Enrique de la Madrid pasa de político a presentador de televisión: “Uno tiene que cambiar”

Enrique de la Madrid instó a vacunarse contra la 4T (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Enrique de la Madrid anunció que dejó la primera línea política para asumir un nuevo papel como conductor de un proyecto televisivo, a poco más de dos años de que intentó volver al gobierno como candidato presidencial.

En un video publicado en su cuenta de X, el exsecretario de Turismo explicó que tomó la decisión como parte de un cambio personal: “En este mundo de cambios uno también tiene que cambiar”.

De la Madrid, quien en 2023 intentó ser candidato presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, presentó el movimiento como una transición profesional y dijo que quiso comunicarlo de manera directa a las personas que lo siguieron en redes sociales, además de la difusión en otros medios.

PUBLICIDAD

El también exsecretario de Turismo sostuvo que el giro le permitió “incorporar otras habilidades” y probarse en un entorno distinto.

Más tarde, precisó que conduciría ¿Quién quiere ser millonario?, un formato que describió como vigente desde 1998 y con presencia internacional.

Afirmó que el programa se había realizado en 120 países, se había traducido a 80 idiomas y que no se había tratado solo de preguntas y respuestas, sino de historias de participantes que buscaron cambiar su vida conforme avanzaron y acumularon premios.

En un comunicado, TV Azteca informó que se unió con Sony Pictures Television para estrenar una nueva adaptación de ¿Quién quiere ser millonario?, con una producción renovada que conservó la esencia del formato original e incorporó una propuesta actualizada para nuevas audiencias.

PUBLICIDAD

La televisora señaló que esta etapa tuvo a Enrique de la Madrid Cordero como conductor y que la transmisión se programó por Azteca UNO para el domingo 27 de septiembre.

¿En qué consiste<i>?</i>

De acuerdo con el comunicado, la competencia se desarrolló mediante una escalera progresiva de 15 preguntas de opción múltiple.

La dificultad y el valor económico aumentaron conforme avanzó el juego. Cada respuesta correcta representó un paso para seguir por un premio, mientras cada decisión puso a prueba la capacidad de análisis, la calma y el manejo de riesgos en momentos decisivos.

TV Azteca describió el formato como una combinación de conocimiento, estrategia y emoción, con participantes que compitieron por un premio.

En el mismo comunicado, Sony Pictures Television indicó que produjo más de 170 versiones del formato alrededor del mundo desde su lanzamiento en Reino Unido y reportó que entonces se transmitió en territorios como Australia, Finlandia, Grecia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Bulgaria y Serbia.

PUBLICIDAD