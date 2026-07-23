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Vacaciones en CDMX: actividades y museos gratis para disfrutar con tus hijos sin gastar de más

Parques con lagos, museos sin costo y zonas arqueológicas conforman la agenda completamente gratuita que la Ciudad de México ofrece para estas vacaciones de verano

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Una madre, una niña y un niño sonrientes se abrazan. Detrás se ve una calle con tráfico, edificios, el Palacio de Bellas Artes y jacarandás en flor.
La Ciudad de México tiene parques, museos y zonas arqueológicas con entrada libre distribuidos en las 16 alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México concentra una oferta gratuita de parques, museos y actividades culturales para familias con hijos durante las vacaciones de verano 2026.

El Gobierno capitalino, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y recintos privados cuentan con en espacios de entrada libre distribuidos por las 16 alcaldías y accesibles en transporte público.

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Ilustración de una familia de cuatro sentada en una manta blanca sobre césped verde. Comparten una sandía abierta, naranjas, uvas y manzanas en platos.
Los parques públicos de la Ciudad de México son espacios ideales para organizar un día de picnic en familia sin gastar de más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay opciones para todas las edades: desde zonas arqueológicas y talleres de ciencia hasta bosques con lagos, picnic y juegos infantiles.

Museos sin costo de entrada

El Museo Soumaya Plaza Carso mantiene acceso gratuito todos los días, de lunes a domingo en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

El Museo Jumex, en el mismo complejo, abre martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas también sin costo.

El Museo de los Ferrocarriles, en la antigua estación La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, es ideal para los pequeños apasionados por los trenes y la historia de México.

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Persona con cabello rizado y expresión de asombro, mirando una pintura de un rostro abstracto con colores vivos en una galería de arte.
Los museos de la Ciudad de México ofrecen recorridos por colecciones de arte, historia y ciencia que combinan entretenimiento y aprendizaje para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bosques y parques para un día al aire libre

El Bosque de Chapultepec, con más de 640 hectáreas en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, es la opción más completa.

Tiene lagos, senderos sombreados, áreas para picnic, jardín botánico y el Zoológico de Chapultepec, todo sin costo. Abre martes a domingo de 6:00 a 18:00 horas.

El bosque de Chapultepec ofrece jardín botánico, lagos, áreas para picnic y zoológico. (YouTube/@ChapultepecCDMX)

El Parque Ecológico de Xochimilco, con 160 hectáreas, integra canales, humedales y senderos rodeados de vegetación, ideal para un día en familia junto al agua.

Es gratuito y abre martes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

El Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa, suma 145 hectáreas con lagos, juegos, zonas de deportes extremos y áreas para mascotas, de martes a domingo de 7:00 a 18:00 horas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las áreas de juegos infantiles en los parques de la ciudad son una opción gratuita para que los niños hagan actividad física al aire libre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el norte de la ciudad, el Parque Bicentenario en Azcapotzalco —recuperado de una antigua refinería— ofrece 55 hectáreas de ciclopistas, jardines temáticos y zonas de picnic, de martes a domingo de 7:00 a 18:00 horas.

En Coyoacán, los Viveros de Coyoacán tienen 39 hectáreas de árboles altos con áreas para ejercicio y convivencia familiar, todos los días de 6:00 a 18:00 horas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los parques de la Ciudad de México cuentan con amplias zonas de sombra, ideales para descansar, leer o convivir en familia durante las vacaciones de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas arqueológicas con entrada libre

El INAH administra cuatro zonas arqueológicas dentro de la ciudad con acceso sin costo.

Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue el señorío gemelo de Tenochtitlan y el centro comercial más grande del México antiguo.

Cuicuilco, en Tlalpan, es uno de los asentamientos más tempranos de la Cuenca de México, en su Gran Basamento Circular se han hallado representaciones del Dios Viejo del Fuego.

Composición de cuatro imágenes con ruinas arqueológicas de piedra, pirámides escalonadas y circulares, muros, césped, árboles, edificios y un puente elevado.
Tlatelolco, Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac son las cuatro zonas arqueológicas de entrada libre dentro de la Ciudad de México, administradas por el INAH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, fue el escenario del ritual con el que los mexicas buscaban evitar la muerte del Sol.

Ofrece acceso libre para explorar su basamento piramidal, un museo de sitio con piezas prehispánicas y un mirador panorámico de 360 grados.

Mixcoac, en Benito Juárez, exhibe vestigios de la pirámide dedicada a Mixcóatl, patios habitacionales y un museo de sitio; lleva más de 100 años de estudio arqueológico ininterrumpido.

Infografía sobre cuatro zonas arqueológicas gratuitas en Ciudad de México, con mapa, ilustraciones de los sitios, información de acceso, horarios y contacto INAH.
La infografía detalla cuatro zonas arqueológicas administradas por el INAH en la Ciudad de México con acceso libre, e ilustra sus principales atractivos y horarios de visita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cuatro zonas arqueológicas abren de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Para más información se puede consultar el sitio oficial el INAH.

Utopías, PILARES y talleres gratuitos

Las Utopías son espacios comunitarios del Gobierno de la CDMX con albercas, muros de escalada, talleres de música, danza, teatro, biblioteca y aula digital, sin costo.

La Utopía Papalotl, en Iztapalapa, suma juegos acuáticos, mariposario y orquideario con temperatura controlada, pensado especialmente para niñas y niños. Abre lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

Varias manos arman un robot con piezas electrónicas y pintan figuras de alebrijes. En la mesa hay botes de pintura acrílica, pinceles y bocetos.
13. La Utopía Papalotl, en Iztapalapa, cuenta con juegos acuáticos, mariposario y orquideario con temperatura controlada. Entrada gratuita lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Verano Divertido PILARES, gratuito para niñas y niños de 6 a 12 años, opera del 27 de julio al 15 de agosto en más de 304 sedes en las 16 alcaldías, con más de 117 actividades de deporte, cultura y educación.

Las familias deben acudir al PILARES más cercano para conocer horarios e inscripciones, o consultar el sitio oficial de PILARES CDMX.

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