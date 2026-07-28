Precios oficiales de Natanael Cano en CDMX: consulta aquí el costo de los boletos para verlo en el Estadio GNP

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

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Natanael Cano volverá a la Ciudad de México con un concierto en uno de los recintos más importantes del país. El intérprete de corridos tumbados se presentará el próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros como parte de su Natanael Cano Vol. 1 Tour, una gira que mantiene la expectativa entre sus seguidores.

El anuncio también confirmó el inicio de la preventa de boletos. La Preventa Banamex se realizará el 30 de julio a partir de las 14:00 horas, con la opción de pagar a tres meses sin intereses, una modalidad que buscará facilitar la compra para los asistentes.

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Con este espectáculo, Natanael Cano regresa a uno de los escenarios más grandes de la capital mexicana, donde interpretará los éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más influyentes del regional mexicano contemporáneo.

Estos son los precios para el concierto de Natanael Cano

Natanael Cano en la CDMX - (Ocesa)

Los boletos estarán disponibles en distintas zonas del Estadio GNP Seguros. La localidad VIP tendrá un precio de 4 mil 439 pesos, mientras que el Paquete VIP alcanzará los 9 mil 958 pesos.

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En General A el acceso costará 2 mil 827 pesos, con un Paquete VIP de 7 mil 414 pesos. Por su parte, General B tendrá un precio de mil 600 pesos y un paquete especial de 6 mil 31 pesos.

Las demás localidades quedaron distribuidas de la siguiente manera: GNP, entre 2 mil 827 y 4 mil 311 pesos; Verde B, de 2 mil 331 a 3 mil 497 pesos; Verde C, entre mil 215 y mil 871 pesos; Naranja B, de mil 674 a 2 mil 310 pesos; Naranja C, entre 967 y mil 277 pesos; y el espacio para Personas con Discapacidad (PCD) tendrá un costo de mil 600 pesos.

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¿Quién es Natanael Cano y por qué cambió el rumbo de los corridos?

¿Natanael Cano podrá contar narcocorridos en el Flow Fest 2025? (Instagram)

Originario de Sonora, Natanael Cano se convirtió en uno de los artistas que impulsó el fenómeno de los corridos tumbados, un estilo que mezcla la tradición del corrido con sonidos del trap, el hip hop y otros géneros urbanos.

A lo largo de su carrera ha logrado conectar con una nueva generación de oyentes gracias a canciones que combinan elementos del regional mexicano con una propuesta contemporánea. Su estilo abrió la puerta para que otros jóvenes intérpretes exploraran una nueva forma de hacer música dentro del género.

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La influencia de Natanael Cano ha trascendido las plataformas digitales y los escenarios, al grado de convertirse en uno de los nombres más representativos del movimiento de los corridos tumbados. Su regreso al Estadio GNP Seguros confirma el alcance que ha conseguido entre el público y el crecimiento que mantiene dentro de la industria musical.

La expectativa crece rumbo al 18 de septiembre

Natanael Cano en la CDMX - (Ocesa)

El anuncio del concierto generó expectativa entre los seguidores del cantante, quienes ahora se preparan para la preventa con la intención de asegurar un lugar en uno de los eventos más importantes de su gira.

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El Natanael Cano Vol. 1 Tour continúa sumando fechas y la presentación en la Ciudad de México será una de las más relevantes por la capacidad del Estadio GNP Seguros y por la respuesta que suele generar el artista en la capital.

Con la preventa programada para el 30 de julio y una amplia variedad de precios, los fanáticos ya conocen cuánto deberán invertir para formar parte del espectáculo con el que Natanael Cano buscará conquistar nuevamente uno de los escenarios más emblemáticos del país.

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