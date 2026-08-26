Sheinbaum niega investigaciones contra aspirantes de Morena y pide pruebas por viajes de Mara Lezama

Sheinbaum desestimó las investigaciones periodísticas contra aspirantes de Morena. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó de forma tajante que existan investigaciones oficiales contra aspirantes a candidaturas de Morena señalados en reportajes periodísticos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Al ser cuestionada en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ sobre investigaciones difundidas a través de la prensa, la mandataria afirmó que solo las autoridades pueden determinar la existencia de procesos penales, no los medios de comunicación ni las publicaciones en redes sociales.

Durante el intercambio, la mandataria fue consultada por la situación de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas y aspirante a la candidatura de Quintana Roo; Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana; y otros nombres mencionados en publicaciones recientes.

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Frente a estas menciones, Sheinbaum sostuvo que “no hay investigaciones abiertas” por parte de la Fiscalía General de la República ni de ninguna institución federal.

Al escuchar la lista de nombres, Sheinbaum exigió precisión sobre quiénes investigan formalmente a estos funcionarios y replicó que “son publicaciones periodísticas”.

“No hay investigaciones. La Fiscalía informa, pero no hay ninguna investigación”, recalcó.

Señaló que la existencia de procesos judiciales solo puede confirmarse por las autoridades competentes, y que, mientras no existan carpetas de investigación ni órdenes de aprehensión, los partidos políticos conservan la autonomía para definir a sus candidatos.

La presidenta explicó el mecanismo legal aprobado para filtrar los antecedentes de los aspirantes a cargos públicos.

Detalló que, de acuerdo con la reforma, los partidos pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que una comisión especial consulte al Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera y a las fiscalías estatales y federal si existen antecedentes penales o investigaciones contra sus candidatos.

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Indicó que esta revisión es optativa y que la decisión de someter a consulta a los aspirantes depende únicamente de cada partido.

“El partido político le dice al INE: ‘Estos son mis candidatos, por favor consulta si tienen antecedentes’. El INE pregunta y regresa la información al partido, que decide si inscribe o no a la persona como candidata”, puntualizó.

Añadió que la función del INE es informativa, y la inscripción final es responsabilidad del partido.

“Es una decisión del partido político autónoma. Igual que el INE, pues es la institución que organiza las elecciones”, sostuvo.

Sheinbaum insistió en que ni la Presidencia ni el Gobierno federal participan en la selección de candidatos.

“El Instituto Nacional Electoral es quien organiza las elecciones. No es la presidenta, ni el Gobierno de México, ni los gobiernos estatales”, subrayó.

Recordó que la ley solo establece el mecanismo de consulta, pero no obliga a los partidos a utilizarlo.

“Si un partido decide no presentar sus candidatos al INE para que sean revisados, está en su derecho. Lo que presentamos fue un candado adicional, pero la decisión final es del partido”, enfatizó.

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Aclaró que únicamente la existencia de una carpeta de investigación o una orden de aprehensión impediría legalmente la postulación de un aspirante.

La presidenta dedicó parte de su intervención a cuestionar la validez de las acusaciones mediáticas.

“Hoy otra vez aparecen cantidad de columnas con una enorme cantidad de mentiras. Hay notas periodísticas con información orientada de cierta forma o de plano con falsedades”, afirmó que muchas columnas y notas periodísticas contienen información falsa o tendenciosa.

Aunque reconoció el trabajo de medios y periodistas con ética, advirtió que la mera publicación de una acusación no la convierte en verdad.

“No necesariamente el que aparezca en una nota periodística quiere decir que es verdad”, afirmó.

Señaló que, en los casos en que se detectan irregularidades sustentadas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede iniciar una investigación de inmediato, incluso sin consultar a la Presidencia.

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Sobre la colaboración de funcionarios mexicanos con agentes de investigación de otros países por beneficio propio, Sheinbaum recalcó que no esta de acuerdo con eso e indicó que “para eso hay instituciones nacionales”.

Matizó que la gravedad de esos casos depende de las circunstancias específicas, pero reiteró que si se trata de delitos cometidos en México, deben denunciarse ante las autoridades nacionales.

Explicó que la apertura de una investigación corresponde a la Fiscalía, y que no basta una nota periodística para iniciarla.

“Pero el que aparezca una nota periodística de alguna persona, pues no quiere decir, primero, que sea verdad. Y segundo, pues depende de la Fiscalía, de acuerdo a la investigación que viene ahí, si por fuentes abiertas abre una carpeta de investigación”, concluyó.

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