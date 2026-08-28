Final Miss Universe México 2026: hora, dónde ver en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Candidatas Miss Universe México 2026. (Instagram)

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Este sábado 29 de agosto, México conocerá a la mujer que portará la corona nacional y representará al país en la edición número 75 de Miss Universe, programada para noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La gran final de Miss Universe México 2026 se celebra en Los Cabos, Baja California Sur, con 32 candidatas —una por cada entidad federativa— compitiendo por el título que hasta ahora ostenta Fátima Bosch, quien también fue la cuarta mexicana en la historia en ganar el certamen internacional.

El público tiene voto directo en la definición del Top 16. A través del sitio oficial del certamen, cada usuario dispone de un voto gratuito para impulsar a su candidata favorita, con la posibilidad de adquirir paquetes adicionales de pago antes de que inicie la ceremonia del sábado, según informó la organización.

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Cabo San Lucas reemplaza a la Ciudad de México como sede tras un cambio de última hora

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

La final no ocurrirá donde se anunció originalmente. La organización tenía previsto celebrar el evento el 22 de agosto en la Ciudad de México, pero confirmó después un cambio de fecha y de sede. El certamen se recorrió una semana y se trasladó al Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El traslado implicó también una reorganización del calendario de actividades previas. Las candidatas llegaron a Los Cabos con varios días de anticipación para cumplir con una agenda que arrancó el 26 de agosto con el desfile de Traje Nacional, una de las competencias más seguidas por los aficionados al certamen.

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El 27 de agosto se realizó la competencia preliminar, que incluyó las pasarelas de traje de baño y vestido de noche, además de un after party para las participantes.

Este viernes 28 están programadas las entrevistas individuales con los miembros del jurado, el Travel Time Experience y la White Dinner, jornada que define el estado final de cada candidata antes de la gran noche. El concurso de traje de baño en el Hotel Corazón Cabo Resort & Spa también forma parte de las actividades de este día.

La ganadora de este sábado asumirá de inmediato la representación oficial de México ante Miss Universe 2026. Tendrá apenas unos meses para prepararse antes de enfrentar a las representantes de decenas de países en San Juan, Puerto Rico, en noviembre. México llega a esa cita con uno de los historiales más sólidos del certamen a nivel global.

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En semanas recientes, el certamen internacional ya ha definido a varias de sus participantes. Países como Cuba, Chile y Perú —donde Luren Márquez recuperó la corona tras una polémica y confirmó su participación— ya cuentan con representante rumbo a Puerto Rico.

Dónde y a qué hora ver la final de Miss Universe México 2026

Cuándo y dónde ver Miss Universe México. REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMÁGENES DEL DÍA

La transmisión de la gran final es completamente gratuita. La organización confirmó que la gala se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube OfficialMissUniverse a partir de las 6:30 p.m., hora del centro de México, este sábado 29 de agosto.

La empresa encargada de la venta oficial de boletos, InstaTickets, señala en su sitio que el evento presencial arranca a las 3:00 p.m. (4:00 p.m. hora del centro), lo que sugiere que la transmisión en YouTube inicia cuando la ceremonia ya lleva avance. Quienes quieran ver la apertura completa deberán conectarse antes de las 6:30 p.m.

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Las redes sociales oficiales de Miss Universe México también compartirán actualizaciones, fotografías y detalles en tiempo real durante toda la jornada, tal como lo han hecho a lo largo de la semana desde la llegada de las candidatas a Los Cabos.

Las 32 candidatas: quiénes son y a qué se dedican

Miss Universe México 2026 candidatas. (Instagram)

Esta edición reúne a 32 mujeres con perfiles profesionales que van del derecho a la ingeniería, pasando por la medicina, el diseño y las artes. Entre los nombres que seguidores y especialistas del certamen mencionan como posibles favoritas están Arisbe Cueto de Nuevo León, Glenda Makhlouf de Coahuila, Ximena Aranda de Tabasco y María Vargas de Jalisco.

La lista completa de candidatas es la siguiente:

Ale Juarico | Puebla | Licenciada en Administración de Empresas Turísticas Ana Cristina Muñoz | Guanajuato | Artista y empresaria Angélica Arredondo | Hidalgo | Licenciada en Mercadotecnia Anylu Martínez | San Luis Potosí | Licenciada en Administración Empresarial Areli Favela | Chihuahua | Abogada Arisbe Cueto | Nuevo León | Médico cirujano dentista Carla Osorio | Yucatán | Licenciada en Enfermería Catherine López | Chiapas | Licenciada en Administración Cristina Guillén | Sinaloa | Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea Diana Castillo | Tlaxcala | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Pedagogía Diana Marín Sandoval | Aguascalientes | Diseñadora de modas y profesora de inglés Estefany Luna | Oaxaca | Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia Evelia Morales | Nayarit | Licenciada en Arquitectura Fernanda Abaroa | Guerrero | Licenciada en Derecho Génesis Vera | Veracruz | Licenciada en Idiomas Gisella Flores | Tamaulipas | Licenciada en Derecho Glenda Makhlouf | Coahuila | Licenciada en Negocios Isela Hernández | Durango | Comunicóloga y licenciada en Nutrición Ithza Andrade | Querétaro | Licenciada en Diseño Industrial Jimena Madrigal | Estado de México | Empresaria (marca de suplementos y premios para mascotas) Maje Venegas | Campeche | Ingeniera en Administración María Vargas | Jalisco | Licenciada en Negocios Internacionales, escritora y empresaria María Zepeda | Colima | Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas Mariana Macías | Michoacán | Licenciada en Mercadotecnia Moneth Chio | Sonora | Licenciada en Criminología y Criminalística Naxca Maureen Doty | Quintana Roo | Licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia Samantha Bastidas | Baja California | Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia Selene Zazueta | Baja California Sur | Licenciada en Administración Viridiana Ovalle | Zacatecas | Licenciada en Enfermería Ximena Aranda | Tabasco | Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales Ximena Ochoa | Ciudad de México | Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable Zayda Ríos | Morelos | Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía