México

FGR informará avances sobre agentes de la CIA en Chihuahua: Sheinbaum valida su presencia en México bajo el marco legal

Aseguró que la dependencia es la única instancia encargada de informar sobre estos casos

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La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y sobre los agentes de la CIA que fallecieron en un accidente automovilístico cuando realizaban trabajos de investigación en dicha entidad sin conocimiento del gobierno federal.

“De eso tiene que informar la Fiscalía”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa de este 26 de agosto, al ser cuestionada sobre este caso ocurrido en abril y que generó fuertes tensiones entre México y Estados Unidos por una posible injerencia extranjera en el país, según las declaraciones del gobierno de México.

Al ser consultada sobre la permanencia de personal de la CIA en territorio mexicano y la legalidad de sus actividades, Sheinbaum confirmó que hasta el momento la agencia estadounidense mantiene representantes en México. “Sí, hasta ahora sí tienen personas en México y están cumpliendo, eh, con lo que establece la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

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La presidenta subrayó que la Ley de Seguridad Nacional establece mecanismos claros para la operación de agencias extranjeras en el país y reiteró que, conforme a la información recibida por el Ejecutivo, la CIA ha reportado sus actividades en apego a la normatividad vigente.

Caso Maru Campos y agentes de la CIA

El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) murieron en un accidente carretero en la Sierra de Chihuahua. El percance ocurrió cuando el convoy en el que viajaban regresaba de un operativo antinarcóticos, donde se desmanteló uno de los narcolaboratorios de metanfetamina más grandes localizados en el país.

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Días después, autoridades mexicanas confirmaron que en la operación participaron cuatro agentes de la CIA, aunque sólo dos perdieron la vida en el accidente. Los cuerpos de los agentes estadounidenses fueron entregados en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. El caso generó tensiones sobre la legalidad y el alcance de la intervención de agencias extranjeras en México, así como nuevas discusiones sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum responde a críticas por responder ‘que la FGR lo informe’: “Si no, no hubiera autonomía”

Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR y recalcó que su administración no puede ni debe adelantar información que compete exclusivamente a la fiscal general. “Imagínense, si yo anduviera informando por la fiscal general, ¿qué dirían? No hay autonomía de la Fiscalía General de la República”, expresó.

La mandataria reiteró que cualquier detalle sobre el avance de las indagatorias en Chihuahua deberá ser comunicado por la FGR, deslindando a la Presidencia de cualquier anuncio o resultado relacionado con este caso.

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