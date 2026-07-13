Semana de futbol: los “huecos” que la Liga MX tapará durante la etapa final del Mundial 2026

El nuevo torneo de la Liga MX comenzará el próximo jueves con el partido entre Necaxa y Atlante (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)

El regreso del Apertura 2026 en la Liga MX coincide con la fase decisiva del Mundial, generando un calendario inusual que alterna partidos internacionales y locales. Tras la pausa impuesta por el Clausura y el avance del torneo global, los clubes mexicanos retoman la competencia en un ambiente marcado por la expectativa y la superposición de eventos.

Mientras la atención internacional se concentra en las Semifinales del Mundial donde España enfrentará a Francia el martes y Argentina medirá fuerzas ante Inglaterra el miércoles, la liga local iniciará su propio ciclo competitivo. El jueves, el duelo entre Necaxa y Atlante abrirá la agenda nacional, seguido el viernes por el enfrentamiento entre León y Atlas.

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Ibéricos y galos definirán al segundo finalista del certamen europeo. (Jovani Pérez)

El martes y el miércoles estarán dedicados a las semifinales del Mundial, con selecciones europeas y sudamericanas disputando el pase a la final. Los equipos mexicanos, en cambio, esperarán hasta el jueves para iniciar su participación en el Apertura 2026, con encuentros programados que buscan atraer a los aficionados locales.

Martes 14 de julio: España vs Francia

Miércoles 15 de julio: Argentina vs Inglaterra

Jueves 16 de julio: Necaxa vs Atlante

Viernes 17 de julio: León vs Atlas

Sábado 18 de julio: Liga MX + tercer lugar del Mundial 2026

Domingo 19 de julio: La final

El sábado se disputará una jornada doble que incluirá partidos de la Liga MX y el encuentro por el tercer lugar del Mundial, mientras que el domingo se celebrará la gran final de la Copa del Mundo 2026. De este modo, la Liga MX adapta su calendario para convivir con los compromisos internacionales sin perder protagonismo.

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El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente. (IG Atlante)

La Liga BBVA Expansión MX contará con una gran novedad en el Clausura 2026: TV Azteca Deportes transmitirá en vivo los partidos del Atlante (X@LigaMXExpansion)

Calendario de la J1 de la Liga MX

El jueves 16 de julio abrirá la jornada con dos partidos: Necaxa recibirá a Atlante a las 19:00 en el estadio Victoria, seguido por Tijuana ante Tigres a las 21:00 en el estadio Caliente. Estos duelos marcan el regreso formal de la competencia local tras la pausa mundialista.

Con un guiño a la nostalgia e historia de los Potros de Hierro, el club Atlante presentó su nuevo jersey para el Apertura 2026, torneo que marcará su regreso a la Primera División tras 12 años fuera (X/ @Atlante)

Al día siguiente, viernes 17 de julio, serán tres los encuentros programados. San Luis enfrentará a Cruz Azul a las 19:00 en el estadio Libertad Financiera. En simultáneo, León y Atlas se verán las caras en el Nou Camp, mientras que Juárez recibirá a Puebla a las 21:00 en el Olímpico Benito Juárez.

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Calendario de la J1

Jueves, 16 de julio Necaxa vs Atlante 19:00 Victoria Jueves, 16 de julio Tijuana vs Tigres 21:00 Caliente Viernes, 17 de julio San Luis vs Cruz Azul 19:00 Libertad Financiera Viernes, 17 de julio León vs Atlas 19:00 Nou Camp Viernes, 17 de julio Juárez vs Puebla 21:00 Olímpico Benito Juárez Sábado, 18 de julio Pumas vs Pachuca 17:00 Olímpico Universitario Sábado, 18 de julio Monterrey vs Santos 19:00 AKRON Sábado, 18 de julio Chivas vs Pachuca 19:00 BBVA Sábado, 18 de julio Querétaro vs América 21:00 La Corregidora

La actividad continuará el sábado 18 de julio con una triple cartelera. Pumas jugará contra Pachuca a las 17:00 en el Olímpico Universitario. Más tarde, a las 19:00, Monterrey será local frente a Santos en el estadio AKRON y, en paralelo, Chivas recibirá a Pachuca en el BBVA. El día cerrará con el duelo entre Querétaro y América a las 21:00 en La Corregidora.

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