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MasterChef México 2026: quién fue el onceavo eliminado oficial de la cocina más famosa

La competencia en la segunda etapa sube de intensidad y un mínimo error en la elaboración de los platillos llevó a uno de los participantes a despedirse del reality culinario

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La competencia en la segunda etapa sube de intensidad y un mínimo error en la elaboración de los platillos llevó a uno de los participantes a despedirse del reality culinario. (Captura de pantalla MasterChef México YouTube)

La segunda etapa de MasterChef 24/7 cobró su onceavo eliminado. La exigencia dentro de la cocina más famosa de México subió de nivel y un mínimo error bastó para que uno de los concursantes empacara sus utensilios y se despidiera del reality culinario esta semana.

La presión se sintió desde el arranque del programa. Los chefs Zahie Téllez, Alfonso “Poncho” Cadena y Adrián Herrera pusieron a prueba técnica, sazón, creatividad y sobre todo disciplina de cada participante, sin conceder márgenes de error ante una competencia que se vuelve más cerrada con cada emisión.

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En los retos de eliminación, Flor, Jazmín y Luis lograron salvarse primero. Quedaron entonces en la cuerda floja Ramahá, Emmanuel, Nora, Daniela, Carmen y Julio, quienes tuvieron que presentar un platillo con aura para ganarse otra semana dentro del concurso. Los chefs reconocieron que varios de los platos presentados alcanzaron un nivel notable de ejecución.

“Nora, nos trajiste tu cocina. Pero yo también te resalté las deficiencias que tenía la salsa y el capeado”, explicó Zahie.

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Flor, Jazmín y Luis se salvaron primero; luego fue el turno de Ramahá, Emmanuel, Daniela, Carmen y Julio. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Pese a ello, la decisión fue inapelable: Nora, originaria de Xochimilco, se convirtió en la onceava eliminada de MasterChef México 2026. Su platillo no logró convencer del todo a la terna de jueces pues y su paso por la cocina más famosa del país llegó a su fin.

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Nora llegó semanas después del inicio y representó la tradición chinampera

Nora fue una de las dos participantes que se incorporaron al reality después de que la competencia ya había arrancado. Con 55 años, se presentó ante los chefs como cocinera tradicional chinampera, una identidad culinaria arraigada en los pueblos originarios de Xochimilco, donde las recetas y los sabores forman parte de la vida diaria desde generaciones atrás.

Su cocina no nació en un aula ni en un restaurante. Gran parte de sus conocimientos son herencia directa de su madre y su abuela, mujeres que le transmitieron la pasión por los fogones desde pequeña. Esa raíz ancestral fue su sello dentro del programa y también el argumento con el que buscó diferenciarse de sus compañeros a lo largo de la competencia.

“Gracias por todo a todos. Eso es lo que me emociona... estoy feliz y ya me voy a casa”, expresó Nora entre lágrimas.

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Nora, cocinera tradicional de Xochimilco con 55 años y una herencia culinaria ancestral, no logró convencer a los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera con su platillo con aura y se convirtió en la onceava eliminada de MasterChef México 2026. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

La segunda etapa endurece la competencia semana a semana

Con la salida de Nora, la lista de eliminados suma once nombres y el grupo que permanece en la cocina se reduce. La segunda etapa del reality ha marcado una escalada en la dificultad de los retos, donde los márgenes entre salvarse y irse se achican con cada programa.

Los cinco concursantes que superaron la semana —Ramahá, Emmanuel, Daniela, Carmen y Julio, además de Flor, Jazmín y Luis— deberán enfrentar retos aún más demandantes si quieren seguir en la carrera por el título de MasterChef México 2026.

Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

Ellos son los 14 participantes que hasta el momento continúan en la competencia de MasterChef México 24/7 hasta el momento:

  • Michelle Malacara
  • Luis Alfonso Ramos
  • Emmanuel Chiang
  • Carmen Fuentes
  • Flor Ramírez
  • Jazmín Bernal
  • Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Ixdit Vega
  • Claudia Ruíz
  • Julio Vázquez
  • Bruno Bautista, “Lancer”
  • María del Carmen Ramos
  • Alberto Palomino, “Ramahá”

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