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Claudia Sheinbaum se compromete a duplicar meta de matrícula en preparatoria: nuevo objetivo son 400 mil lugares

La presidenta, primero, prometió aumentar la matrícula para media superior a 200 mil lugares, pero ya se mostró más ambiciosa

La presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a duplicar el número de cupos a nivel media superior. Crédito: Gobierno de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a duplicar el número de cupos a nivel media superior. Crédito: Gobierno de México.
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Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a duplicar la meta de apertura de espacios para nivel preparatoria durante su sexenio; ahora, el objetivo es abrir 400 mil nuevos lugares de educación media superior.

El pasado mes de abril, la titular del Poder Ejecutivo Federal se marcó como meta 200 mil lugares.

Demanda exige abrir más lugares a nivel preparatoria: Sheinbaum

La primera mandataria hizo el anuncio durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en Texcoco, Estado de México, como parte del Plan Integral Zona Oriente. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, el incremento atiende el aumento de la demanda.

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“El día de hoy se juntan dos objetivos. Por un lado, aumentar el número de preparatorias en todo el país, porque todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela. Y los jóvenes tienen que estar en la escuela, así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias.

“Hoy son 200 mil lugares más en el país, y muy pronto vamos a anunciar que ha tenido tanta demanda en las preparatorias, que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para educación media superior en todo el país”, dijo la presidenta de México.

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Explica meta del Plan Integral Zona Oriente

Respecto al Plan Oriente, que se puso en marcha en 11 municipios mexiquenses, Sheinbaum Pardo explicó que la intención es crear en cada una de las demarcaciones haya al menos una preparatoria y una universidad Rosario Castellanos o Benito Juárez, así como obras de agua potable y drenaje.

La presidenta y la gobernadora del Edomex inauguraron un nuevo bachillerato en Texcoco. Crédito: Gobierno de México.
La presidenta y la gobernadora del Edomex inauguraron un nuevo bachillerato en Texcoco. Crédito: Gobierno de México.

En compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, comentó que este Plan también contempla plantas de agua y repavimentación de vialidades, en beneficio de aproximadamente 10 millones de habitantes de esta zona.

Mario Delgado destaca inauguración de planteles

Sobre la construcción del Bachillerato Tecnológico en Texcoco, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, recordó que, como esa escuela se han construido 20 en todo territorio nacional y están en construcción otras 30.

“Y además, todas y todos tienen su beca Benito Juárez. Más de 4.3 millones de jóvenes tienen su beca Benito Juárez. Y la beca Rita se Cetina, en la que están 5.6 millones de jóvenes de secundaria y la beca Rita Cetina de útiles y uniformes que en estos días ya se está depositando a casi 10 millones de niños y niñas.

“Aunque se enoje la oposición, se enoje la derecha, es la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la educación es un derecho y que nadie se puede quedar sin estudiar por falta de recursos económicos. Es el plan de becas más importante en la historia de México”, expresó el funcionario federal.

Gobierno invierte 50 mdp en construcción de plantel

Durante el evento, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Esteva, reveló que la construcción del plantel tuvo una inversión de 50 millones de pesos, la cual inició en junio del año pasado y terminó en abril de 2026.

El secretario de Educación, Mario Delgado, estuvo presente en la inauguración del nuevo plante educativo en Texcoco. Crédito: Gobierno de México.
El secretario de Educación, Mario Delgado, estuvo presente en la inauguración del nuevo plante educativo en Texcoco. Crédito: Gobierno de México.

Además, Esteva detalló que tiene más de tres mil metros cuadrados de edificación, 12 aulas, laboratorios y área administrativa. Sin dejar de mencionar que ya comenzó la construcción de la segunda etapa, que consta de otros dos mil 500 metros cuadrados enfocados a la producción agropecuaria, lechera, avícola y porcina.

Vamos a ver si lo cumple, pues Sheinbaum se comprometió a duplicar el número de lugares a nivel preparatoria, pasando de 200 mil a 400 mil.

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