¡Otro juego drámatico en extra innings! Toros de Tijuana se pone con ventaja en la serie sobre los Sultanes de Monterrey

El cuadro fronterizo arruinó la noche para los aficionados regiomontanos en el Palacio Sultán y se colocan con ventaja de 2-1 en la serie. (Toros de Tijuana)

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Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol vivieron una segunda noche consecutiva de dramatismo en las Series de Campeonato con un encuentro que nuevamente tuvo que definirse hasta los extra innings.

Esta vez ocurrió en la Zona Norte, durante el duelo entre los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey, donde el cuadro fronterizo se impuso 6-5 a los Fantasmas Grises en la onceava entrada.

Apenas un día antes, el Juego 2 entre los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco también tuvo que definirse en 11 entradas en la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

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Desenlace dramático en Monterrey

Toros de Tijuana vence en 11 entradas a los Sultanes de Monterrey (Toros de Tijuana)

Los Toros de Tijuana no esperaron mucho para abrir el marcador y es que Gilberto Celestino llegó a la registrado en la primera entrada tras un rodado de Philip Evans que puso con ventaja a la novena fronteriza de 1-0.

Sin embargo, los Sultanes de Monterrey respondieron rápidamente en el segundo capítulo cuando Omar Narvaéz impulsó a Maikel Franco para igualar el encuentro.

Los Fantasmas Grises se fueron arriba en la quinta entrada, cuando Gustavo Núñez anotó tras una rola para doble play de Josh Lester, con lo cual se fueron arriba 1-3.

Tijuana empató en la parte alta del séptimo capítulo, pero Monterrey recuperó de nueva cuenta la delantera para colocarse 4-3 en la parte baja.

En la octava entrada, un error defensivo de Monterrey permitió que los Toros de Tijuana le dieran vuelta a la pizarra con un marcador momentáneo de 5-4, luego de que Isaac Rodríguez y Franchy Cordero entraran a la registradora.

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Sin embargo, motivados por su afición, apareció la ofensiva de los Sultanes de Monterrey en la parte baja de la novena entrada para producir la carrera del empate y mandar el juego a extra innings.

La carrera del triunfo llegó hasta el undécimo capítulo, cuando Jonathan Guzmán elevó de sacrificio al jardín central para que Edson García anotara la carrera de la diferencia.

Monterrey tuvo su última oportunidad en la parte baja de la undécima, pero Phillip Evans realizó el tercer out con un elevado a tercera base y con eso, los Toros de Tijuana se ponen con ventaja de 2-1 en la serie.

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Calendario del resto de la serie

El equipo fronterizo se coloca con ventaja de 2-1 en la serie. (Toros de Tijuana)

A continuación, te presentamos el resto del calendario con fechas, horarios y canales para que no pierdas detalle de lo que pasará en el resto de la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana:

Juego 1 | Sultanes 0-2 Toros

Juego 2 | Sultanes 4-0 Toros

Juego 3 | Toros 6-5 Sultanes

Juego 4 | martes 1 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 5 | miércoles 2 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 | viernes 4 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 | sábado 5 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*En caso de ser necesario

Todos los juegos de la serie podrán seguirse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.