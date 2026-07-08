¿Quién pompó?”: Sheinbaum cuestiona recursos de opositores para ir a partidos del Mundial 2026, pese a asistencia de morenistas

Sheinbaum cuestionó que políticos de oposición asistieran a partidos del Mundial 2026. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la asistencia de políticos de todos los partidos a los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizaron en México, reiterando la política de austeridad en el ejercicio público.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum puso en duda el origen de los recursos empleados para acceder a palcos exclusivos, aludiendo especialmente a dirigentes de la oposición.

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La mandataria subrayó que, aunque asistir a estos eventos sea legal, los servidores públicos deben evitar excesos y actuar bajo el principio de la “justa medianía”.

Señaló que la ciudadanía espera congruencia y responsabilidad de quienes ostentan cargos públicos.

Sheinbaum expuso que no solo integrantes de Morena acudieron a los partidos del Mundial; sin embargo, criticó que el presidente del PRI asistió acompañado de amistades a un palco en el estadio.

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“¿Cuánto costó eso? Como diría el presidente López Obrador: ‘¿Quién pompó?’ O sea, ¿de dónde salió ese dinero?”, cuestionó la presidenta.

La mandataria recalcó que es injusto centrar el debate únicamente en los legisladores oficialistas, cuando también miembros de la oposición participaron.

Subrayó el doble rasero con el que se juzga a los políticos según su filiación partidista.

Sheinbaum lamentó que ciertos actores políticos presuman abiertamente su presencia en eventos exclusivos.

“Una presunción tremenda”, expresó sobre la actitud de quienes exhiben en redes sociales su asistencia a los partidos mundialistas.

La presidenta señaló que mientras algunos funcionarios enfrentan críticas, otros hacen alarde sin reservas de sus privilegios.

Reiteró la necesidad de que todos los servidores públicos sean congruentes y eviten el derroche ante la mirada de la sociedad.

Sobre la conducta de los funcionarios de Morena que asistieron a los partidos, Sheinbaum enfatizó que cada quien debe responder por sus actos.

“Ya conocen mi posición y mi opinión. Incluso de otros partidos, porque también, o sea, de otros partidos, el presidente del PRI estuvo en un palco y invitó a todos sus amigos”, recordó.

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Añadió que su postura sobre la austeridad y la moderación es ampliamente conocida dentro del movimiento.

“Cada quien es responsable de su actuación”, reiteró, y subrayó la importancia de la congruencia personal más allá de las normas legales.

Sheinbaum profundizó en el debate sobre los recursos destinados a estos espectáculos.

“Un boleto costaba cien mil pesos. Si vas con toda la familia, es medio millón de pesos”, advirtió.

En este sentido, hizo énfasis en el contraste entre ese gasto y la realidad de la mayoría de los mexicanos.

Reconoció que, aunque algunos funcionarios puedan cubrir el costo con su propio dinero, el compromiso público exige actuar con mesura.

“Es legal, no tiene… Pero yo creo que tenemos que comportarnos en la justa medianía siempre y no tener estos excesos a los servidores públicos”, afirmó.

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La presidenta relató que decidió no acudir al partido inaugural, a pesar de tener la posibilidad.

“Bueno, tan no lo hice que tan digo, tan no estoy de acuerdo que no fui. Me fui mejor a la Gustavo Madero en la inauguración, eh, aunque lo pudiera haber pagado con mi dinero, aunque me hayan regalado el boleto”, explicó.

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Sheinbaum resaltó que prefirió entregar el boleto a una joven, quien representó a las y los mexicanos en el estadio.

Justificó su decisión al considerar que la mayoría del pueblo de México no puede acceder a esos precios y que el papel de un servidor público debe estar más cerca de la ciudadanía que de los lujos.

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