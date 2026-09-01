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¿Se va del Betis? Álvaro Fidalgo podría salir por esta razón

El mexicano todavía tiene pendiente definir su situación antes de que finalice el periodo de registros en Europa

Primer plano de Álvaro Fidalgo, un hombre con cabello oscuro y expresión concentrada, vistiendo una camiseta deportiva verde con logos blancos
(X/ @RealBetis)
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El futuro de Álvaro Fidalgo en el Real Betis podría definirse en las próximas horas. Con el cierre del mercado de fichajes en Europa cada vez más cerca, el mediocampista mexicano ha sido relacionado con una posible salida del conjunto verdiblanco, aunque por ahora no existe confirmación oficial.

Las versiones apuntan a que el Betis estaría buscando liberar espacio en su plantilla y reducir su masa salarial para concretar nuevas incorporaciones. Entre los objetivos del club estaría el regreso de Dani Ceballos, situación que habría abierto la posibilidad de que algunos jugadores abandonen el equipo, entre ellos Fidalgo.

¿Por qué Álvaro Fidalgo podría salir del Betis?

(REUTERS/Jon Nazca)
(REUTERS/Jon Nazca)

De acuerdo con información del medio español, Mundo Deportivo, Fidalgo no estaría entre las principales alternativas de Manuel Pellegrini para ocupar un lugar en el mediocampo. Aunque el técnico chileno explicó recientemente que su ausencia se debía a una lesión, en las últimas horas han aumentado las versiones sobre una posible salida.

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A esta situación se suma lo publicado por Diario de Sevilla, medio que coloca al mexicano entre los jugadores que podrían dejar el equipo para facilitar la llegada de nuevos refuerzos. El Betis pretende realizar al menos dos incorporaciones antes del cierre del mercado, con Ceballos como una de sus prioridades.

Además, el periodista Gonzalo Tortosa, de El Chiringuito, señaló que Fidalgo ya tendría propuestas para continuar su carrera, tanto de otros clubes españoles como del extranjero.

Fidalgo tendría ofertas para dejar al Betis

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Pese a los rumores sobre su futuro, el mediocampista mexicano estaría cómodo en Sevilla y su salida no sería una decisión sencilla. Fidalgo llegó al Betis en febrero de este año procedente del Club América y desde entonces solo ha marcado un tanto con el club español.

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Ahora, con el cierre del mercadona a la vuelta de la esquina, el futbolista tendrá que definir si continúa compitiendo por un lugar en el equipo de Pellegrini o acepta alguna de las propuestas que tendría sobre la mesa.

Las próximas horas serán claves para conocer si Álvaro Fidalgo permanece en el Betis o cambia de club antes del cierre del periodo de transferencias.

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