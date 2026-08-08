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Alejandro Sanz y Edén Muñoz lanzan nueva colaboración: esto dice la letra de “Yo Era Poesía”

El astro español y el cantautor mexicano unen su talento en un tema romántico que celebra la belleza de la palabra y el sentimiento

Dos hombres posan de frente. Uno con sombrero vaquero y camisa vaquera; el otro con chaqueta marrón y camiseta de rayas. Fondo blanco con luz anaranjada.
Alejandro Sanz y Edén Muñoz posan juntos para promocionar su colaboración musical "Yo era poesía". (Prensa) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El legendario cantautor español Alejandro Sanz y el referente de la música mexicana Edén Muñoz unieron su versatilidad lírica e interpretación para el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Yo Era Poesía”.

Esta colaboración toma por sorpresa a la industria al entrelazar la elegancia de la balada con tintes flamencos y la calidez instrumental del regional mexicano, algo que no es desconocido para artistas de estos países.

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El estreno de la canción llegó acompañado de un video musical grabado en un entorno íntimo que evoca la nostalgia y la pasión por el arte de componer. La reunión de ambos cantautores representa un puente cultural entre España y México, demostrando la vigencia del romanticismo clásico en una época dominada por las tendencias urbanas.

El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos.
El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos. (Captura de pantalla)

La unión de dos referentes de la composición

El proyecto nació a raíz de la admiración mutua que ambos artistas se han profesado a lo largo de sus trayectorias. Para Alejandro Sanz, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, incorporar matices de la tradición mexicana ha sido una constante en su carrera; sin embargo, trabajar codo a codo con Edén Muñoz le permitió explorar métricas y acordes renovados que rescatan la pureza del sentimiento romántico.

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Por su parte, Edén Muñoz, reconocido tanto por su etapa como líder de Calibre 50 como por su exitosa carrera como solista y productor, calificó esta entrega como la realización de uno de sus mayores sueños profesionales.

La producción destaca por un arreglo orgánico donde conviven las guitarras españolas, los metales cálidos del género regional y un piano sutil que sirve de base para que ambas voces entrelacen versos cargados de metáfora y melancolía.

El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos.
El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos. (Captura de pantalla)

Un viaje a través de la memoria y el desamor: letra completa

La temática central de “Era Poesía” explora las complejidades de un amor del pasado que dejó una huella imborrable. La letra retrata cómo la presencia de una persona especial transformaba la rutina cotidiana en un pasaje literario, convirtiendo cada detalle en una expresión lírica que con el tiempo se vuelve inolvidable.

Yo soy la promesa

Que si no se cumple no se debe hacer

Tú eres la respuesta

A las mil preguntas del porqué no fue

Tú eres ese día que comienza mal

Una historia que empezó por el final

Malacostumbrada

Siempre a hacer las cosas que te dan la gana

Yo soy todo o nada

Tú querías un libro y yo con dos palabras

Ya me conformaba

Un maldito “te quiero” que jamás llegó

Una vida juntos que nunca se dio

Hermosa tú, altivo yo

Hubieras avisado pa jugar los dos

Y ahora qué vamos a hacer

¿Fingir que no existimos, que nada pasó?

Tú eras huracán demostrando poder

Yo el faro que aguantaba sin saber por qué

Tenías que estrellarte o abatirme, vida

Yo era poesía y no sabías leer

Tu amor es precipicio, pero daba al mar

Tu océano frío y yo no sabía nadar

Tú confundiendo amor con simple compañía

Y te aguantaba todo porque te quería

Hermosa tú, altivo yo

Hubieras avisado pa jugar los dos

Y ahora qué vamos a hacer

Fingir que no existimos que nada pasó

Tú eras huracán demostrando poder

Yo el faro que aguantaba sin saber por qué

Tenías que estrellarte o abatirme, vida

Yo era poesía y no sabías leer

Tu amor es precipicio, pero daba al mar

Tu océano frío y yo no sabía nadar

Tú confundiendo amor con simple compañía

Y te aguantaba todo porque te quería

Yo el faro que aguantaba sin saber por qué

Tenías

¿Por qué no pudo ser?

Pero daba al mar

¿Por qué no pudo ser?

Tú confundiendo amor con simple compañía

¿Por qué no pudo ser?"

Alejandro Sanz & Edén Muñoz

La obra propone un recorrido donde la añoranza no se siente como una pesada carga, sino como el agradecimiento por haber experimentado un sentimiento puro e irrepetible.

Para disfrutar de esta colaboración en su totalidad y leer la letra completa de “Era Poesía”, puedes encontrar la canción en todas las plataformas digitales de streaming (como Spotify, Apple Music y YouTube Music) o realizar una búsqueda rápida en Google con el título del tema y el nombre de los artistas.

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