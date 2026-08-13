Cristian Castro defiende su pase directo a la UNAM y dice qué escuela privada elegiría si no entra

Jovani Pérez

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El cantante Cristian Castro afirma este 13 de agosto de 2026 que obtuvo su certificado de preparatoria en la Prepa W, lo que según él le permite ingresar de manera directa a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El comentario se da durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, transmitido este jueves. Castro expresa que, en caso de no acceder a la universidad pública, consideraría opciones privadas como el Tec de Monterrey en Chihuahua.

Si no es la UNAM será el Tec de Monterrey: Cristian Castro sobre estudiar una licenciatura

Durante la entrevista en Ventaneando, Cristian Castro relata que completar el bachillerato le representa un logro personal después de años de intentos y frustraciones. Señala que la Prepa W le otorgó la oportunidad de graduarse y le recomienda a jóvenes que buscan opciones educativas:

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“Esta preparatoria tiene el pase directo a la UNAM”. Añade que piensa seriamente en aprovechar ese supuesto beneficio para estudiar diseño industrial de forma presencial en México.

Castro también menciona que si no logra ingresar a la universidad pública, consideraría mudarse a Chihuahua para inscribirse en el Tec de Monterrey, estado donde nació su padre. “Si no, lo hacemos en la UNAM, como lo hizo mi madre”, agrega durante la conversación con Chapoy.

Si no es la UNAM será el Tec de Monterrey: Cristian Castro sobre estudiar una licenciatura (Captura de video)

“Por suerte, con esta preparatoria, la Prepa W, la recomiendo mucho porque tiene el pase directo a la UNAM. Yo ya tendría esa posibilidad si decido estudiar de manera presencial aquí en México, y de verdad lo estoy considerando seriamente justo por ese pase directo. En muchas universidades es difícil y la carrera que me interesa, diseño industrial, se maneja diferente en el extranjero. Estoy analizando si me acomodo quizá en Chihuahua, también está el Tec en Chihuahua, que me gusta mucho porque ahí nació mi padre. Y si no, lo haría en la UNAM, como lo hizo mi madre”.

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Cristian Castro narra su experiencia al concluir la preparatoria

Durante la entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, Cristian Castro comparte detalles personales sobre su trayecto educativo y las emociones que le acompañan al obtener su diploma de bachillerato.

El cantante recuerda la presión familiar y su deseo de cumplir este objetivo: “Estoy pasando los días más agradecidos de mi vida, porque buscar este título, buscar este diploma del bachillerato fue muy difícil lograrlo, saber cómo encaminarme hacia lograrlo”.

Castro relata que su carrera artística interrumpió sus estudios en el primer año de preparatoria, tras el éxito de su primer disco. “Me distraje muchísimo, pero tenía tanta angustia junto con mi abuela. Queríamos lograr esto junto con mi madre también, y yo tenía ese pendiente, ¿no?”, expresa en conversación con Chapoy.

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Añade que la disciplina escolar es una de las cosas que más valora de su infancia: “Ese ritmo escolar es lo que más añoro de toda mi adultez. Ese despertar y tener que ir al colegio me parece que fue lo mejor de mi vida”.

El cantante enfatiza los retos de retomar el hábito de estudiar después de años dedicado a la música. “Cuesta muchísimo tener un ritmo. Yo en realidad mi plan es hacer una carrera y volver al ritmo que tuve de chico. La música te envuelve mucho, es tan linda, pero pierdes mucho el horario y pierdes mucho el ritmo”, comenta.

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Cristian Castro narra su experiencia al concluir la preparatoria (RS)

El Gallito Feliz reconoce la influencia de su madre, Verónica Castro, y su abuela en su formación personal. “Grandes esfuerzos de Verónica, grandes esfuerzos de mi madre, grandes esfuerzos de esos momentos donde teníamos una abuela que disciplinaba muy bien a mis tíos, a mi madre y a los cuatro los fue llevando hacia el colegio, hacia sus carreras”, narra el cantante.

Sobre su futuro académico, Castro reitera su interés en la UNAM, pero también menciona la posibilidad de seguir los pasos de su madre en la licenciatura de Relaciones Internacionales, o bien estudiar actuación como ella lo hizo en la academia de Andrés Soler.

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Desmiente Prepa W: no hay pase directo a la UNAM para privados

La declaración de Cristian Castro genera polémica entre aspirantes a la UNAM, pues ninguna preparatoria privada otorga pase directo a la universidad. Consultada por Infobae, la propia Prepa W aclara que sus egresados deben presentar el examen de admisión: “Para ingresar a la UNAM sí o sí tienes que presentar tu examen de admisión”, responde la institución.

La Prepa W confirma que aunque su plan de estudios está incorporado a la UNAM y sus alumnos reciben una credencial universitaria, el supuesto “pase directo” no existe para las escuelas privadas.

El Reglamento General de Inscripciones de la UNAM solo otorga pase reglamentado a quienes terminan el bachillerato en planteles oficiales de la universidad en un máximo de cuatro años y con promedio mínimo de siete.

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