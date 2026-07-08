¿Qué sigue para Víctor Méndez tras conquistar el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026?

(CONADE)

El halterista mexicano Víctor Méndez tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026, al conquistar dos medallas de oro y proclamarse campeón del mundo en la categoría de 60 kilogramos, durante el certamen celebrado en Cali, Colombia.

El representante de Yucatán subió a lo más alto del podio tras imponerse en las pruebas de envión, con un levantamiento de 142 kilogramos, y en el total, al registrar 250 kilogramos. Además, finalizó en la quinta posición del arranque, con una marca de 108 kilogramos.

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Víctor Méndez confirma su crecimiento internacional

Con este resultado, Víctor Méndez consolida su crecimiento como una de las principales promesas del levantamiento de pesas mexicano. El yucateco ya había destacado en la Olimpiada Nacional CONADE, competencia en la que también ha conseguido importantes resultados y que ha servido como plataforma para su desarrollo deportivo.

Las dos preseas doradas obtenidas en Colombia representan uno de los mejores resultados para la delegación mexicana en el inicio del campeonato mundial juvenil.

México también suma una plata con Giovanna Ávila

La cosecha de medallas para México no terminó con la actuación de Méndez. La pesista Giovanna Ávila también subió al podio al conquistar la medalla de plata en la categoría de 48 kilogramos, gracias a un levantamiento de 92 kilogramos en la modalidad de envión.

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La participación mexicana en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas continuará en los próximos días, con más atletas nacionales buscando incrementar el medallero frente a los mejores exponentes juveniles del mundo.

¿Qué viene ahora en su carrera?

Tras conquistar el Campeonato Mundial Sub-17 en Cali, Colombia, el siguiente objetivo de Víctor Méndez será consolidarse como una de las principales promesas del levantamiento de pesas mexicano rumbo al ciclo olímpico.

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Por su edad, el yucateco continuará compitiendo en las categorías Sub-20 y mayores, donde buscará mantener el nivel que lo llevó a conquistar el título mundial y comenzar su camino hacia una eventual clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el corto plazo, también tiene en el panorama competencias internacionales del ciclo olímpico, como los Juegos Panamericanos Junior y campeonatos regionales, torneos en los que intentará seguir sumando experiencia y resultados para consolidarse entre los mejores pesistas juveniles del mundo.

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Además, uno de sus principales retos será perfeccionar su rendimiento en la modalidad de arranque, prueba en la que terminó en el quinto lugar durante el Mundial de Cali, con el objetivo de convertirse en un competidor más sólido en el total y continuar rompiendo marcas en futuras competencias.