Christian Nodal afirma que presentación anunciada en el Domo Care de Monterrey es falsa

Un comunicado de Christian Nodal aclara que la supuesta presentación del 10 de octubre en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León, es falsa. (Nodal/Redes sociales)

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El equipo de Christian Nodal desmintió este fin de semana que el cantante vaya a presentarse el 10 de octubre en el Domo Care, recinto ubicado en Guadalupe, Nuevo León, pese a que el propio venue lo había incluido en su cartelera oficial. La representación del artista, JG Music, emitió un comunicado el 30 de agosto y alertó al público sobre una posible estafa con venta de boletos.

El episodio puso en evidencia una contradicción directa entre lo publicado por el recinto en sus canales oficiales y la agenda real del intérprete sonorense, y dejó expuestos a fans que pudieron haber adquirido entradas para un evento que nunca existió.

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Los boletos comenzaron a venderse a partir del 31 de agosto, por lo que es importante aguardar confirmación oficial de los artistas antes de adquirir.

Por este medio estamos buscando una explicación del recinto. Se alerta a los fans estar pendientes de los canales oficiales de los artistas anunciados para evitar posibles inconvenientes y estafas con la boletera.

Promocional de la cartelera de eventos del Domo Care Mty/Instagram

Cómo surgió la confusión

La información circuló en redes sociales y fue recogida por varios medios antes de que el equipo del artista saliera a desmentirla. El recinto, con capacidad para 6,250 personas, es uno de los espacios de mayor tradición para el regional mexicano en el norte del país. (Christian Nodal / Facebook)

El Domo Care, situado en los terrenos de la Exposición en la colonia Alameda de la Hacienda, en Guadalupe, Nuevo León, difundió a finales de agosto su programación para octubre y noviembre. En esa cartelera aparecía Nodal como uno de los nombres principales, con fecha fijada para el 10 de octubre.

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La información circuló en redes sociales y fue recogida por varios medios antes de que el equipo del artista saliera a desmentirla. El recinto, con capacidad para 6 mil 250 personas, es uno de los espacios de mayor tradición para el regional mexicano en el norte del país. En su historia ha recibido a figuras como Juan Gabriel, Los Tigres del Norte y Banda MS.

Qué dice el comunicado oficial

El texto precisó que Nodal “no tiene programada ninguna presentación en dicho recinto para esa fecha” y lanzó una advertencia directa: “Hacemos un llamado al público regiomontano a no dejarse sorprender, evitar realizar compras de boletos y consultar únicamente los canales oficiales del artista”. (Facebook Christian Nodal)

El documento, firmado conjuntamente por JG Music y el propio Nodal, fue categórico: “La fecha que ha circulado recientemente anunciando una supuesta presentación del artista el próximo 10 de octubre en el Domo Care, en Guadalupe, Nuevo León, ES FALSA y no corresponde a ningún evento oficial”.

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El texto precisó que Nodal “no tiene programada ninguna presentación en dicho recinto para esa fecha” y lanzó una advertencia directa: “Hacemos un llamado al público regiomontano a no dejarse sorprender, evitar realizar compras de boletos y consultar únicamente los canales oficiales del artista”.

El comunicado cerró con un agradecimiento al público por el respaldo brindado al cantante. El episodio fue encuadrado por varios medios como una posible estafa a fans en Nuevo León que pudieron haber pagado por entradas a un evento inexistente.

La agenda real de Nodal en 2026

Lejos de Guadalupe, Nuevo León, Christian Nodal mantiene una temporada activa en el circuito ferial del país. En abril actuó en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes, donde registró un sold out.

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Su próxima fecha confirmada es el 21 de noviembre en la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026, en Mérida, donde comparte cartel con Carín León y Marco Antonio Solís. Los boletos para ese evento ya están a la venta, con precios que van desde los $550 en general hasta los $2,750 en categoría Diamante.

Cualquier anuncio sobre nuevas fechas en Monterrey o la zona metropolitana, indicó su equipo, se dará a conocer exclusivamente a través de sus canales verificados.

La cartelera del Domo Care sin Nodal

Tras el desmentido, la programación del recinto ya no contempla al intérprete de “Adiós amor”. El cartel actualizado abre el 2 de octubre con El Chicanazo y Volver a la Cumbia, y continúa el 3 con Pesado.

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Duelo tiene dos fechas: 8 y 22 de octubre. Las Muñequitas Elizabeth y Ana Celia se presentan el 18, El Mimoso y El Yaki el 23, Camila el 24 y La Adictiva el 30 del mismo mes.

En noviembre, la temporada retoma con Moy Bobadilla (13), Banda El Recodo y Banda Los Recoditos (14), Las Guerreras Kpop (15), Luis R. Conriquez (28) y el Dr. Wagner Jr. en su 40 aniversario de lucha libre (29). Los boletos están disponibles en ZoomBoletos.com, y el recinto anticipó más anuncios con la leyenda “Espera más sorpresas…”

Un cartel promocional de Domo Care detalla la lista de artistas y agrupaciones con sus respectivas fechas de presentación entre octubre y noviembre. (Domo Care Nuevo programa oficial/Instagram)

Camila: una despedida que aún no cierra

Camila llega al Domo Care el 24 de octubre en el marco del Adiós World Tour, la gira con la que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo anuncian el cierre de su historia como trío tras más de dos décadas. La banda, fundada en 2005, acumula cuatro premios Billboard, cuatro Latin Grammy y más de 2 millones de discos vendidos con canciones como “Todo cambió”, “Mientes” y “Aléjate de mí”.

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El carácter definitivo de esa despedida no está confirmado. Samo describió el cierre como “otra manera de permanecer”, mientras que Pablo Hurtado fue más ambivalente: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino”. La banda no ha anunciado formalmente su disolución.

Luis R. Conriquez llega tras la polémica en Zacatecas

Luis R. Conriquez cierra el bloque musical del cartel el 28 de noviembre, semanas después de uno de los episodios más controvertidos de su carrera. El 19 de agosto, el gobierno de Zacatecas canceló su presentación en la Feria Nacional de Fresnillo —programada para el 28 de ese mes— al determinar que su contenido incurría en apología del delito, conforme al artículo 190 del Código Penal estatal.

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El cantante de Caborca, Sonora, apodado “El Rey de los Corridos Bélicos”, respondió: “Habíamos hecho el setlist, ya estaba aprobado, no había ningún corrido”. Su equipo confirmó en un comunicado que el repertorio fue entregado y aprobado con anticipación por las autoridades de Fresnillo.

El gobierno estatal asumió el costo de la penalización contractual y buscó un artista sustituto. No es la primera vez que Conriquez enfrenta este tipo de restricciones: en abril de 2025, su concierto en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco terminó en destrozos al negarse a interpretar narcocorridos, con pérdidas estimadas en 4 millones de pesos. Para mediados de 2026, estados como Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato han implementado prohibiciones o sanciones contra este género en espectáculos públicos.

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