México

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la sexta semana

Una nueva dinámica definió a los seis nominados de la semana, en una mecánica que combina puntería y estrategia entre los habitantes

Imagen N244JI5MLJHJZBBYUQJCDGSJ7U
Guardar

Seis nominados quedan definidos en la sexta semana de La Casa de los Famosos México 2026, luego de una dinámica en la que cada habitante lanzó un disco sobre una rampa de plinko para decidir sus votos.

La gala de nominación de esta noche se produce un día después de la salida de Aldo Rendón, un movimiento que alteró el cálculo de alianzas dentro de la casa. Varios habitantes ajustaron sus votos ante el vacío que dejó su salida.

PUBLICIDAD

Con un integrante menos en el grupo, las cifras y los apoyos que antes sostenían a ciertos jugadores perdieron peso. Esa reconfiguración se reflejó de inmediato en los resultados de la sexta ronda de nominaciones.

La producción del reality introdujo una rampa de plinko como mecánica de esta semana. Cada participante dijo en voz alta el nombre de la persona que nominaba y después soltó un disco por la estructura.

El tablero tiene espacios numerados que otorgan o restan puntos en un rango de -3 a +3 según el sitio donde cae el disco. Ese diseño obliga a calcular la fuerza y el ángulo del lanzamiento antes de soltarlo, porque un mal cálculo puede sumar puntos a un rival en lugar de restárselos.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos México
La eliminación de Aldo Rendón cambia el mapa de alianzas dentro de la casa y deja seis nombres expuestos al voto del público en la sexta semana del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La dinámica añade un componente de azar a la nominación, que ya no depende solo de la decisión verbal de cada habitante sino también de su puntería sobre el tablero.

Seis nombres concentran los votos de la semana

El resultado de la gala dejó a Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los nominados de la sexta semana. Los seis quedan expuestos al voto del público, que definirá en los próximos días quién abandona la competencia.

La lista combina perfiles de distintas trayectorias dentro del entretenimiento, lo que anticipa una votación dividida entre las bases de seguidores de cada participante. Ninguno de los seis había figurado como líder de placa en las semanas previas al cierre de esta nota.

Con la placa de nominados definida, la casa entra en un periodo de espera hasta la próxima gala de eliminación. El público tendrá la palabra final sobre cuál de los seis nombres sale de la competencia.

La combinación del juego de azar marca con los nervios y emociones a flor de piel en la casa, marca un punto de inflexión en la estrategia de los habitantes restantes, que ahora deben recalcular sus alianzas de cara a las siguientes semanas del programa.

La Casa de los Famosos México
Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz quedan en la placa tras una dinámica de plinko que sumó y restó puntos en la sexta gala de nominación. (La Casa de los Famosos México)

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

  • Ernesto Laguardia: 2 puntos a Flor Vigna y -2 puntos a Karina.
  • Karina Torres: 4 puntos a Cynthia y -4 puntos a Ernesto.
  • Ese Pérez: -2 puntos a Brianda, 3 puntos a Cynthia y 2 puntos a Yahir.
  • Cynthia Klitbo: 3 puntos a Flor, -3 puntos a Karina y 1 punto a Yahir.
  • Gema: 1 punto a Cynthia, -3 puntos a Brianda y 4 puntos a Ernesto.
  • Masad: -2 puntos a Cynthia.
  • Yahir: -3 puntos a Memo Schutz y 1 punto a Luis Chaparro.
  • Flor Vigna: -4 puntos a Ernesto Laguardia, 2 puntos a Brianda y 4 a Memo.
  • Memo: -4 puntos a Ernesto y 4 a Gema.
  • Brianda: -3 puntos a Cynthia Klitbo.
  • Mariana Ochoa: no obtuvo puntos para nominar.

Nominados del 2 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 4″

El próximo domingo 6 de septiembre se anunciará al octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

  • Flor Vigna
  • Cynthia Klitbo
  • Gema Garoa
  • Yahir
  • Ese Pérez
  • Memo Schutz 

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFNominadosFlor VignaYahirCynthia KlitboEse PérezMemo SchutzGema Garoamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viviendas del Bienestar: cómo comprar un departamento de 600 mil pesos con mi Infonavit

Las casas cuentan con servicios básicos, buena ubicación y áreas comunitarias

Viviendas del Bienestar: cómo comprar un departamento de 600 mil pesos con mi Infonavit

El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras

El pugilista visualiza una nueva etapa con mayor protagonismo para jóvenes talentos

El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras

Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”

El gobernador de Sonora arremetió contra el senador emecista por señalamientos al gobierno de Sheinbaum

Movimiento Ciudadano denuncia a Alfonso Durazo por criticar discurso de Colosio en San Lázaro: “es inmoral e ilegal”

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Julio César Domínguez regresará a la Máquina Celeste después de anunciar su retiro: será parte del cuerpo técnico de la sub-21

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

SCJN ordena que el debido proceso prohíbe juzgar con declaraciones obtenidas mediante tortura, aunque ya existan en la investigación

El Pleno precisó que, si ante la autoridad judicial se afirma que el señalamiento previo fue arrancado por violencia, primero se debe revisar la posibilidad

SCJN ordena que el debido proceso prohíbe juzgar con declaraciones obtenidas mediante tortura, aunque ya existan en la investigación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Marina inhabilita narcolaboratorio clandestino en Sinaloa y asegura 750 kilos de metanfetamina en el sitio

Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: gala de nominación deja a 6 habitantes en riesgo

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: gala de nominación deja a 6 habitantes en riesgo

Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón

Arresto de Luis de Llano: cronología del caso con Sasha Sokol, desde la relación cuando ella era menor hasta su detención en 2026

Aldo Rendón no es el único: estos son todos los participantes que han abandonado prematuramente La Casa de los Famosos

Katia Gallegos da golpe de autoridad en Exatlón México: gana la medalla transferible y manda mensaje a sus rivales

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Los Rayados ganan en penales 5 a 4

América vs Monterrey EN VIVO: Los Rayados ganan en penales 5 a 4

El boxeador de ascendencia mexicana que reta el legado de Canelo Álvarez en las carteleras

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Toluca es el primer finalista de la Leagues Cup tras vencer 2 - 0 a León

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez