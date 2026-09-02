Alex Fernández queda fuera del segundo volumen del tributo al Chente: “No ha habido seguimiento”

(Facebook Alex Fernández)

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Alex Fernández permanece fuera del segundo volumen de el álbum tributo a Vicente Fernández, pese a que había rumores de que tanto él como Camila ahora sí formarían parte.

La ausencia del hijo de Alejandro Fernández volvió a generar dudas sobre los siguientes lanzamientos dedicados al Charro de Huentitán, pues los integrantes de la dinastía quedaron fuera de la primera entrega.

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Alex Fernández revela que sabe sobre su participación en los álbumes tributo

Alex Fernández relató que la posibilidad de cantar en un homenaje a su abuelo aún no está cerrada, ya que la invitación que él había recibido era para el volumen de música ranchera y no el de banda.

“Yo lo que llegué a platicar fue hace como un año”, contó el intérprete durante una entrevista para Ventaneando. Dijo que entonces le explicaron que existían planes para realizar dos materiales: uno de banda y otro acompañado por mariachi.

(Instagram)

El cantante aseguró que le pidieron elegir algunas canciones de Vicente Fernández que le gustaría interpretar. “Nos gustaría que estés en el de ranchero, dinos qué canción te gusta de tu abuelo y así”, recordó sobre el planteamiento que recibió.

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Fernández respondió con varios títulos del repertorio de su abuelo, pero después no recibió nueva información. “A partir de ahí ya no ha habido seguimiento”, declaró al programa de TV Azteca.

Por esa razón, evitó confirmar que aparecería en una próxima producción. “No te podría yo asegurar si definitivamente voy a estar en el ranchero porque no sé cómo está el rollo”, dijo Alex Fernández.

FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El artista también marcó distancia de las decisiones alrededor del proyecto. “No es un proyecto que sea mío”, agregó en Ventaneando, al señalar que desconocía el estado de las negociaciones y la lista definitiva de participantes.

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La declaración del cantante ocurrió mientras las canciones de la segunda parte del tributo empezaron a circular. Entre los artistas están: Lenin Ramírez, Luis Ángel “El Flaco”, Banda MS, Víctor García, Remmy Valenzuela, Ana Bárbara, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

El programa señaló que Luis Ángel “El Flaco” recibió la posibilidad de escoger el tema que interpretaría para el material. La producción mantuvo el formato de banda y reunió a voces ajenas a la familia Fernández.

El mexicano es considerado uno de los mejores músicos latinos de la historia - crédito The Houston Chronicle

La Choco consideró que una futura entrega con mariachi abriría espacio para los nietos de Vicente Fernández.

“Doña Cuquita, meta la mano y meta a sus nietos, porque al final es la familia”, comentó durante la conversación en el foro.

Los demás coincidieron en que Alex y Camila Fernández tendrían que participar en un proyecto posteriory platearon incluso la posibilidad de que hubiera más de una decena de discos debido a la amplitud del catálogo del cantante jalisciense.

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La polémica inició por la ausencia de Alex y Camila Fernández

La exclusión de Alex Fernández y Camila Fernández del primer álbum provocó cuestionamientos en redes sociales. El cantante publicó un mensaje el 14 de mayo para deslindarse de la producción y de las colaboraciones del material.

“No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo. Ni con las colaboraciones de ese disco”, escribió en Instagram.

El primer volumen fue presentado el 15 de mayo en el rancho Los Tres Potrillos. Incluyó duetos con la voz de Vicente Fernández y artistas como Edén Muñoz, Banda El Recodo, Yuri, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva, Jorge Medina y El Fantasma.

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Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández sufre un terrible accidente. (Instagram / Ocesa)

Vicente Fernández Jr. justificó después la decisión de no incluir a sus sobrinos. “El lugar se gana por la carrera musical y la historia que cada uno tiene”, dijo en La mesa caliente.

El hijo de Vicente Fernández sostuvo que incluir a toda la familia podía interpretarse como nepotismo o abuso de poder. Añadió que Alex y Camila podrían recibir una invitación para otro proyecto, pero esa decisión dependería de la aceptación del público y no del parentesco.

Fuera de la música, Alex Fernández contó que su familia preparaba una marca de joyería y la comercialización de un tequila de la Reserva Fernández a principios del próximo año.

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