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Hijo de Mariana Ochoa fue diagnosticado con TDAH: así lo relató la cantante

La famosa detalló que el padre del menor no ha apoyado en el proceso

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Mariana Ochoa renunció al matutino "Sale el Sol" a un mes del estreno de su nueva temporada
Mariana Ochoa renunció al matutino "Sale el Sol" a un mes del estreno de su nueva temporada. (Foto: @soymarianaochoa)

El hijo de Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, fue diagnosticado con TDAH a los tres años, relató la cantante durante un encuentro con la prensa transmitido por Ventaneando este 7 de julio.

El testimonio de Ochoa reveló la importancia de la detección temprana y el acompañamiento familiar en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

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¿Qué dijo Mariana Ochoa?

La cantante explicó que el diagnóstico de Salvador fue resultado de la observación constante de su comportamiento. Durante un viaje familiar, notó que su hijo “no paró de moverse durante más de doce horas”, situación que la llevó a consultar a un especialista.

“Lo trato desde que tiene tres añitos. Yo lo descubrí por la hiperactividad de mi hijo”, afirmó Ochoa en la emisión conducida por Pati Chapoy.

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La conductora de ‘Sale el Sol’ narró en un live que fue asaltada en Tlajomulco de Zúñiga, junto al youtuber Alberto del Arco y Bazooka
La conductora de ‘Sale el Sol’ narró en un live que fue asaltada en Tlajomulco de Zúñiga, junto al youtuber Alberto del Arco y Bazooka. Foto: Imagen Televisión, YouTube

Agregó que el tratamiento ha sido controlable pero requiere medicación y seguimiento médico, especialmente en los primeros años de vida: “Es el momento donde se le desarrollan todos los canales neuronales y eso le va a ayudar al aprendizaje en un futuro”.

Ochoa también señaló que el padre de su hijo no ha participado en el proceso ni ha brindado apoyo económico para la compra de medicamentos.

Nunca me ha llegado un depósito para las medicinas de Salva. Ni quinientos pesos para el jamón”, dijo entre risas la cantante, quien actualmente combina sus compromisos profesionales con el cuidado de sus hijos.

Mariana Ochoa habló sobre la condición de su hijo

La artista compartió en televisión abierta cómo aprendió a identificar la hiperactividad de Salvador y la manera en que el diagnóstico cambió la dinámica familiar. “Necesita mucho de mamá”, aseguró Ochoa, quien ha priorizado el acompañamiento y la atención profesional desde los primeros síntomas.

Mariana Ochoa (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)
Mariana Ochoa (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

El testimonio de Ochoa resalta la importancia de la detección temprana y el tratamiento interdisciplinario para los menores diagnosticados con TDAH. De acuerdo con su relato, el control adecuado permite que el niño desarrolle sus habilidades y mantenga un aprendizaje adecuado durante la infancia.

El TDAH es un trastorno neurobiológico frecuente en la infancia

El TDAH es una afección crónica que afecta entre 4 y 5% de los niños, según la Organización Mundial de la Salud, y es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en consultas pediátricas. Especialistas explican que el origen del TDAH es neurobiológico, aunque también influyen factores genéticos, ambientales y emocionales.

El diagnóstico suele realizarse entre los tres y cuatro años, cuando los síntomas de hiperactividad, impulsividad y dificultad para concentrarse se hacen evidentes.

Los menores presentan conductas como no poder quedarse quietos, bajo rendimiento escolar y problemas para regular sus emociones. En algunos casos, los síntomas persisten en la adolescencia y adultez.

El tratamiento requiere la intervención de especialistas en neurodesarrollo, psicología y, en ocasiones, medicación para mejorar la atención y el aprendizaje.

Según la psiquiatra Andrea Abadi consultada por Infobae, “si se diagnostica al paciente y se lo trata de manera adecuada, podrán controlarse las consecuencias que el TDAH puede tener en su vida diaria”.

Para las familias, la detección oportuna y el acompañamiento profesional resultan clave para el desarrollo integral de los menores con este diagnóstico.

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