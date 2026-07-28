Aldo lanza fuerte crítica a look de Arantza: cuestiona si es Therian

El momento fue captado por las cámaras mientras Aldo conversaba con Torres. Al ver a Arantza con orejas de gato y calentadores afelpados, el estilista le preguntó: “¿Tú eres, cómo se llama? Therian”, entre risas. (Captura de pantalla/VIX)

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Aldo Rendón cuestionó el look de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México 2026 al compararla con una persona “Therian” frente a Karina Torres, en el episodio más reciente de una relación marcada por roces desde antes del inicio del reality.

El momento fue captado por las cámaras mientras Aldo conversaba con Torres. Al ver a Arantza con orejas de gato y calentadores afelpados, el estilista le preguntó: “¿Tú eres, cómo se llama? Therian”, entre risas.

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La actriz respondió con un escueto “No, siempre”, en un tono que no pareció compartir el humor de sus compañeros. Los Therian son una subcultura integrada principalmente por jóvenes que sienten una identificación profunda con un animal no humano, un fenómeno que en 2026 ha generado debate público sobre los límites entre el humor y el acoso.

Aldo Rendón habla sobre el significado que él le da a la palabra "inmunda". Video: Instagram/aldorendon

La broma Therian y la dinámica del grupo

De vuelta al episodio del look, Karina Torres se sumó a las risas y le preguntó a Arantza: “¿Hoy qué eres?”. La actriz respondió nuevamente: “No, siempre”, sin integrarse al juego.

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Aldo extendió el momento con una pregunta al grupo: “Si fueras Therian, ¿qué animal serías?” Torres respondió de inmediato que sería una pantera, entre más risas, mientras Arantza no participó del intercambio.

aldo: pídele las orejitas a aranza y sube *empieza a imitar el baile de aranza*#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PiG6V2UOia — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) July 28, 2026

El primer roce: la guerra por el emoji de diamante

Lo que siguió generó más ruido. Fuera de cámara, Rendón llamó “inmunda” a la actriz, una palabra que provocó reacciones negativas entre el público. (ig/aldorendon)

La tensión entre Aldo Rendón y Arantza Ruiz no nació dentro de la casa. Antes del estreno, durante la presentación oficial de participantes, Arantza eligió el emoji de diamante para identificarse en redes sociales, sin saber que Rendón ya lo había seleccionado con anterioridad.

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“Me gusta el diamante, yo quiero el diamante”, dijo la actriz entre risas durante la transmisión. La conductora Wendy Guevara intervino para informarle que ese símbolo ya tenía dueño, lo que desató un intercambio que el propio Aldo calificó como el primer enfrentamiento de la temporada. Finalmente, Arantza se quedó con el diamante y el estilista aceptó el emoji de cohete.

Lo que siguió generó más ruido. Fuera de cámara, Rendón llamó “inmunda” a la actriz, una palabra que provocó reacciones negativas entre el público.

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Días después grabó un video en Instagram para explicar que, en su círculo cercano, el término funciona como una expresión de cariño. “La palabra inmunda es como decir ‘te quiero, te amo, te adoro’”, argumentó. No ofreció disculpas, según informó TV y Novelas.

“Me gusta el diamante, yo quiero el diamante”, dijo la actriz entre risas durante la transmisión. La conductora Wendy Guevara intervino para informarle que ese símbolo ya tenía dueño, lo que desató un intercambio que el propio Aldo calificó como el primer enfrentamiento de la temporada (Ig: arantzaruiz_)

La nominación que encendió la primera noche

Al cierre de la dinámica, las cámaras mostraron a Arantza acercándose a Rendón para darle un abrazo, sin que se registrara una confrontación directa. (Composición fotográfica/VIX)

Ya instalados en la casa, la producción estableció que el primer habitante en responder a un llamado tendría la facultad de nominar directamente a un compañero. Arantza Ruiz obtuvo esa ventaja y, sin dudar, eligió a Aldo Rendón, quien se convirtió en el primer participante en riesgo de eliminación de la temporada.

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Las cámaras captaron la reacción del estilista frente a integrantes de su cuarto: “Maldita perra inmunda”. Más tarde, al ser designado líder del cuarto Ibiza y enviar a Arantza al cuarto Tulum, agregó: “Esa arpía, donde esté va a ser igual”. La actriz no respondió en ese momento, según informaron medios.

Al cierre de la dinámica, las cámaras mostraron a Arantza acercándose a Rendón para darle un abrazo, sin que se registrara una confrontación directa.

Un historial de polémicas que precede al reality

En junio de 2026, en el programa Pipiris Nights conducido por Apio Quijano, relató su experiencia vistiendo a OV7 y afirmó sobre Mariana Ochoa: “No la soporto, insoportable” (ig/aldorendon)

El conflicto con Arantza Ruiz no es el primero que protagoniza Rendón. Con más de 25 años de trayectoria como estilista de figuras como Thalía, Galilea Montijo y Gloria Trevi, el sinaloense ha acumulado una serie de controversias públicas que lo convirtieron en tema recurrente del espectáculo mexicano.

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En junio de 2026, en el programa Pipiris Nights conducido por Apio Quijano, relató su experiencia vistiendo a OV7 y afirmó sobre Mariana Ochoa: “No la soporto, insoportable”. La cantante respondió que ni siquiera lo conocía. Cuando ambos coincidieron dentro de la casa, Rendón zanjó el asunto con humor: “Aquí no traemos nada del pasado”, dijo antes de cantar una estrofa de OV7, de acuerdo con El Universal.

Semanas antes de entrar al reality, el estilista también protagonizó un altercado con la influencer Nicole Agnesi durante un evento en un centro comercial. Rendón fue contratado para analizar los looks de los asistentes y calificó el collar de Agnesi como “horrible”, señaló que era propio de “una señora” y le dijo que estaba “desperdiciando su juventud”. La influencer denunció públicamente lo ocurrido y acusó una falta de ética profesional. Rendón no respondió a esas declaraciones, según reportó El Imparcial.

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Su paso por los realities La Más Draga y Sólo Las Más también dejó encontronazos con concursantes, donde algunas de sus críticas fueron consideradas excesivas por parte del público, de acuerdo con Milenio.