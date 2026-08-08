Capturan a mujer con decenas de documentos falsos en la alcaldía Cuauhtémoc: también llevaba billetes falsos

Policías de la SSC le hallaron además 16 sellos de golpe y hojas con imágenes de billetes de USD 100 tras ser señalada por la encargada de un local comercial. Créditto; SSC

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Policías de la SSC detuvieron a una mujer de 34 años en la alcaldía Cuauhtémoc tras intentar pagar con billetes falsos en un local de la colonia Centro, en la Ciudad de México. Durante la revisión preventiva, los uniformados le hallaron 81 billetes apócrifos de moneda nacional, pasaportes, credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), actas de nacimiento y sellos de golpe, entre otros materiales que apuntan a una operación de falsificación de documentos a mayor escala.

El hecho ocurrió en el cruce de Palma Norte y República de Cuba, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

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Cómo comenzó el operativo

La encargada de un establecimiento comercial detuvo a los policías que patrullaban el área y les informó que una mujer había intentado pagar diversos productos con billetes que ella misma identificó como falsos, al notar que carecían de algunos sellos de seguridad.

La comerciante señaló la dirección hacia la que había huido la probable responsable. Los agentes se movilizaron de inmediato y lograron darle alcance en las inmediaciones del lugar.

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En apego a los protocolos de actuación policial, procedieron a realizarle una revisión preventiva. Lo que encontraron superó el incidente inicial del billete falso.

El arsenal de documentos apócrifos

Entre los objetos asegurados, la SSC informó el hallazgo de 20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México y 13 pasaportes de diferentes entidades del país.

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Policías de la SSC le hallaron además 16 sellos de golpe y hojas con imágenes de billetes de USD 100 tras ser señalada por la encargada de un local comercial. Créditto; SSC

También se decomisaron seis credenciales del INE y tres tarjetas de circulación, documentos de identidad y uso cotidiano cuya falsificación constituye un delito federal en México.

El inventario continuó con 10 tarjetas de plástico con distintos logotipos de diversas instituciones, aunque sin datos personales impresos, lo que sugiere que se encontraban en una fase intermedia de elaboración.

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Billetes falsos en dos monedas

Los agentes localizaron 81 billetes falsos de moneda nacional entre las pertenencias de la detenida, cantidad que va más allá de lo necesario para una transacción aislada y refuerza la hipótesis de una actividad sistemática.

A ese volumen se sumaron 11 hojas con imágenes de billetes de USD 100, material que amplía el alcance del caso hacia la falsificación de divisa extranjera.

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Los sellos: una pieza clave

Uno de los hallazgos más reveladores fue el decomiso de 16 sellos de golpe con diversos logotipos. Este tipo de instrumento se utiliza para imprimir marcas y distintivos sobre documentos, y su presencia entre los objetos asegurados apunta a que la mujer contaba con herramientas para producir o completar documentación apócrifa.

La combinación de sellos, hojas con relieves de actas de nacimiento, pasaportes y credenciales sin terminar configura un conjunto de elementos que el Ministerio Público deberá valorar al determinar la situación jurídica de la detenida.

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La detenida, a disposición del Ministerio Público

La mujer fue informada de sus derechos constitucionales en el momento de la detención. Junto con la totalidad de los objetos asegurados, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Policías de la SSC le hallaron además 16 sellos de golpe y hojas con imágenes de billetes de USD 100 tras ser señalada por la encargada de un local comercial. Créditto; SSC

Será esa autoridad quien determine su situación jurídica con base en los elementos reunidos durante el procedimiento policial, según informó la SSC.

Qué dice la ley mexicana sobre falsificación de documentos y billetes

El Código Penal Federal (CPF) clasifica la falsificación de moneda como uno de los delitos más graves dentro del título de falsedad. Quien produzca, almacene, distribuya o introduzca al país billetes falsos nacionales o extranjeros puede recibir entre 5 y 12 años de prisión y hasta 500 días multa, según el Artículo 234. La misma pena aplica para quien use moneda falsificada a sabiendas.

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La posesión de hojas con imágenes de billetes también es punible: el mismo artículo establece entre 1 y 5 años de prisión para quien las produzca, almacene o distribuya.

Para la falsificación de documentos públicos como pasaportes, credenciales del INE y actas de nacimiento, el Artículo 243 del CPF fija una pena de entre 4 y 8 años de prisión y de 200 a 360 días multa. Quien use a sabiendas un documento falso recibe la misma sanción que quien lo produce, de acuerdo con el Artículo 246.

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El Artículo 251 establece que, cuando el falsario hace uso de los documentos u objetos falsos que produjo, la falsificación se acumula al delito que por medio de ella cometió. Será el agente del Ministerio Público quien determine qué figuras delictivas resultan aplicables al caso y en qué medida se acumulan las conductas imputadas a la mujer detenida en Cuauhtémoc.