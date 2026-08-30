México

Pensión del Bienestar septiembre 2026: cuándo publican el calendario oficial y qué día iniciarían los pagos

La dispersión podría comenzar el martes 1 de septiembre, siguiendo un orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de los beneficiarios

La dispersión podría comenzar el martes 1 de septiembre, siguiendo un orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de los beneficiarios
La dispersión podría comenzar el martes 1 de septiembre, siguiendo un orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de los beneficiarios
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Las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar se mantienen atentas a la publicación del calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer oficialmente las fechas en las que se realizarán los depósitos.

Con base en la dinámica seguida durante bimestres anteriores, se prevé que el anuncio formal se realice durante los primeros días de septiembre, posiblemente entre el martes 1 y el jueves 3. La presentación estaría a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Una vez presentado, el calendario oficial deberá difundirse a través de los canales institucionales del Gobierno de México y de la propia dependencia. Por ello, los beneficiarios deben considerar como tentativas las fechas que circulen antes del anuncio oficial.

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¿Cuándo comenzarían los pagos de la Pensión Bienestar en septiembre de 2026?

La dispersión de los recursos podría comenzar el martes 1 de septiembre de 2026, con el depósito destinado a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Como ocurre habitualmente, la entrega se organizaría por orden alfabético para evitar aglomeraciones en las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Algunas letras contarían con más de una jornada de pago debido al número de beneficiarios registrados.

El calendario estimado para septiembre de 2026 sería el siguiente:

Infografía sobre las fechas estimadas de pago de la Pensión Bienestar en México organizadas por la inicial del apellido del beneficiario.
Calendario estimado de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre de 2026, organizado según la primera letra del apellido paterno; las fechas están sujetas a confirmación oficial

Estas fechas corresponden a una proyección basada en la dinámica de periodos anteriores y pueden ser modificadas por la Secretaría del Bienestar. El calendario definitivo será el que publique la dependencia federal.

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¿Habrá depósitos el 16 de septiembre?

La programación estimada contempla una pausa el miércoles 16 de septiembre, debido a la conmemoración del aniversario de la Independencia de México.

Al tratarse de un día festivo oficial, las operaciones bancarias y la dispersión de los apoyos se suspenderían durante esa jornada. Los depósitos se reanudarían el jueves 17 de septiembre con las letras N, Ñ y O.

No obstante, los beneficiarios no tienen que retirar el dinero el mismo día en que sea depositado. Los recursos permanecen disponibles en la cuenta vinculada a la Tarjeta del Banco del Bienestar y pueden utilizarse para realizar compras o retirarse posteriormente.

¿Cuánto depositarán en septiembre de 2026?

Los montos previstos para el bimestre septiembre-octubre dependen del programa social al que se encuentre incorporada cada persona.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar, programa destinado a mujeres de 60 a 64 años, obtendrán 3 mil 100 pesos por el mismo periodo.

¿Cómo consultar el depósito de la Pensión Bienestar?

Para comprobar si el apoyo ya fue depositado sin acudir a una sucursal, los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

La recomendación es esperar el calendario oficial y consultar únicamente las páginas y redes institucionales. Hasta que la Secretaría del Bienestar confirme las fechas, el inicio del pago el 1 de septiembre y la distribución alfabética deben considerarse estimaciones.

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