Senadora morenista de Tlaxcala desmiente cancelación de visa: acusa daño a su imagen

La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, ofrece un discurso durante un acto público del partido Morena. (@AnaLiliaRivra)

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La senadora de Morena por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, desmintió la información que circuló en redes sociales y en medios de comunicación acerca de que presuntamente autoridades estadounidenses le habrían revocado la visa. Desde su cuenta oficial en ‘X’, la funcionaria manifestó que:

“Esta mañana empezó a circular una nota en un medio informativo, donde supuestamente menciona que me retiraron la visa norteamericana. Eso es totalmente falso”.

A los tlaxcaltecas los exhorto a evitar “caer en información falsa o tergiversada que intente afectar la imagen de las personas”, expresó Rivera.

Ana Lilia Rivera afirma que hay un plan de Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador, sin mostrar pruebas

El pasado 17 de agosto del 2026, Ana Lilia Rivera afirmó que AMLO estaría en riesgo por una presunta intención de sectores de Estados Unidos de atentar contra su vida, una acusación que coloca otra vez en el centro la relación entre e el obradorismo y Washington, aunque hasta ahora no hay pruebas públicas, documentos ni investigaciones oficiales que confirmen esa amenaza.

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La propia legisladora no identificó a ninguna autoridad, agencia, funcionario o grupo específico estadounidense que supuestamente estaría detrás de un eventual atentado contra el expresidente. Tampoco presentó elementos verificables que permitan acreditar la existencia de un plan contra López Obrador.

Ana Lilia Rivera aseguró que existen actores que buscarían eliminar al expresidente, aunque hasta ahora no se conocen pruebas públicas de la acusación.

Rivera también vinculó su denuncia con las controversias recientes alrededor de personas cercanas a López Obrador. En particular, cuestionó los señalamientos dirigidos contra los hijos del expresidente y afirmó que esos señalamientos carecerían de sustento probatorio.

Además, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y advirtió que México enfrenta, desde su perspectiva, un escenario delicado si no se examinan con atención las acusaciones y presiones que vendrían del exterior.

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Oleada de retiro de visas azota a Morena

Esta aclaración surge bajo un contexto donde a distintos militantes de la Cuarta Transformación les han sido retirados sus permisos para ingresar a Estados Unidos. Tal es el caso de Andrés ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo pública la información a través de sus redes sociales, donde compartió una carta en la que se dirige al presidente Donald Trump; sostuvo que la decisión fue ordenada por Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia.

El ordenamiento del gobierno de EEUU ubica a López Beltrán como el decimocuarto militante de Morena al que le ha sido retirada la visa. La medida ya habría alcanzado a más de 50 políticos mexicanos, de acuerdo con reportes de medios nacionales y estadounidenses.

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El tuit de Juan Ortiz presenta una lista de funcionarios del partido Morena en México, con sus cargos y las fuentes periodísticas que los mencionan, identificándolos como políticos sin visa. (X)

La revocación del documento migratorio también reactivó la revisión pública de perfiles cercanos al partido oficialista. Entre los nombres mencionados en el texto aparecen la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.