¡Bombazo para el América! Carlos Álvarez habría dado el sí y estaría cerca de llegar desde el Levante

(@_carlosalvarez10 / Instagram)

Guardar

El Club América estaría cada vez más cerca de concretar uno de sus movimientos más importantes del actual mercado de fichajes. Después de que se diera a conocer que el club azulcrema presentó una oferta por Carlos Álvarez, nuevos reportes desde España señalan que el mediocampista ya habría dado el visto bueno para llegar al futbol mexicano.

De acuerdo con información publicada este martes 1 de septiembre por el periodista Nacho Sanchis, en conjunto con su colega Germán Muñoz, el futbolista español aceptó la posibilidad de jugar con las Águilas. Además, ambos reportan que América y Levante se encuentran ultimando los detalles del acuerdo para cerrar la operación.

PUBLICIDAD

América acelera por Carlos Álvarez

El interés del conjunto americanista por el mediocampista ofensivo se conoció apenas un día antes. El América habría enviado una propuesta al Levante para hacerse con los servicios del futbolista de 23 años, quien utiliza el dorsal 10 con el conjunto español.

En un primer momento, Sanchis había señalado que la propuesta de las Águilas era la opción más firme sobre la mesa, aunque Carlos Álvarez tenía dudas sobre dar el salto al futbol mexicano.

La situación habría cambiado en las últimas horas. Según los nuevos reportes, el español ya habría aceptado la posibilidad de convertirse en nuevo jugador del América, mientras las negociaciones entre ambos clubes avanzan hacia un acuerdo definitivo.

PUBLICIDAD

Rayo Vallecano y Sevilla también seguían a Carlos Álvarez

(@_carlosalvarez10 / Instagram)

El América no era el único equipo interesado en el futbolista. Rayo Vallecano y Sevilla también habían mostrado interés por el mediocampista, aunque con escenarios diferentes.

El Rayo se habría acercado al Levante para conocer las condiciones de una posible operación, mientras que el Sevilla habría buscado convencer al jugador de permanecer una temporada más para después incorporarlo como agente libre.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX para el Apertura 2026?

(@_carlosalvarez10 / Instagram)

La fecha de cierre está programada para el 11 de septiembre de 2026, por lo que los clubes todavía tienen margen para concretar sus últimos movimientos.