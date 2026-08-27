México

¿Se puede apagar el fuego con sonido? Una estudiante mexicana de 16 años demostró que es posible con un sistema diseñado por ella

Con este proyecto, Ángela Karime Venegas representará a México en Indonesia durante la International Science and Invention Fair en octubre

Una mujer con chaleco de seguridad y equipo técnico observa cartón ardiendo en el suelo cerca de un extintor en un patio.
Ángela Karime Venegas desarrolló Vortex Tech, un prototipo que emplea ondas acústicas de baja frecuencia para extinguir pequeñas llamas sin agua ni químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apagar el fuego suele relacionarse con agua, espuma, dióxido de carbono o polvo químico. Sin embargo, Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante mexicana de 16 años, demostró que determinadas ondas de sonido también pueden desestabilizar una llama hasta conseguir su extinción.

La alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 78 (CETIS 78), ubicado en Altamira, Tamaulipas, diseñó un sistema experimental denominado Vortex Tech, capaz de combatir conatos de incendio mediante vibraciones acústicas de baja frecuencia.

El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento de su asesor, José Arturo Hernández Muñoz, y ya obtuvo reconocimientos en competencias científicas. Su siguiente paso será presentar el prototipo en Indonesia, donde jóvenes de distintos países mostrarán proyectos de ciencia, ingeniería e innovación.

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El video presenta a la estudiante mexicana Ángela Venegas con su proyecto Vortex Tech, el cual emplea ondas acústicas para apagar fuegos. El sistema ha obtenido reconocimiento en Tamaulipas y competirá a nivel internacional en Indonesia.

Ángela Karime dedicó cerca de un año a perfeccionar Vortex Tech

El sistema no surgió de un único intento. Ángela Karime Venegas y su asesor trabajaron durante aproximadamente un año en distintas pruebas, cambios de materiales y ajustes técnicos hasta obtener un dispositivo capaz de extinguir pequeñas llamas.

El modelo que ha sido presentado públicamente corresponde al quinto prototipo desarrollado por la estudiante. La joven convirtió así un fenómeno estudiado previamente por la ciencia en una propuesta de ingeniería aplicada, construida desde un plantel público de educación media superior.

Su trabajo, registrado formalmente como “Sistema de supresión de incendios mediante ondas acústicas”, pertenece a la categoría de ciencia aplicada. En la plataforma de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), Ángela aparece como concursante, mientras que José Arturo Hernández figura como asesor del proyecto.

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Con esta innovación, la estudiante obtuvo el primer lugar en la categoría de nivel medio superior del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025. Posteriormente consiguió una medalla de plata en una competencia nacional en la que participaron alrededor de 270 proyectos.

Los reconocimientos le permitieron avanzar hacia una participación internacional en Indonesia, donde podrá mostrar el funcionamiento de Vortex Tech y explicar las posibilidades de emplear ondas acústicas como una alternativa para atender fuegos incipientes.

¿Cómo se puede apagar el fuego con ondas de sonido?

La respuesta breve es que no cualquier sonido puede extinguir una llama. Para conseguirlo se necesitan ondas acústicas con una frecuencia, intensidad y dirección específicas, capaces de alterar el aire alrededor del fuego.

El sonido se propaga mediante variaciones de presión en un medio como el aire. Cuando las ondas de baja frecuencia se dirigen hacia una llama con suficiente potencia, producen oscilaciones que modifican el flujo del aire y desestabilizan la zona donde se encuentran el combustible, el calor y el oxígeno.

En lugar de retirar por completo el oxígeno, como suele explicarse de manera simplificada, las vibraciones generan perturbaciones y turbulencias alrededor de la llama. Estos movimientos pueden separar momentáneamente la zona de combustión de su fuente de combustible, aumentar la pérdida de calor e impedir que el fuego continúe estable.

Vortex Tech aprovecha este principio mediante un sistema integrado, en sus versiones experimentales, por elementos como una batería, un amplificador y una bocina. Su finalidad es producir y dirigir ondas de baja frecuencia hacia fuegos de pequeñas dimensiones.

Infografía sobre el uso de sonido para apagar fuego, con seis esquemas ilustrados y textos explicativos con el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía de Infobae explica el funcionamiento del prototipo Vortex Tech, un sistema que utiliza ondas acústicas de baja frecuencia para extinguir fuegos de pequeñas dimensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las pruebas difundidas sobre el prototipo, el sistema consiguió extinguir llamas en pocos segundos y ha sido ensayado a distancias de hasta dos metros. El registro del proyecto lo describe como un extintor portátil pensado para combatir conatos sin utilizar agua ni agentes químicos.

Esta característica podría representar una ventaja en espacios donde el uso de líquidos o compuestos químicos también provoca daños, como instalaciones con aparatos electrónicos, laboratorios o determinadas áreas escolares. Además, al no descargar alguna sustancia sobre el fuego, el dispositivo podría ser reutilizable.

No obstante, Vortex Tech todavía es un prototipo experimental. Por ahora, sus resultados corresponden a llamas pequeñas y condiciones controladas, por lo que no puede considerarse un sustituto de los extintores certificados ni de los procedimientos empleados por bomberos.

Vortex Tech no debe probarse con bocinas domésticas

Aunque el principio científico ha sido demostrado en experimentos, intentar apagar un incendio reproduciendo sonidos graves desde una bocina convencional puede ser peligroso. La eficacia depende de variables como la frecuencia, la presión sonora, la distancia, el combustible y la configuración del dispositivo.

Una canción a volumen elevado o un sonido obtenido de internet no reúne necesariamente las condiciones para extinguir una llama. Tampoco debe utilizarse el prototipo como argumento para acercarse a un incendio o retrasar una evacuación.

Ante un fuego fuera de control, la prioridad continúa siendo alejarse del lugar, solicitar ayuda a los servicios de emergencia y utilizar únicamente equipos certificados cuando existan condiciones seguras para hacerlo.

El mérito de Ángela Karime Venegas radica en haber transformado un principio de la física en un prototipo funcional con posibles aplicaciones futuras. Su trabajo muestra que el sonido puede contribuir a extinguir ciertas llamas, pero también que convertir esta posibilidad en una herramienta para emergencias reales requerirá más investigación, pruebas de seguridad y desarrollo tecnológico.

¿Cuándo se realizará el International Science and Invention Fair 2026?

El International Science and Invention Fair (ISIF) 2026 será una competencia híbrida organizada por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA) en colaboración con la Universitas Indonesia.

El programa contempla dos modalidades:

  • La competencia en línea se realizará del 6 al 9 de octubre de 2026.
  • La competencia presencial se llevará a cabo del 12 al 17 de octubre de 2026 en la Universitas Indonesia, ubicada en Depok, Indonesia.

El encuentro permitirá que estudiantes de distintos niveles presenten investigaciones, inventos y soluciones en áreas como tecnología, medio ambiente, ciencias de la vida, matemáticas, educación, ciencias sociales, física, energía e ingeniería.

La participación de la joven tamaulipeca representa una oportunidad para someter su dispositivo a una evaluación internacional y conocer proyectos creados por otros estudiantes. También abre la posibilidad de continuar perfeccionando el alcance, la seguridad y la eficiencia de su sistema.

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