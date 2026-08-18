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Así fue el rescate de policías a una bebé que se ahogaba en CDMX

Los uniformados llevaron a la pequeña al hospital Infantil de México Federico Gómez, donde fue atendida tras presentar complicaciones para respirar

El video, un informe institucional de la SSC CDMX, documenta el rescate de una bebé de un año de edad por agentes policiales en una vía pública. Se observa a un adulto transportando a la bebé y la interacción con oficiales. Posteriormente, la bebé y dos adultos son asistidos para abordar un vehículo policial. La patrulla es visible en movimiento en el entorno urbano, trasladando a los individuos hacia un hospital. Las imágenes corresponden a una intervención de emergencia por asfixia en la Ciudad de México.
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc auxiliaron a una bebé de un año que se estaba asfixiando y la trasladaron de urgencia a un hospital, después de que la menor presentó dificultad para respirar tras atragantarse con un pedazo de pan, en la colonia Obrera de la Ciudad de México (CDMX).

La emergencia ocurrió cuando policías del Sector Asturias realizaban labores de seguridad y prevención en el cruce de la calle Manuel Payno y el Eje Central Lázaro Cárdenas, donde recibieron una alerta del C2 Centro por una menor que no podía respirar.

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Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la madre de la niña, quien explicó que su hija se había ahogado con el alimento. Ante la urgencia y a solicitud de la familia, los oficiales actuaron de inmediato y trasladaron a la menor junto con sus padres para que recibiera atención médica.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, la menor fue llevada al Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde fue atendida tras presentar complicaciones para respirar.

Los uniformados llevaron rápido a la bebé junto a sus padres al hospítal para recibir atención médica especializada Foto: SSC CDMX
Los uniformados llevaron rápido a la bebé junto a sus padres al hospítal para recibir atención médica especializada Foto: SSC CDMX

El titular de la SSC reconoció la intervención de sus compañeros y destacó que priorizaron la vida de la menor. “Estos actos demuestran la labor social de cada policía que integra a la SSC CDMX”, expresó Vázquez Camacho al referirse al auxilio brindado.

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La Secretaría señaló que su personal contaba con capacitación para actuar ante emergencias y brindar apoyo a quien lo necesitara, por lo que llamó a la ciudadanía a solicitar ayuda al policía más cercano cuando una situación pusiera en riesgo la integridad de una persona.

  • Auxiliaron a una bebé de un año que se asfixiaba tras atragantarse con pan en la colonia ObreraCuauhtémoc
  • Recibieron el reporte del C2 Centro y acudieron al cruce de Manuel Payno y Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Trasladaron a la menor al Hospital Infantil de México Federico Gómez, según Pablo Vázquez Camacho

Qué hacer en caso de ahogamiento

Un bebé recostado en una cuna de hospital con mosquitero blanco. En una mesa, una botella de medicina y un termómetro. Una almohada con un juguete de sol.
Un bebé dominicano con dengue descansa en una cuna de hospital bajo un mosquitero, junto a medicinas y un termómetro, recibiendo tratamiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un bebé se está atragantando y no puede llorar, toser ni emitir sonidos, colócalo boca abajo sobre tu antebrazo con la cabeza más baja que el cuerpo y dale 5 palmadas firmes en la espalda. Luego, gíralo boca arriba y dale 5 compresiones en el pecho. Alterna estos pasos hasta que expulse el objeto.

Identificar la gravedad

Si el bebé tose con fuerza o llora: Déjalo toser. Su cuerpo intenta sacar el objeto solo. No hagas nada.

Si el bebé no hace ruido, cambia de color a azul o no puede respirar: Actúa de inmediato con los primeros auxilios.

Pasos de desobstrucción

Golpes en la espalda:Sienta al bebé o apóyate en tu pierna.Coloca al bebé boca abajo a lo largo de tu antebrazo. Sostén su mandíbula con la mano para proteger su cuello. Mantén su cabeza más baja que el resto del cuerpo. Da 5 palmadas firmes y secas en la espalda, entre los omóplatos, usando el talón de tu mano.

Compresiones en el pecho: si el objeto no sale, voltea al bebé con cuidado sobre tu otro antebrazo, manteniéndolo boca arriba y con la cabeza inclinada hacia abajo.Ubica el centro de su pecho (en el esternón, justo debajo de la línea de las tetillas). Realiza 5 compresiones rápidas y firmes hacia adentro usando dos dedos.

Nunca hagas compresiones en el abdomen (maniobra de Heimlich clásica) a menores de un año.

Qué hacer despuésRevisa la boca: solo si ves el objeto de forma clara, intenta retirarlo con un movimiento de gancho con tu dedo. Nunca metas el dedo a ciegas, ya que puedes empujar el objeto más adentro.

Repite el ciclo: alterna 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que salga el objeto o el bebé pierda el conocimiento.Si el bebé pierde el conocimiento: Acuéstanos sobre una superficie plana y firme, y comienza de inmediato con la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pediátrica. Pide a alguien que llame a emergencias de inmediato.

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