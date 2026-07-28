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La rígida dieta de Yahir en LCDLFM 2026 que podría poner en riesgo su permanencia en el reality

El exparticipante de ‘La Academia’ ya dio de qué hablar en el programa de Televisa

Yahir
(@LaCasaFamososMx)
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Aunque apenas inició La Casa de los Famosos México 4, algunas peculiaridades de los integrantes ya comenzaron a emerger. Tal es el caso del régimen alimenticio de Yahir, el cual ya llamó la atención de varios de los habitantes.

¿Qué pasó en LCDLFM?

En la emisión del 27 de julio, algunos habitantes notaron que Yahir evita alimentos con harinas y mencionaron su selección restringida al comer.

Y es que, la organización de la cocina y la distribución de los alimentos afectan la convivencia en La Casa de los Famosos. Cada semana, el presupuesto depende del desempeño colectivo en los retos, por lo que la cantidad y tipo de comida disponible varía y puede reducirse drásticamente.

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En temporadas anteriores, la falta de recursos derivó en enfrentamientos entre los participantes, especialmente cuando alguno tiene exigencias alimenticias diferentes al resto.

El cantante Yahir, vestido con chaqueta y camiseta negra, aparece de cintura para arriba frente al logo 3D azul de La Casa de los Famosos México y un fondo difuminado.
El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la decisión de Yahir de mantener una dalimentación diferente podría separarlo de la dieta común del grupo.

¿Cuál es la dieta de Yahir?

En una antigua entrevista con Javier Paniagua, Yahir reveló cuál es su régimen alimenticio.

“Hago la dieta keto, sin carbohidratos, sin azúcar, desde hace muchos años. Es todo”.

En dicha plática, el cantante reconoció la dificultad de sostener su régimen:

“Lo que tiene la dieta keto es que no, cero azúcar y cero carbohidratos. Esa es la base”. Añadió que, para él, la clave es la constancia y el acompañamiento de personas que saben de nutrición y entrenamiento.

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Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Por qué Yahir lleva esta dieta?

Yahir relató que la disciplina alimenticia nació tras advertencias de su mánager y su padre sobre su salud y apariencia profesional.

“Empecé poco a poco a darme cuenta y a juntarme con raza que sabía de la nutrición, que sabía más del gimnasio. Empecé a ver cuáles suplementos me caían bien, cuáles no, todo el rollo”, dijo.

El cantante asegura que no realiza nada extraordinario más allá de mantener constancia en el ejercicio y la dieta.

(Freepik)
(Freepik)

“Entreno una hora y media diaria. Es todo lo que le dedico al gym”. También mencionó que además de entrenamiento formal, suele ser muy activo con otras disciplinas como béisbol y natación.

En cuanto a bebidas, Yahir afirma: “Tomo un madral de agua. Una vez a la semana me tomo dos copas de vino, tres copas de vino. Y si está muy bueno el cotorreo y me tengo que mamar la botella de vino, me la tomo. Pero el tinto, no agarro fuerte, no agarro cheves, no agarro esto”.

La dieta keto, además de sus ventajas de control de peso, puede generar desafíos como fatiga, irritabilidad y falta de energía si no se adapta a las condiciones de estrés y convivencia de un reality.

Sin acceso garantizado a productos especializados ni insumos frescos, la constancia de Yahir se pone a prueba y ya deja ver los primeros estragos dentro de la casa.

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