. En su caso particular, afirmó haber perdido cerca de 500 mil pesos por una renta en Valle de Bravo.

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En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

“Me hicieron un fraude aprox medio millón de pesos por hospedaje vacacional en Valle”, relató.

Según su versión, la propiedad dejó de estar disponible un día antes de la fecha pactada y el dinero entregado no habría sido devuelto. También sostuvo que existían más afectados: “Estamos en un grupo de más de 11 personas defraudadas”.

Diego Sebastián “N”, de 51 años, fue detenido el 2 de septiembre en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, y quedó a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el multihomicidio.