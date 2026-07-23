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Gato Fest 2026: bazar y adopción de michis en el evento felino más esperado en CDMX

La Ciudad de México se prepara para celebrar a los gatos con una jornada que promete muchas sorpresas y oportunidades para apoyar a refugios de animales

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Puestos con camisetas, tazas, peluches de gatos; un hombre con un gatito naranja, una mujer con un transportín, otras personas.
Una nueva edición del Gato Fest llega a la Ciudad de México con actividades para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo será el escenario del Gato Fest 2026 el próximo 9 de agosto.

El evento convoca a la comunidad para donar alimento y apoyar a más de 1,000 gatos de refugios en la Ciudad de México y estados cercanos.

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Quienes asistan podrán adoptar felinos, participar en talleres y contribuir a la causa llevando donativos en especie o económicos.

La iniciativa surge frente a la sobrepoblación y abandono felino, buscando involucrar a la sociedad en el bienestar animal y fortalecer el trabajo de albergues y rescatistas.

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Gato Fest 2026: fecha, lugar y meta solidaria

La jornada del Gato Fest se realizará el domingo 9 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, un espacio céntrico que facilita la llegada de asistentes de toda la capital.

El objetivo principal es recolectar 13 toneladas de alimento para beneficiar a albergues de la CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Mazatlán, impactando a más de 2,100 felinos.

El evento integra actividades de adopción, presentaciones, talleres educativos y una amplia oferta de expositores.

Cualquier persona puede sumarse con donativos de alimento seco o húmedo, o con aportaciones económicas, contribuyendo así a mejorar la vida de gatos en situación vulnerable.

Adopción y apoyo a refugios felinos

En el Gato Fest 2026, los asistentes tendrán la oportunidad de adoptar un gato de manera responsable.

Diversos refugios y organizaciones estarán presentes para orientar sobre el proceso, resolver dudas y acompañar a quienes deseen sumar un nuevo integrante a su familia.

El evento pone especial énfasis en la adopción responsable, brindando información sobre cuidados básicos, salud y necesidades felinas.

Además, se invita a los visitantes a donar alimento para apoyar a los albergues participantes, asegurando recursos adecuados para los gatos rescatados.

Una reportera con micrófono y logo FIA, un camarógrafo y varias personas en un evento con carpas y un banner del Gato Fest sobre albergues
El evento pone especial énfasis en la adopción responsable. (FB: Gato Fest)

Gatitos del Panteón Francés de Legaria: caso emblemático

Uno de los focos de la edición es la comunidad de los Gatitos del Panteón Francés de Legaria, un grupo de 150 felinos ferales que habita este espacio histórico.

Gracias a campañas constantes de esterilización y cuidado, estos animales han logrado sobrevivir y proteger el entorno.

El apoyo a esta colonia ilustra la importancia de la colaboración ciudadana y de las estrategias de control poblacional, que permiten mantener el equilibrio sin recurrir al sacrificio.

Oferta cultural y bazar felino

El Gato Fest 2026 combina solidaridad y recreación. Los asistentes encontrarán un bazar con productos temáticos, accesorios y artículos para mascotas, además de opciones gastronómicas para todos los gustos.

Habrá talleres y charlas sobre bienestar animal, tenencia responsable y enriquecimiento ambiental.

La experiencia busca sensibilizar a los visitantes sobre la realidad de los gatos en situación de calle y promover cambios en su percepción y trato.

El evento representa un esfuerzo colectivo para enfrentar la sobrepoblación felina, el abandono y la falta de recursos en los albergues, impulsando la adopción y la esterilización como soluciones sostenibles.

La jornada contará con voluntarios que facilitarán el proceso de adopción, guiarán a los visitantes y resolverán inquietudes.

Además, se anima a asistir en familia o con amistades para disfrutar de todas las actividades y contribuir a la causa.

Puesto con diversos peluches de gato y axolote, algunos con vestimenta y etiquetas de precios. Un gorro rosa en maniquí y personas en primer plano
Los asistentes encontrarán un bazar con productos temáticos, accesorios y artículos para mascotas, además de opciones gastronómicas para todos los gustos. (FB: Gato Fest)

El Gato Fest 2026 se presenta como una oportunidad para sumarse a una causa colectiva y disfrutar de una jornada dedicada al bienestar felino en la Ciudad de México.

La participación de la comunidad será clave para alcanzar las metas propuestas y apoyar a los refugios y gatos que más lo necesitan.

La edición de este año busca no solo reunir donativos y promover la adopción, sino también fortalecer la conciencia social sobre la importancia del respeto y cuidado a los animales.

Cada aportación, ya sea en especie o económica, suma para cambiar realidades y construir una ciudad más solidaria.

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