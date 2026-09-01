Tormenta tropical Marie se forma en el océano Pacífico: ¿Cómo afectará con lluvias en México los siguientes días?

El monitoreo satelital registró que el centro de Marie se ubicaba a 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tormenta tropical Marie se formó durante la madrugada de este martes 1 de septiembre en aguas del océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque su centro se mantiene a cientos de kilómetros de las costas mexicanas, sus desprendimientos nubosos incrementarán la probabilidad de lluvias en estados del occidente del territorio nacional.

De acuerdo con el primer aviso del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 03:00 horas el centro de Marie se ubicaba a 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, en la latitud norte 13.8 y longitud oeste 108.9.

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El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y una presión mínima central de 1,002 hPa. Se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 km/h, trayectoria que, de acuerdo con el pronóstico inicial, lo mantendrá sobre aguas del Pacífico mexicano mientras continúa fortaleciéndose.

Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la ubicación y trayectoria de la tormenta tropical Marie a 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

¿Cómo afectará la tormenta tropical Marie a México?

El principal efecto de Marie sobre territorio mexicano durante las próximas horas estará relacionado con la humedad asociada a sus desprendimientos nubosos. El SMN señaló específicamente que estos reforzarán la probabilidad de lluvias en los estados del occidente de México, pese a que el centro del ciclón permanece alejado de tierra.

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Por ahora, el aviso de ciclón tropical no establece un posible impacto directo del centro de Marie sobre las costas nacionales. Su trayectoria prevista apunta hacia el noroeste y posteriormente hacia aguas más alejadas del litoral, aunque su evolución será vigilada debido a la intensificación prevista.

El pronóstico del SMN contempla la siguiente evolución:

Martes 1 de septiembre, 12:00 horas: tormenta tropical con vientos de 95 km/h y rachas de 110 km/h, a 735 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Miércoles 2, 00:00 horas: tormenta tropical con vientos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, a 770 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Miércoles 2, 12:00 horas: se convertiría en huracán categoría 1 , a 705 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Jueves 3: continuaría como huracán categoría 1 al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos que podrían alcanzar los 150 km/h.

Viernes 4 y sábado 5: seguiría siendo huracán categoría 1 mientras avanza hacia el oeste-noroeste, cada vez más lejos de las costas de Baja California Sur.

El escenario proyectado hasta el domingo 6 de septiembre mantiene a Marie como huracán categoría 1, para entonces a unos 960 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos sostenidos estimados en 130 km/h y rachas de 160 km/h.

De cumplirse este pronóstico, el ciclón alcanzaría fuerza de huracán aproximadamente 33 horas después de su formación como tormenta tropical, pero su centro se mantendría a una distancia considerable del territorio nacional.

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Tormenta tropical Edouard se acerca a Luisiana, pero no representa peligro para México

Mientras Marie evoluciona en el Pacífico, la tormenta tropical Edouard se desplaza sobre el océano Atlántico, muy cerca de las costas de Estados Unidos.

Según el reporte del SMN de las 03:00 horas de este martes, el centro de Edouard se encontraba a 100 kilómetros al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y aproximadamente 600 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de apenas 13 km/h.

La trayectoria prevista muestra que el sistema avanzará sobre el sur de Estados Unidos y perderá fuerza progresivamente. Debido a su distancia y desplazamiento, el SMN descartó que Edouard represente peligro para México.

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De esta manera, aunque el fenómeno se encuentra relativamente próximo al noreste mexicano, las autoridades meteorológicas no anticipan un impacto directo sobre el país con base en su trayectoria prevista durante las siguientes horas.

Huracán Karina alcanza categoría 4 lejos de las costas mexicanas

El tercer ciclón bajo vigilancia este martes es Karina, un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson que continúa desplazándose sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

A las 03:00 horas del 1 de septiembre, el centro del huracán se localizaba aproximadamente a 1,950 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Karina presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de hasta 270 km/h, considerablemente superiores a los registrados por Marie. El huracán avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 km/h.

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La trayectoria difundida por Conagua y el SMN indica que Karina continuará internándose en el Pacífico y alejándose del territorio nacional. Durante los próximos días también se prevé un debilitamiento progresivo del ciclón conforme avanza hacia el oeste.

Por esta razón, el organismo meteorológico estableció que, debido a su distancia y trayectoria, Karina no representa peligro para México.

El escenario meteorológico del inicio de septiembre mantiene así tres sistemas tropicales activos bajo vigilancia: Marie, cuyo desarrollo sí reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente mexicano; Edouard, próximo al sur de Estados Unidos; y Karina, convertido en un huracán mayor pero ubicado muy lejos de las costas nacionales.

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