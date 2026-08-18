Miguel Meza denuncia ataque coordinado contra sus redes y señala a presuntos operadores de Morena

Miguel Alfonso Meza, fundador de Narcopolíticos, denunció que sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X fueron atacadas durante la última semana. (Crédito: X | @MiguelMezaC)

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Miguel Alfonso Meza, activista y fundador de la plataforma Narcopolíticos, denunció que sus principales cuentas en redes sociales fueron atacadas e inhabilitadas durante la última semana, un episodio que atribuyó a una presunta operación coordinada y financiada por actores políticos vinculados con Morena.

De acuerdo con el activista, el ataque afectó sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X, plataformas que utilizaba para difundir los contenidos de Narcopolíticos. Meza sostuvo que la ofensiva fue de mayor alcance que episodios anteriores y que tuvo como objetivo impedir la continuidad de su trabajo.

El fundador de la plataforma afirmó que, ante lo ocurrido, contrató una investigación privada para identificar a quienes estarían detrás de los ataques. Según los resultados que le fueron entregados, los presuntos responsables serían un hacker identificado con las iniciales EBU, una dirigente local de Morena, identificada como AAC, y un dirigente nacional del partido, cuyas iniciales son AMH.

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Meza no hizo públicos los nombres completos de las personas a las que señala ni presentó públicamente los elementos de la investigación privada que, según su versión, permitió identificarlas.

Meza afirma que enfrenta su tercer intento de censura

El activista aseguró que el episodio representa el “tercer intento de censura” que ha enfrentado “durante el actual régimen”.

Como antecedente, recordó que previamente recibió órdenes para disculparse y “borrar publicaciones sobre la abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, después electa como jueza” —refiriéndose a Silvia Rocío Delgado—.

Meza sostuvo que, después de abordar ese tema en sus redes sociales, su cuenta de Instagram fue eliminada. El episodio generó una disputa pública en torno a las publicaciones que había realizado sobre la entonces candidata al Poder Judicial.

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Ahora, señaló, el ataque tuvo una dimensión mayor debido a que alcanzó prácticamente la totalidad de sus canales de comunicación digital.

“Este es el tercer intento de censura”, sostuvo el fundador de Narcopolíticos al referirse a los episodios que, desde su perspectiva, han buscado frenar la difusión de sus investigaciones.

Meza afirmó que una investigación privada identificó a tres presuntos responsables del ataque contra sus plataformas digitales. (Crédito: X | @narcopoliticos_)

Anuncia denuncia ante la FGR

Meza informó que actualmente existe una investigación activa por parte de las plataformas digitales para determinar las causas por las que sus cuentas fueron inhabilitadas y establecer si se trató de una acción coordinada.

El fundador de Narcopolíticos manifestó su confianza en que sus cuentas serán recuperadas y en que las investigaciones permitirán confirmar quiénes estuvieron detrás de los ataques.

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Además, anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los presuntos responsables.

La denuncia, adelantó, buscará que las autoridades investiguen el ataque y determinen si existió participación de terceros en la inhabilitación simultánea de sus cuentas.

Meza aseguró que no abandonará el proyecto Narcopolíticos y sostuvo que los intentos por impedir la difusión de sus contenidos tendrán el efecto contrario al buscado.

El activista concluyó que cada intento por silenciar su trabajo fortalecerá su decisión de continuar con las investigaciones y publicaciones de la plataforma.

El antecedente con la exabogada de ‘El Chapo’

El conflicto más reciente de Meza con sus publicaciones se remonta al proceso de elección judicial en Chihuahua, cuando cuestionó el perfil de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En un primer momento, autoridades electorales consideraron que sus señalamientos constituían violencia política de género y ordenaron retirar contenidos, ofrecer una disculpa pública y otras medidas.

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Sin embargo, en abril de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF revocó esas sanciones al concluir que las publicaciones de Meza estaban relacionadas con la trayectoria profesional y la idoneidad de Delgado para ocupar un cargo judicial, no con su condición de mujer. El tribunal consideró que los señalamientos se encontraban dentro del debate público y los límites de la libertad de expresión.

El fallo dejó sin efecto las medidas impuestas previamente contra el activista y se convirtió en un antecedente relevante para Meza, quien ahora sostiene que el ataque contra sus redes sociales constituye un nuevo intento por impedir la difusión de sus investigaciones.

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