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Jugadores del América piden a Brian Rodríguez que se quede ante su posible salida a Europa

Hasta el momento, la directiva azulcrema no ha dado una postura definitiva sobre la posible transferencia de Rodríguez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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El posible movimiento de Brian Rodríguez al futbol europeo ya comenzó a generar reacciones dentro del vestidor del Club América. Mientras el futuro del atacante uruguayo sigue sin definirse, algunos de sus compañeros aprovecharon una de sus últimas publicaciones en redes sociales para pedirle que permanezca en el equipo.

La noche de este jueves 27 de agosto trascendió que el Ajax de Ámsterdam habría presentado una propuesta por el extremo americanista. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el club neerlandés habría ofrecido 12 millones de dólares por sus servicios.

En medio de estas versiones, Rodríguez compartió fotografías correspondientes al partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, en el que el América derrotó 2-0 al Columbus Crew para avanzar a la siguiente ronda.

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La publicación no pasó desapercibida para sus compañeros, quienes dejaron mensajes en los comentarios para intentar convencerlo de permanecer en Coapa.

Kevin Álvarez escribió: “No te vayas”, mientras que Alan Cervantes publicó: “Stay bro, stay” (“Quédate, hermano, quédate”). Por su parte, Raphael Veiga fue contundente con su mensaje: “SE QUEDA”, e Isaías Violante comentó: “Ya te extraño, Bro”.

(Captura de pantalla)

En Coapa todavía no definen el futuro de Brian Rodríguez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hasta el momento, la directiva del América no ha dado una postura definitiva sobre la posible transferencia de Rodríguez. El atacante continúa contemplado para el próximo partido del equipo, que este fin de semana enfrentará a Puebla en el Estadio Banorte.

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La posibilidad de perder al uruguayo también representa un escenario que el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada deberá valorar, especialmente por el momento de la temporada en el que podría producirse su salida.

El mercado de fichajes en Países Bajos permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre, por lo que todavía existe margen para que las negociaciones avancen o, en su caso, se detengan.

Rodríguez ya había despertado interés durante el actual mercado de transferencias, aunque las propuestas que habían trascendido anteriormente procedían de clubes de Brasil. Ahora, el interés del Ajax representa una posibilidad distinta al tratarse de una opción proveniente del futbol europeo.

De acuerdo con la información disponible, el conjunto neerlandés ya habría tenido conversaciones con el América para conocer las condiciones de una posible operación. Por ahora, el futuro del “Rayito” continúa en el aire.

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