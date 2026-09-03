‘Falso’ que la presidenta Sheinbaum sufriera una crisis nerviosa previo a su Segundo Informe de Gobierno

La mandataria atribuyó esta versión a las interpretaciones cambiantes sobre su administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves que haya sufrido una crisis nerviosa antes de presentar su Segundo Informe de Gobierno y aseguró que esa versión fue inventada. La mandataria se refirió al tema durante su conferencia matutina, al responder una pregunta relacionada con la permanencia del senador Enrique Inzunza Cázarez en el cargo.

Entre risas, Sheinbaum negó que hubiera atravesado por una crisis de nervios antes de ingresar al acto en el que presentó el balance de su segundo año de administración. La presidenta señaló que esta versión forma parte de las distintas interpretaciones que, según dijo, han surgido alrededor de su gobierno.

PUBLICIDAD

“Ayer hasta me inventaron que me dio una crisis de nervios antes de entrar”, afirmó la mandataria, quien inmediatamente después reaccionó con una risa ante la versión que calificó como falsa.

La declaración ocurrió en el contexto de una pregunta sobre Enrique Inzunza, senador por Sinaloa, quien recientemente retomó sus actividades presenciales en la Cámara alta después de varios meses de ausencia y decidió separarse del grupo parlamentario de Morena.

Sheinbaum niega haber tenido una crisis de nervios

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum hizo referencia a lo que consideró un cambio en las narrativas sobre su administración. Recordó que inicialmente se le señalaba como una presidenta autoritaria, a quien se atribuía capacidad para controlar decisiones de distintos poderes y niveles de gobierno.

PUBLICIDAD

Posteriormente, dijo, surgió una interpretación distinta según la cual ella no gobernaba realmente y las decisiones se tomaban desde Palenque. A esa serie de versiones agregó la que surgió alrededor de su estado emocional previo al Segundo Informe de Gobierno.

“La presidenta está nerviosa”, expuso Sheinbaum al enumerar las interpretaciones que, según sostuvo, se han difundido sobre su administración.

La presidenta fue enfática al señalar que la versión de una supuesta crisis nerviosa antes de entrar al informe no correspondía con lo ocurrido. Incluso, su reacción ante la pregunta fue de risa.

La declaración de la mandataria constituye una negación directa de esa versión: Sheinbaum sostuvo que le inventaron que había sufrido una crisis de nervios antes de su informe y no reconoció haber presentado algún episodio de esa naturaleza.

PUBLICIDAD

¿Por qué Sheinbaum habló de Enrique Inzunza?

La referencia a la supuesta crisis nerviosa surgió después de que un reportero preguntara a la presidenta sobre Enrique Inzunza Cázarez y su decisión de permanecer en el Senado.

El legislador sinaloense dejó el grupo parlamentario de Morena el pasado 26 de agosto, después de negarse a solicitar licencia al cargo. En una carta dirigida al coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, informó que continuaría ejerciendo como senador independiente.

La separación de la bancada ocurrió en medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con información publicada sobre el caso, el gobierno estadounidense envió a México el 28 de abril una solicitud de detención provisional con fines de extradición relacionada con una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York. Inzunza ha rechazado los señalamientos en su contra.

PUBLICIDAD

El 31 de agosto, el senador regresó presencialmente al Senado de la República después de varios meses de ausencia. Durante su regreso, aseguró que es inocente, negó tener vínculos con el narcotráfico y rechazó los señalamientos que pesan sobre él.

La decisión de Inzunza de mantenerse en el escaño, pero fuera de la bancada de Morena, ya había generado críticas dentro del propio movimiento. El 26 de agosto, dirigentes y legisladores morenistas sostuvieron que lo conveniente era que solicitara licencia para enfrentar los señalamientos sin el fuero constitucional.

Sheinbaum dice que cada legislador es responsable de sus decisiones

Al responder sobre el caso, Claudia Sheinbaum reiteró que ya había expresado anteriormente su postura respecto a la situación de Inzunza y que el senador conoce cuál es su opinión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde al propio legislador. La presidenta sostuvo que cada senador y cada diputado debe tomar por conciencia sus decisiones y votar de acuerdo con su criterio.

“Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”, señaló.

La mandataria también aprovechó la respuesta para defender la autonomía de los distintos niveles de gobierno y de las instituciones. Explicó que, aunque como presidenta de la República define la política pública, coordina al gabinete y establece las líneas de acción de su administración, los gobernadores mantienen autonomía dentro de sus respectivos estados.

PUBLICIDAD

De la misma manera, sostuvo que los legisladores tienen la responsabilidad de decidir individualmente sobre sus votos y acciones.

“Cada gobernador es autónomo en su estado, cada senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto”, afirmó.

En ese sentido, Sheinbaum evitó atribuirse la decisión de Enrique Inzunza de permanecer en el Senado. Señaló que el legislador ya conoce su postura, pero que corresponde a él determinar qué hará con su cargo.

La presidenta concluyó que su gobierno respeta la autonomía de las instituciones y que cada persona debe hacerse responsable de sus propias decisiones.

Así, en la misma respuesta en la que abordó el caso del senador sinaloense, Sheinbaum rechazó la versión de que sufrió una crisis nerviosa antes de su Segundo Informe de Gobierno y la calificó directamente como una invención.

PUBLICIDAD