Corte de agua en Ecatepec: Estas son las colonias afectadas por falla en equipos de Cerro Gordo

Corte de agua en Ecatepec por fallas en equipos (Jorge Contreras/Infobae México)

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Habitantes de 21 colonias de Ecatepec enfrentarán afectaciones en el suministro de agua potable debido a una avería registrada en los equipos del Tanque Cerro Gordo de Rebombeo, informó el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

De acuerdo con el aviso dirigido a la ciudadanía, la falla afecta a los sistemas La Palma y San Andrés, por lo que el servicio de agua podría presentar interrupciones mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación correspondientes.

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La situación fue dada a conocer por el gobierno municipal y la dirección de SAPASE, quienes solicitaron a los habitantes de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para atender sus necesidades básicas durante el periodo en que se regulariza el suministro.

¿Qué colonias de Ecatepec tendrán afectaciones de agua?

Palacio municipal de Ecatepec de Morelos (Jorge Contreras/Infobae México)

Entre las colonias que podrían presentar problemas con el suministro se encuentran San Andrés de la Cañada, Los Bordos, Hank González, La Esperanza, La Playita, La Agüita, La Negra, El Mirador, Tablas del Pozo y Ampliación San Pedro.

También se encuentran contempladas La Palma, Buenavista, Plan de Ayala, Ampliación Coanalco, La Presa, Almarcigo Sur y Norte, Xochitenco, Margarita Maza de Juárez, El Parque y Benito Juárez, en sus secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

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La afectación está relacionada directamente con los equipos del Tanque Cerro Gordo de Rebombeo, infraestructura que forma parte de los sistemas encargados de garantizar la distribución del agua potable hacia diferentes zonas del municipio.

Ante esta situación, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) lleva a cabo las reparaciones necesarias en los equipos dañados.

Según la información difundida por SAPASE, los trabajos tienen contemplado un periodo de aproximadamente 48 horas, es decir, se espera que el servicio se normalice el viernes 4 de septiembre, aunque no se precisó la hora y dependerá de la conclusión de las labores y de las condiciones en las que se encuentren los equipos.

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SAPASE apoyará con pipas durante la reparación

Ecatepec vive un momento crítico de desabasto de agua. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro, SAPASE anunció que proporcionará agua potable mediante camiones cisterna, conocidos como pipas, a las colonias que resulten afectadas.

Esta medida busca atender las necesidades de las familias que enfrenten una interrupción o disminución en el servicio durante el periodo de reparación.

Las autoridades municipales recomendaron a los habitantes de las zonas señaladas tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua disponible, especialmente mientras permanezcan fuera de operación los equipos afectados.

Para solicitar el suministro mediante pipas, los habitantes pueden comunicarse al número telefónico 55 57 79 91 00, habilitado por SAPASE para atender las solicitudes de las colonias afectadas.

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La falla representa una nueva afectación para habitantes de distintas zonas de Ecatepec, municipio donde el suministro de agua requiere de infraestructura de rebombeo para llevar el líquido a diversas comunidades.

Las autoridades señalaron que se mantienen los trabajos para reparar los equipos y reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial sobre la evolución de las labores.

Se prevé que las reparaciones concluyan en 48 horas, mientras que el servicio de pipas permitirá atender temporalmente a las familias de las 21 colonias afectadas.