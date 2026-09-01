María Vargas, nueva Miss Universe México, defiende a Fátima Bosch ante amenazas de arresto en Tailandia

Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco (RS)

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María Vargas, nueva Miss Universe México 2026, habló sobre el legado de Fátima Bosch y el proceso legal que la saliente reina enfrenta en Tailandia, durante su primera visita a La mesa caliente tras la coronación.

La modelo jalisciense, de 28 años, ofreció declaraciones en el programa de espectáculos e en medio de la polémica que generó un video suyo con la representante de Morelos.

Vargas se coronó el pasado 29 de agosto en Los Cabos, en un certamen donde compitieron 32 candidatas. La nueva reina llegará el 24 de noviembre a Puerto Rico para participar en la edición 75 de Miss Universe, cuya final se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

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María Vargas habló del legado de Fátima Bosch

“Yo creo que Fátima nos abrió la puerta al universo a lo grande a todas las mujeres. Si bien poner límites de repente es un tema agresivo para la sociedad, cuando tú interpones tu carácter, cuando tú dices hasta aquí, las personas se lo toman a mal porque piensan que por estar públicamente tú tienes que permitir las cosas, tú tienes que dejar que los demás pasen sobre de ti”, dijo María Vargas en el programa La Mesa Caliente.

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

La modelo se refirió al episodio que protagonizó Bosch frente al empresario Nawat Itsaragrisil durante el certamen internacional.

Vargas explicó que, aunque se considera distinta a Bosch, busca seguir un camino similar desde su propia forma de ser:

“Yo también quiero hacer lo mismo desde lo que yo estoy realizando y desde lo que a mí me ha tocado vivir”. La declaración llegó después de que, durante el certamen en Los Cabos, la jalisciense dedicara parte de su discurso al legado de Fátima Bosch.

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“El pasado noviembre el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz”, expresó Vargas durante la coronación. Agregó que buscará demostrar que alzar la voz “no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas”.

Fátima Bosch reacciona ante posible orden de arresto por demanda de Nawat Itsaragrisil (Instagram: Fátima Bosch / Nawat Itsaragrisil)

Lo demás que dijo la nueva Miss Universe México

Sobre su trayectoria, Vargas relató que enfrentó rechazos antes de ganar la corona: “Sí me cerraron las puertas en la antigua administración de Miss Universo, pero yo creo que actualmente la organización me trata superbién”. La modelo participó antes en Mexicana Universal 2022 y en Miss Jalisco 2018, donde llegó al Top 5.

La nueva reina también habló de su origen rural: “Soy una mujer de campo, soy una mujer de trabajo, vengo de raíces nobles, de raíces humildes”, dijo en el programa. Estudió Negocios Internacionales y fundó en 2020 la empresa María Vargas Company, además de publicar el libro Miss Trouble: La reina de los problemas.

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Vargas se coronó como Miss Universo México 2026. (IG: mariavargas.n)

Vargas se dijo admiradora de Andrea Meza, Miss Universo 2020: “Le preguntaría cómo le hizo para verse tan plena, tan alegre, tan contenta”, comentó sobre la tapatía que la antecedió en el título internacional.

La polémica por el video con Miss Morelos

Un video filtrado en redes sociales mostró a Vargas dirigiéndose a Karel Espinoza, representante de Morelos, con un tono que usuarios calificaron de prepotente antes del desfile de trajes típicos. En el clip, la jalisciense le dice: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”.

El video se viralizó horas después de que Vargas recibiera la corona de manos de Bosch. La controversia coincidió con las críticas al triunfo del traje típico de Jalisco, el Cosmos Wixárika, que algunos usuarios señalaron como poco representativo de México.

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El anuncio de María Vargas como ganadora definió el cierre del evento y el inicio de su preparación rumbo a la competencia internacional

Qué pasa con Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch enfrenta un proceso legal en Tailandia luego de que Itsaragrisil solicitara a las autoridades de ese país una orden de arresto en su contra por presuntos delitos de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa. La denuncia surgió tras un conflicto público entre ambos durante el certamen internacional.

Bosch acusó previamente a Itsaragrisil de intimidación. El empresario, según reportes de medios mexicanos, ofreció disculpas públicas a la modelo tras el altercado, aunque posteriormente presentó la denuncia formal ante las autoridades tailandesas.