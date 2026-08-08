México
Agregar Infobae enGoogle

Festival Internacional de Cine para Niños: arranca con películas y talleres para los más pequeños estas vacaciones

La 31ª edición arranca este sábado 8 de agosto y se extiende hasta el 23 de agosto con 64 proyecciones en 14 espacios, repartidas en tres fines de semana y solo sábados y domingos

Video promocional del 31º Festival de Cine para Niños. (Instagram)

Guardar

El 31° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños) Matatena arranca este sábado 8 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México con 64 funciones distribuidas en 14 sedes durante tres fines de semana consecutivos.

El evento, organizado por La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños A.C. con el apoyo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINECDMX), se extiende hasta el 23 de agosto. Las funciones se realizan únicamente los sábados y domingos.

PUBLICIDAD

Collage de tres imágenes: un rostro de personaje animado con gafas, un personaje boca abajo con destellos dorados y un perro mirando un huevo en un cuenco.
La programación incluye 9 largometrajes, 3 documentales y 61 cortometrajes de ficción, animación y producciones realizadas por niñas y niños de México y otras partes del mundo. (ComposiciónInfobae fuente:lamatatenaac/Instagram)

Qué hay en cartelera

Cartel ilustrado con texto '31° Festival Internacional de Cine para Niños'. Contiene dibujos de aves, libélula, figura humana y logotipos
Un cartel ilustrado promociona el 31° Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas, destacando las proyecciones de La Sandía Digital y la participación de La Matatena. (@lamatatenaac/Instagram)

La edición de este año reúne 73 producciones de 26 países, entre ellos Alemania, Austria, Canadá, Noruega, Chile y Dinamarca. La cartelera se divide en 17 programas con contenidos para distintas edades.

La programación incluye 9 largometrajes, 3 documentales y 61 cortometrajes de ficción, animación y producciones realizadas por niñas y niños de México y otras partes del mundo.

PUBLICIDAD

Entre los títulos confirmados figuran Pequeño Simón, La pequeña detective del hotel, El jardín mágico, Kito y Maja, Ela puede saltar, Mumbo Jumbo y Pucio y el cocodrilo, entre muchos otros.

Talleres, jurado infantil y funciones especiales

Una joven, identificada como Quetzali, se presenta frente a la Cineteca Nacional. Un logo del 31º Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan Niños) (@lamatatenaac/Instagram)

Además de las proyecciones, el festival contempla una Master Class con invitados internacionales y un Jurado Infantil, donde niñas y niños participan en la selección de sus películas favoritas.

El 19 de agosto, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (CCU) recibirá una función musicalizada de Viajeros del sonido. Retrospectiva George Méliès, con entrada libre.

El 22 de agosto, también en el CCU, se proyectará Mumbo Jumbo con la presencia de su director, el cineasta danés Karsten Kiilerich.

Sedes: dónde es gratis y dónde tiene costo

Cineastas jóvenes invitan a la nueva edición del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños

Varias sedes ofrecen entrada libre. Son las Fábricas de Artes y Oficios (FARO) Aragón, Oriente, Tláhuac y Milpa Alta-Miacatlán, el Museo Yancuic, Cinemanía y los recintos del municipio de Ecatepec en el Estado de México.

Otras sedes cobran precios reducidos:

Cineteca Nacional (Xoco y CENART): $70 general y $50 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores

Centro Cultural Universitario — Sala Julio Bracho: $40 general y $20 para comunidad UNAM, estudiantes con credencial vigente e INAPAM

Cinematógrafo del Chopo: $60 general, con 50% de descuento para estudiantes con credencial vigente, exalumnos e INAPAM

Horarios y funciones por sede

Cartel ilustrado con texto '31° Festival Internacional de Cine para Niños'. Contiene dibujos de aves, libélula, figura humana y logotipos
Un cartel ilustrado promociona el 31° Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas, destacando las proyecciones de La Sandía Digital y la participación de La Matatena. (@lamatatenaac/Instagram)

Las primeras funciones del festival son hoy en el Cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera:

16:30 h — Programa 10 (desde 4 años, 45 min)

18:30 h — Programa 3 (desde 9 años, 97 min)

El domingo 9 de agosto, el mismo recinto presenta:

16:30 h — Programa 11 (desde 4 años, 52 min)

18:30 h — Programa 8 (desde 7 años)

En el FARO Tláhuac las funciones son los sábados 8, 15 y 22 de agosto a las 14:00 h. El FARO Milpa Alta-Miacatlán tiene funciones el 14 de agosto a las 12:30 h y el 15 de agosto a las 13:00 h.

El FARO Aragón programa cuatro funciones entre el 19 y el 20 de agosto, a las 15:00 h y las 17:00 h cada día. El Museo Yancuic recibe al festival el 22 y 23 de agosto a las 14:00 h.

El FARO Oriente cierra el festival el domingo 23 de agosto con funciones a las 11:00 h y las 13:00 h.

La Sala Julio Bracho del CCU tiene funciones los días 15, 16, 19, 22 y 23 de agosto, con horarios que van de las 12:00 h a las 18:30 h según el programa.

Para consultar la cartelera completa por sede, se puede visitar www.lamatatena.org o llamar al 55 8571 1605.

Temas Relacionados

peliculas familiaresCDMXfestivales de cineCineteca NacionalCine En Méxicofestivalesvacaciones de veranoPlan de Fin de Semanaque hacerFarosmexico-culturamexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”