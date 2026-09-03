La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la sexta semana

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Seis nominados quedan definidos en la sexta semana de La Casa de los Famosos México 2026, luego de una dinámica en la que cada habitante lanzó un disco sobre una rampa de plinko para decidir sus votos.

La gala de nominación de esta noche se produce un día después de la salida de Aldo Rendón, un movimiento que alteró el cálculo de alianzas dentro de la casa. Varios habitantes ajustaron sus votos ante el vacío que dejó su salida.

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Con un integrante menos en el grupo, las cifras y los apoyos que antes sostenían a ciertos jugadores perdieron peso. Esa reconfiguración se reflejó de inmediato en los resultados de la sexta ronda de nominaciones.

La producción del reality introdujo una rampa de plinko como mecánica de esta semana. Cada participante dijo en voz alta el nombre de la persona que nominaba y después soltó un disco por la estructura.

El tablero tiene espacios numerados que otorgan o restan puntos en un rango de -3 a +3 según el sitio donde cae el disco. Ese diseño obliga a calcular la fuerza y el ángulo del lanzamiento antes de soltarlo, porque un mal cálculo puede sumar puntos a un rival en lugar de restárselos.

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La eliminación de Aldo Rendón cambia el mapa de alianzas dentro de la casa y deja seis nombres expuestos al voto del público en la sexta semana del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La dinámica añade un componente de azar a la nominación, que ya no depende solo de la decisión verbal de cada habitante sino también de su puntería sobre el tablero.

Seis nombres concentran los votos de la semana

El resultado de la gala dejó a Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los nominados de la sexta semana. Los seis quedan expuestos al voto del público, que definirá en los próximos días quién abandona la competencia.

La lista combina perfiles de distintas trayectorias dentro del entretenimiento, lo que anticipa una votación dividida entre las bases de seguidores de cada participante. Ninguno de los seis había figurado como líder de placa en las semanas previas al cierre de esta nota.

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Con la placa de nominados definida, la casa entra en un periodo de espera hasta la próxima gala de eliminación. El público tendrá la palabra final sobre cuál de los seis nombres sale de la competencia.

La combinación del juego de azar marca con los nervios y emociones a flor de piel en la casa, marca un punto de inflexión en la estrategia de los habitantes restantes, que ahora deben recalcular sus alianzas de cara a las siguientes semanas del programa.

Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz quedan en la placa tras una dinámica de plinko que sumó y restó puntos en la sexta gala de nominación. (La Casa de los Famosos México)

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Ernesto Laguardia : 2 puntos a Flor Vigna y -2 puntos a Karina.

Karina Torres : 4 puntos a Cynthia y -4 puntos a Ernesto.

Ese Pérez : -2 puntos a Brianda, 3 puntos a Cynthia y 2 puntos a Yahir.

Cynthia Klitbo : 3 puntos a Flor, -3 puntos a Karina y 1 punto a Yahir.

Gema : 1 punto a Cynthia, -3 puntos a Brianda y 4 puntos a Ernesto.

Masad : -2 puntos a Cynthia.

Yahir : -3 puntos a Memo Schutz y 1 punto a Luis Chaparro.

Flor Vigna : -4 puntos a Ernesto Laguardia, 2 puntos a Brianda y 4 a Memo.

Memo : -4 puntos a Ernesto y 4 a Gema.

Brianda : -3 puntos a Cynthia Klitbo.

Mariana Ochoa: no obtuvo puntos para nominar.

Nominados del 2 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 4″

El próximo domingo 6 de septiembre se anunciará al octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

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Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Gema Garoa

Yahir

Ese Pérez

Memo Schutz