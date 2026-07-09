Elton John en México 2026: preventas y cómo comprar boletos para sus conciertos de despedida en el Estadio Banorte

La pandemia le impidió incluir México en su gira de despedida. Ahora Elton John regresa para cerrar esa deuda con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. (Elton John)

Elton John regresa a la Ciudad de México después de 14 años para dos conciertos los días 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, una visita que no pudo concretarse durante su gira de despedida por las restricciones de la pandemia y que ahora convierte estas fechas en el cierre real de su vínculo con el público latinoamericano.

Los boletos estarán a la venta desde el jueves 16 de julio, con precios que van de 990 a 16 mil pesos, más cargos por servicio. La organización está a cargo de AEG Presents, Cardenas Marketing Network y Enso Music.

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Dos noches en el Banorte para cerrar una deuda con Latinoamérica

La última vez que la leyenda británica pisó un escenario en México fue en 2012, cuando ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional junto al percusionista Ray Cooper. Antes de eso, en 1992, se presentó en el Estadio Azteca con la gira The One. Treinta y cuatro años después, vuelve a un estadio.

La pandemia le impidió incluir México en su gira de despedida. Ahora Elton John regresa para cerrar esa deuda con sus fans mexicanos. REUTERS/Mario Anzuoni

El propio artista explicó el peso de esta visita. “La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, declaró. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de finalmente poder compartir este momento tan especial con mis fans después de tantos años”.

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La gira Farewell Yellow Brick Road, lanzada en 2018, se convirtió en una de las más taquilleras de la historia: más de 4 mil 600 conciertos en más de 80 países. México quedó fuera de ese recorrido. Estas dos fechas en octubre funcionan, en la práctica, como el capítulo pendiente de esa despedida.

Más de cinco décadas, 327 millones de discos y un EGOT

Elton John acumula una carrera de más de 50 años con 327 millones de discos vendidos en todo el mundo, más de 85 éxitos en el Top 40 y seis premios Grammy. En 2024 completó el EGOT —Emmy, Grammy, Óscar y Tony— tras su victoria en los premios Emmy. También está incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el de los Compositores, y fue nombrado caballero por la reina Isabel II.

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El artista británico no pisaba un escenario en la Ciudad de México desde 2012. Ahora regresa con dos noches en el Estadio Banorte. (Elton John)

Posee además el récord del sencillo físico más vendido de todos los tiempos: Candle in the Wind (1997). Más allá de la música, a través de la Fundación Elton John contra el SIDA ha contribuido a recaudar más de 600 millones de dólares en la lucha global contra el VIH/SIDA.

Cómo y cuándo comprar boletos para Elton John en México

La venta se abre en etapas. Los titulares de tarjetas Banco Banorte tienen acceso primero; los miembros del Rocket Club, después. La venta general arranca el jueves 16 de julio.

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Preventa Banco Banorte: lunes 13 de julio, 12:00 p. m., hasta el martes 14 de julio, 11:59 p. m. (hora de la Ciudad de México).

Preventa Rocket Club: miércoles 15 de julio, 12:00 p. m., hasta las 11:59 p. m. (hora de la Ciudad de México). Registro previo en EltonJohn.com.

Venta general: jueves 16 de julio, 12:00 p. m. (hora de la Ciudad de México).

Estos serán los precios de las entradas:

De 990 a 16 mil pesos, más cargos por servicio.

Qué incluyen los paquetes VIP

Habrá un número limitado de paquetes VIP que incluyen asientos reservados, sesiones fotográficas junto al piano del artista, servicio de bienvenida previo al concierto y productos personalizados. La información completa sobre boletos y paquetes VIP está disponible en EltonJohn.com.

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