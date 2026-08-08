Alejandro Sanz y Edén Muñoz lanzan nueva colaboración: esto dice la letra de “Yo Era Poesía”

El legendario cantautor español Alejandro Sanz y el referente de la música mexicana Edén Muñoz unieron su versatilidad lírica e interpretación para el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Yo Era Poesía”.
Esta colaboración toma por sorpresa a la industria al entrelazar la elegancia de la balada con tintes flamencos y la calidez instrumental del regional mexicano, algo que no es desconocido para artistas de estos países.
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El estreno de la canción llegó acompañado de un video musical grabado en un entorno íntimo que evoca la nostalgia y la pasión por el arte de componer. La reunión de ambos cantautores representa un puente cultural entre España y México, demostrando la vigencia del romanticismo clásico en una época dominada por las tendencias urbanas.
La unión de dos referentes de la composición
El proyecto nació a raíz de la admiración mutua que ambos artistas se han profesado a lo largo de sus trayectorias. Para Alejandro Sanz, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, incorporar matices de la tradición mexicana ha sido una constante en su carrera; sin embargo, trabajar codo a codo con Edén Muñoz le permitió explorar métricas y acordes renovados que rescatan la pureza del sentimiento romántico.
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Por su parte, Edén Muñoz, reconocido tanto por su etapa como líder de Calibre 50 como por su exitosa carrera como solista y productor, calificó esta entrega como la realización de uno de sus mayores sueños profesionales.
La producción destaca por un arreglo orgánico donde conviven las guitarras españolas, los metales cálidos del género regional y un piano sutil que sirve de base para que ambas voces entrelacen versos cargados de metáfora y melancolía.
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Un viaje a través de la memoria y el desamor: letra completa
La temática central de “Era Poesía” explora las complejidades de un amor del pasado que dejó una huella imborrable. La letra retrata cómo la presencia de una persona especial transformaba la rutina cotidiana en un pasaje literario, convirtiendo cada detalle en una expresión lírica que con el tiempo se vuelve inolvidable.
“Yo soy la promesa
Que si no se cumple no se debe hacer
Tú eres la respuesta
A las mil preguntas del porqué no fue
Tú eres ese día que comienza mal
Una historia que empezó por el final
Malacostumbrada
Siempre a hacer las cosas que te dan la gana
Yo soy todo o nada
Tú querías un libro y yo con dos palabras
Ya me conformaba
Un maldito “te quiero” que jamás llegó
Una vida juntos que nunca se dio
Hermosa tú, altivo yo
Hubieras avisado pa jugar los dos
Y ahora qué vamos a hacer
¿Fingir que no existimos, que nada pasó?
Tú eras huracán demostrando poder
Yo el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías que estrellarte o abatirme, vida
Yo era poesía y no sabías leer
Tu amor es precipicio, pero daba al mar
Tu océano frío y yo no sabía nadar
Tú confundiendo amor con simple compañía
Y te aguantaba todo porque te quería
Hermosa tú, altivo yo
Hubieras avisado pa jugar los dos
Y ahora qué vamos a hacer
Fingir que no existimos que nada pasó
Tú eras huracán demostrando poder
Yo el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías que estrellarte o abatirme, vida
Yo era poesía y no sabías leer
Tu amor es precipicio, pero daba al mar
Tu océano frío y yo no sabía nadar
Tú confundiendo amor con simple compañía
Y te aguantaba todo porque te quería
Yo el faro que aguantaba sin saber por qué
Tenías
¿Por qué no pudo ser?
Pero daba al mar
¿Por qué no pudo ser?
Tú confundiendo amor con simple compañía
¿Por qué no pudo ser?"
— Alejandro Sanz & Edén Muñoz
La obra propone un recorrido donde la añoranza no se siente como una pesada carga, sino como el agradecimiento por haber experimentado un sentimiento puro e irrepetible.
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Para disfrutar de esta colaboración en su totalidad y leer la letra completa de “Era Poesía”, puedes encontrar la canción en todas las plataformas digitales de streaming (como Spotify, Apple Music y YouTube Music) o realizar una búsqueda rápida en Google con el título del tema y el nombre de los artistas.
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