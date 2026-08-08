Festival Internacional de Cine para Niños: arranca con películas y talleres para los más pequeños estas vacaciones

Video promocional del 31º Festival de Cine para Niños. (Instagram)

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El 31° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños) Matatena arranca este sábado 8 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México con 64 funciones distribuidas en 14 sedes durante tres fines de semana consecutivos.

El evento, organizado por La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños A.C. con el apoyo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINECDMX), se extiende hasta el 23 de agosto. Las funciones se realizan únicamente los sábados y domingos.

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La programación incluye 9 largometrajes, 3 documentales y 61 cortometrajes de ficción, animación y producciones realizadas por niñas y niños de México y otras partes del mundo. (ComposiciónInfobae fuente:lamatatenaac/Instagram)

Qué hay en cartelera

Un cartel ilustrado promociona el 31° Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas, destacando las proyecciones de La Sandía Digital y la participación de La Matatena. (@lamatatenaac/Instagram)

La edición de este año reúne 73 producciones de 26 países, entre ellos Alemania, Austria, Canadá, Noruega, Chile y Dinamarca. La cartelera se divide en 17 programas con contenidos para distintas edades.

La programación incluye 9 largometrajes, 3 documentales y 61 cortometrajes de ficción, animación y producciones realizadas por niñas y niños de México y otras partes del mundo.

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Entre los títulos confirmados figuran Pequeño Simón, La pequeña detective del hotel, El jardín mágico, Kito y Maja, Ela puede saltar, Mumbo Jumbo y Pucio y el cocodrilo, entre muchos otros.

Talleres, jurado infantil y funciones especiales

Una joven, identificada como Quetzali, se presenta frente a la Cineteca Nacional. Un logo del 31º Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan Niños) (@lamatatenaac/Instagram)

Además de las proyecciones, el festival contempla una Master Class con invitados internacionales y un Jurado Infantil, donde niñas y niños participan en la selección de sus películas favoritas.

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El 19 de agosto, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (CCU) recibirá una función musicalizada de Viajeros del sonido. Retrospectiva George Méliès, con entrada libre.

El 22 de agosto, también en el CCU, se proyectará Mumbo Jumbo con la presencia de su director, el cineasta danés Karsten Kiilerich.

Sedes: dónde es gratis y dónde tiene costo

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Varias sedes ofrecen entrada libre. Son las Fábricas de Artes y Oficios (FARO) Aragón, Oriente, Tláhuac y Milpa Alta-Miacatlán, el Museo Yancuic, Cinemanía y los recintos del municipio de Ecatepec en el Estado de México.

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Otras sedes cobran precios reducidos:

Cineteca Nacional (Xoco y CENART): $70 general y $50 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores

Centro Cultural Universitario — Sala Julio Bracho: $40 general y $20 para comunidad UNAM, estudiantes con credencial vigente e INAPAM

Cinematógrafo del Chopo: $60 general, con 50% de descuento para estudiantes con credencial vigente, exalumnos e INAPAM

Horarios y funciones por sede

Un cartel ilustrado promociona el 31° Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas, destacando las proyecciones de La Sandía Digital y la participación de La Matatena. (@lamatatenaac/Instagram)

Las primeras funciones del festival son hoy en el Cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera:

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16:30 h — Programa 10 (desde 4 años, 45 min)

18:30 h — Programa 3 (desde 9 años, 97 min)

El domingo 9 de agosto, el mismo recinto presenta:

16:30 h — Programa 11 (desde 4 años, 52 min)

18:30 h — Programa 8 (desde 7 años)

En el FARO Tláhuac las funciones son los sábados 8, 15 y 22 de agosto a las 14:00 h. El FARO Milpa Alta-Miacatlán tiene funciones el 14 de agosto a las 12:30 h y el 15 de agosto a las 13:00 h.

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El FARO Aragón programa cuatro funciones entre el 19 y el 20 de agosto, a las 15:00 h y las 17:00 h cada día. El Museo Yancuic recibe al festival el 22 y 23 de agosto a las 14:00 h.

El FARO Oriente cierra el festival el domingo 23 de agosto con funciones a las 11:00 h y las 13:00 h.

La Sala Julio Bracho del CCU tiene funciones los días 15, 16, 19, 22 y 23 de agosto, con horarios que van de las 12:00 h a las 18:30 h según el programa.

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Para consultar la cartelera completa por sede, se puede visitar www.lamatatena.org o llamar al 55 8571 1605.