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Maru Campos no se ha reunido con familiares de personas desaparecidas en 5 años: rechazan encuentro con Fiscalía de Chihuahua

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. adelantó que las familias de víctimas de desaparición forzada se manifestarán el próximo 30 de agosto en el Palacio de Gobierno

Maru Campos no se ha reunido con familiares de personas desaparecidas en 5 años. (Gob. Chihuahua)
Maru Campos no se ha reunido con familiares de personas desaparecidas en 5 años. (Gob. Chihuahua)
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Familiares de víctimas de desaparición que son acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) rechazaron este sábado 29 de agosto el “Encuentro Estatal de Atención a Familias de Personas Desaparecidas” convocado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y anunciaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno para el Día Internacional de las Personas Desaparecidas.

El motivo principal por el que los familiares de personas desaparecidas se niegan al encuentro con las autoridades está centrado en que la gobernadora María Eugenia Campos Galván lleva casi cinco años en el cargo sin haber recibido a las familias buscadoras, pese a múltiples solicitudes formales.

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La organización, integrada por más de 500 familias y descrita como la más numeroso del estado, informó que no acudirá al encuentro convocado para hoy por la Fiscalía. El evento fue organizado de forma unilateral: en una fecha distinta a la solicitada, con un formato definido por la autoridad y sin la presencia de la gobernadora.

Fundamentan encuentro con la gobernadora, pero respuesta no llega

Infografía con cifras y texto explicativo sobre el estimado de hijos de personas desaparecidas en México, junto a logotipos institucionales
Una infografía de Tejiendo Redes Infancia calcula que cerca de 165 mil hijos en México están vinculados a personas desaparecidas según datos del RNPDNO y el INEGI. (Tejiendo Redes Infancia | Infancia Latina )

El pasado 7 de agosto, el colectivo presentó una solicitud formal de audiencia pública ante la gobernadora Campos Galván, con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Pedían una reunión presidida personalmente por ella el 30 de agosto, con alrededor de 150 familiares de distintas regiones del estado.

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La ley fijaba un plazo de diez días hábiles para que la autoridad respondiera por escrito, sin embargo, el plazo venció el 20 de agosto sin respuesta de la gobernadora.

Lo que llegó fue un oficio de la Fiscalía General del Estado, fechado el 19 de agosto, que no concedió ni negó la audiencia. El documento se limitó a “reconocer la relevancia de los planteamientos” y a expresar “disposición” a participar en espacios “que sean determinados por las autoridades correspondientes”.

El 27 de agosto, apenas dos días antes del encuentro, la misma Fiscalía cursó una invitación al colectivo para el evento de hoy, diseñado sin la participación de las familias en su planeación y sin la titular del Ejecutivo estatal.

Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
El registro de personas desaparecidas ya supera los 130 mil casos en México. (Zurisaddai González | Infobae México )

Cinco años de puertas cerradas en Chihuahua

La autoridad evitó rechazar formalmente la solicitud porque la ley le exigiría fundar y motivar esa negativa, en cambio, sustituyó la audiencia pública por un evento a sus propios términos.

Las familias recuerdan que en 2022 caminaron 300 kilómetros desde Hidalgo del Parral hasta la capital del estado para exigir ser escuchadas. La respuesta pública de la administración fue descalificarlas con el término “raras”.

En abril de 2025 se convocó por fin una reunión con la gobernadora, que fue pospuesta “por agenda” y nunca fue retomada. Las dos administraciones anteriores sí recibieron a las familias; la de Campos Galván, a poco más de un año de concluir, es la excepción.

Manifestación y acciones legales este 30 de agosto

Este domingo, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo se manifestará frente a Palacio de Gobierno a las 12:00 horas. En ese mismo lugar ofrecerá una rueda de prensa para anunciar las acciones legales que correspondan ante la omisión de la gobernadora.

Entre los objetivos que las familias buscaban plantear en la audiencia solicitada figuran:

  • Presentar propuestas de política pública y de presupuesto en materia de búsqueda e identificación forense.
  • Exigir que el gobierno rindiera cuentas sobre los avances en ambos rubros.
  • Inaugurar un espacio permanente de diálogo y seguimiento entre el Poder Ejecutivo y las familias buscadoras.

El CEDEHM convocó a la ciudadanía a acompañar la manifestación del domingo. “La desaparición de personas nos duele y nos concierne como sociedad entera: que ninguna familia buscadora esté sola”, señala el pronunciamiento del colectivo.

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