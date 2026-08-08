Raúl Jiménez vuelve a Wolverhampton entre cánticos y aplausos

Raul Jimenez regresó al lugar donde le fue mejor en Europa. EFE/EPA/PETER POWELL

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Raúl Jiménez volvió al Molineux Stadium el pasado 7 de agosto para cerrar un ciclo que la afición del Wolverhampton nunca dio por terminado: el delantero mexicano ingresó de cambio en la primera ronda de la Carabao Cup frente al Port Vale y recibió una ovación de pie que sacudió las tribunas del estadio de Wolverhampton, con el cántico “Sí, señor” como banda sonora de un reencuentro que llevaba tres años pendiente.

Jiménez firmó como agente libre tras concluir contrato con el Fulham, club donde militó tres temporadas y recuperó protagonismo en la Premier League.

Eligió volver a los Wolves a pesar del descenso del equipo a la Championship, la segunda división de Inglaterra. Se incorporó a los trabajos del club el 27 de julio, luego de tomar tres semanas de descanso tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Los Wolves golearon 3-0 al Port Vale con Jiménez viniendo desde la banca

El equipo dirigido por César Peixoto resolvió el partido antes del descanso. Adam Armstrong, André da Costa Neto y Fer López anotaron los tres goles que sellaron el marcador y el pase a la siguiente ronda del torneo.

Jiménez observó la primera mitad desde la banca y salió al campo al minuto 69, en sustitución de Mateus Mané.

Desde el momento en que el cuarto árbitro mostró su número, las tribunas respondieron de pie. La afición entonó “Sí, señor”, el cántico que lo acompañó durante su primera etapa en el club y que se convirtió en símbolo del vínculo entre el delantero y la hinchada del Wolverhampton.

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El mexicano, con el dorsal 9 de vuelta en la espalda, no ocultó la emoción.

(redes sociales)

En los 20 minutos que disputó, Jiménez estuvo cerca de anotar, aunque el gol no llegó. El debut terminó sin registro en la columna de goles, pero con el estadio de su lado.

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“Raúl es un ídolo para los aficionados”, declaró Peixoto al término del partido

El técnico portugués atribuyó la reacción de las tribunas al peso que Jiménez tiene en la historia reciente del club.

“Raúl es un ídolo para los aficionados, por eso esa reacción es normal. Es importante para nosotros porque eleva el nivel del equipo con su calidad y experiencia”, dijo Peixoto a los medios presentes en el Molineux, declaró.

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El delantero de Tepeji del Río es el jugador con más tiempo acumulado en los Wolves dentro del plantel actual. Su primera etapa lo convirtió en una de las figuras más queridas de la institución, con actuaciones que lo llevaron a consolidarse en la Premier League antes de su traslado al Fulham en 2023.

El regreso de Jiménez al Wolverhampton arranca con una misión concreta: liderar el ataque en la Championship y empujar al equipo de regreso a la Premier League. El primer paso, con goleada y ovación incluidas, quedó registrado este 7 de agosto de 2026 en el Molineux Stadium.

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Lo que sigue para Raúl

El siguiente compromiso de Raúl Jiménez con los Wolves en la Championship llega el viernes 14 de agosto de 2026, cuando el Molineux Stadium reciba al Blackburn Rovers en el arranque oficial de la temporada en la segunda división de Inglaterra.

Será la primera oportunidad del delantero mexicano de mostrarse desde el inicio en la categoría que el club busca abandonar cuanto antes.

El calendario de agosto no da tregua: el 22 de agosto los Wolves visitan al Preston North End y el 29 reciben al Stoke City en casa. Tres partidos en 15 días para que Jiménez empiece a construir los números que el club necesita en su camino de regreso a la Premier League.

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