Sobrepoblación en centros penitenciarios en Edomex: preparan acciones de reubicación o liberaciones tempranas

Las Islas Marías, antes prisión federal, se transforman en destino turístico y reserva natural en México. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ya está atendiendo la sobrepoblación en centros penitenciarios en el Estado de México.

La mandataria precisó que hasta el día de hoy se encuentra trabajando con las autoridades mexiquenses para identificar de qué manera se pueden mejorar las condiciones de las cárceles.

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Para atender esta problemática, Sheinbaum Pardo señaló dos opciones: una relacionada con las liberaciones tempranas de personas adultas mayores o que, de acuerdo con las autoridades, sea posible su liberación, mientras que la ampliación de espacios es otra posible solución.

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