Muere Raymundo Gómez Flores, padre de Altagracia Gómez, asesora de Sheinbaum

El empresario Raymundo Gómez Flores posa junto a su hija, la asesora empresarial Altagracia Gómez, en un despacho. (Facebook: Soy clase media)

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Raymundo Gómez Flores, empresario jalisciense y padre de Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, murió a los 74 años.

El fallecimiento fue confirmado por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, quien recordó al empresario como un amigo y destacó su trayectoria.

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“Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo”, escribió Lemus en redes sociales.

Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, también expresó sus condolencias y describió a Gómez Flores como un “hombre visionario que dejó una huella” en la entidad.

Pablo Lemus Navarro comparte un mensaje en redes sociales para lamentar el fallecimiento del empresario Raymundo Gómez Flores, junto a una fotografía de ambos. (Facebook: Pablo Lemus)

¿Quién fue Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores nació el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y comenzó su trayectoria profesional dentro de empresas familiares vinculadas con el transporte público.

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Antes de consolidarse como empresario, trabajó como distribuidor de Fiat, almacenista y cajero en el Hotel Roma de Guadalajara, además de desempeñarse como ayudante de mecánico en trabajos para el municipio.

Su trayectoria empresarial incluyó la propiedad mayoritaria de DINA, fabricante de camiones y autobuses, así como la dirección del grupo inmobiliario Los Camichines y del consorcio camionero Estrella Blanca.

También fundó Minsa, empresa dedicada a la producción de harina de maíz, uno de los principales proyectos de su carrera. Su actividad en el sector privado lo llevó a participar en organismos empresariales y financieros de Jalisco, entre ellos el Consejo de Inversión Jalisciense y el Grupo Empresarial de Occidente.

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Altagracia Gómez Sierra firma creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas | Foto: Presidencia

Gómez Flores también ocupó un escaño en el Senado de la República durante dos legislaturas.

En 2022, el Gobierno de Jalisco reconoció su trayectoria con el premio René Justin Rivial León, distinción otorgada por su aportación al desarrollo empresarial de la entidad.

Controversias y el Fobaproa

Su trayectoria estuvo marcada por el polémico rescate de varias de sus empresas a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a finales de la década de los noventa.

Informes periodísticos e históricos señalan que corporativos bajo su control, como MASA y el Grupo Estrella Blanca, recibieron miles de millones de pesos en apoyos financieros y reestructuración de deudas por parte del gobierno federal de la época.

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¿Quién es Altagracia Gómez Sierra?

Su hija, Altagracia Gómez Sierra, mantiene una participación relevante en el ámbito empresarial y en la política económica del gobierno de Claudia Sheinbaum. La empresaria coordina el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, creado para impulsar inversión privada y proyectos de desarrollo regional.